¡ÚÂ®Êó¡ÛÀôÅÄÍµÉ§¸µ½°±¡µÄ°÷¤¬½°±¡Áª¤ËÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡¡Á°²ó¤Ï¿·³ã4¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤âÍîÁª
Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¿·³ã4¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¡¢ÍîÁª¤·¤¿ÀôÅÄÍµÉ§¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ï15Æü¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀôÅÄ»á¤Ï¡Öº£¸å¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸¶È¯ÌäÂê¡¢ÂçÅÔ»Ô¤È¤Î³Êº¹À§ÀµÅù¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀôÅÄÍµÉ§»á¤¬È¯É½¤·¤¿¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
»ä¤Ï¡¢ÃÎ»ö»þÂå¤«¤éÌ¾ÌÜ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤è¤êÀÇÎ¨¤ò¾å¤²¤º¤ËÀÇ¼ýÁý¤ò¼Â¸½¤·¡¢ºâÀ¯·òÁ´²½¤ò¿Ê¤á¤ë¥Þ¥¯¥íÀ¯ºö¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬º£¤Î·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¤òÂ³¤±¤ì¤ÐÃÏÊýºÄ¤â´Þ¤á¤Æ´ûÂ¸ºÄÌ³¤Î¼Â¼Á²ÁÃÍ¤â²¼¤¬¤ê¡¢¸©¤ÎºâÀ¯¹¥Å¾¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤Ë¤ÏÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸¶È¯ÌäÂê¡¢ÂçÅÔ»Ô¤È¤Î³Êº¹À§ÀµÅù¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
