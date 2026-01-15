°ÂÅÄÈþº»»Ò¡¢¼êºî¤ê¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æÆé¡õÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê²¹¤«¤¤¿©Âî¤òÈäÏª¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÅß¤ÏÆé¤Îµ¨Àá¡ª¡×
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æÆé¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤è¤À¤ì·Ü¤ä¥µ¥é¥À¤Ê¤ÉÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê°ÂÅÄÈþº»»Ò¤Î¼êºî¤ê¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æÆé¡õÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¼êÎÁÍý
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÇòºÚ¤ÈÆÚÆù¤ò½Å¤Í¤¿¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æÆé¤Î»Å¹þ¤ß¤ä´°À®¤·¤¿Æé¤Î¼Ì¿¿¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¡¼¥â¥ó¤ä¤¤Î¤³¡¢¤è¤À¤ì·Ü¡¢¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£°ÂÅÄ¤Ï¡ÖºÙ¡¹¤·¤¿ÍÑ»ö¤Ç¡¢´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¡ª¤É¤¦¤«¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ®¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë´°À®¤·¤¿¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æÆé¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤Ãæ¤Ç¤âÎÁÍý¤ò»Å¾å¤²¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö·Ü¥¬¥é¤ÈÇò¤À¤·¤È¡£¡£Í§Ã£2¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¤´¤ÞÌý2¼ï¡¡¤É¤Á¤é¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£¡£»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Ã¤Á¤«¤±¤è¤¦¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤±¤è¤¦¡£±Ê±ó¡£¾Ð¡×¡Ö¤è¤À¤ì·Ü¤â¤¦¤Þ¤¯½ÐÍè¤¿¡ª¡×¤ÈÄ´ÍýÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆéÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¼êºî¤êÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ó¡¢²¹¤«¤Ê²ÈÄí¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì ¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÎÁÍýÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡ÖÅß¤ÏÆé¤Îµ¨Àá¡ª¡×¡Ö¤ªÆé¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó¤Î¤©¡Á¡Á¡×¡Ö´¨¤¤Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê!!¤ªÆé¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢ÎÁÍý¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤äµ¨Àá´¶¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
