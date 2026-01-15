Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¿·³ã4¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¡¢ÍîÁª¤·¤¿ÀôÅÄÍµÉ§¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ï15Æü¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀôÅÄ»á¤Ï¡Öº£¸å¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸¶È¯ÌäÂê¡¢ÂçÅÔ»Ô¤È¤Î³Êº¹À§ÀµÅù¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÀôÅÄÍµÉ§»á¤¬È¯É½¤·¤¿¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
»ä¤Ï¡¢ÃÎ»ö»þÂå¤«¤éÌ¾ÌÜ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤è¤êÀÇÎ¨¤ò¾å¤²¤º¤ËÀÇ¼ýÁý¤ò¼Â¸½¤·¡¢ºâÀ¯·òÁ´²½¤ò¿Ê¤á¤ë¥Þ¥¯¥íÀ¯ºö¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬º£¤Î·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¤òÂ³¤±¤ì¤ÐÃÏÊýºÄ¤â´Þ¤á¤Æ´ûÂ¸ºÄÌ³¤Î¼Â¼Á²ÁÃÍ¤â²¼¤¬¤ê¡¢¸©¤ÎºâÀ¯¹¥Å¾¤â´üÂÔ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï½»Ì±ÈòÆñ¤µ¤¨¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤­¤Ê¤¤¸¶»ÒÎÏËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¤·¤Æ¹ñÀ¯¤Ç½¤Àµ¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ï°ìÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¤é¹ñÀ¯¤ÎÃæ¤ÇÀ¯ºö¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¤âÎ©ÃÏÃÏ°è¤¬ËÜµ¤¤ÇÀ§Àµ¤òµá¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°Ê¾å¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤Ë¤ÏÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

º£¸å¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸¶È¯ÌäÂê¡¢ÂçÅÔ»Ô¤È¤Î³Êº¹À§ÀµÅù¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£