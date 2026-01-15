¡Ú·à¾ì¤ØGO¡ÛÍî¸ì¸µ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤é¤¯¤À¡×¤ÇÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡¢»ÔÀîÃæ¼Ö¤éÇú¾ÐÍ¶¤¦
¡¡¡þ¡¡¡ÖÔè¡¡½é½Õ²ÎÉñ´ìÆÃÊÌ¸ø±é¡×¡Ê25Æü¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¡Ë
¡¡5·î¤ËÊÄ´Û¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾¾ÃÝºÂºÇ¸å¤Î¤ªÀµ·î²ÎÉñ´ì¡£¡Ö¼Ö°ú¡×¤Ë¡Ö¶â³Õ»û¡×¡ÊÃë¤ÎÉô¡Ë¡¢¿§Ì£¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¡Ö²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡¡µÀ±à°ìÎÏÃã²°¤Î¾ì¡×¡ÊÌë¤ÎÉô¡Ë¤Ê¤É¡¢¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê±éÌÜ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤é¤¯¤À¡×¡ÊÌë¤ÎÉô¡Ë¤À¡£¾åÊýÍî¸ì¤ÎÂç¥Í¥¿¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¿Íµ¤¶¸¸À¤À¤¬¡¢¤É¤Î½Ð±é¼Ô¤â¥¥ã¥é¤¬Î©¤Á¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ËµÒÀÊ¤Ï¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ó¤¯¤ì¼Ô¤Î·§¸ÞÏº¡ÊÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ë¤È¶á½ê¤Î·ù¤ï¤ì¼Ô¡¢¤é¤¯¤À¡ÊÃæÂ¼µµÄá¡Ë¤ÏÁ°¤ÎÈÕ¤Ë¥Õ¥°¤ò¿©¤Ù¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆÇ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤é¤¯¤À¤À¤±¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ÃÎ·Ã¤ÎÆ¯¤¯·§¸ÞÏº¤Ï¡¢¶¡ÍÜ¤Î¼ò¤ò¤»¤·¤á¤è¤¦¤È°·×¡£¶öÁ³ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿µ¤¼å¤Ê»æ¤¯¤º¤ä¡¦µ×Ï»¡Ê»ÔÀîÃæ¼Ö¡Ë¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¡¢¤é¤¯¤À¤Î»àÂÎ¤òÇØÉé¤ï¤»²È¼ç¤Î¸µ¤Ë¹Ô¤¡Ö¶¡¤¨Êª¤Î¼ò¤ä¹áÅµ¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÍè¤¤¡×¤ÈÌ¿Îá¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡²È¼çÉ×ÉØ¤ÎÃæÂ¼òî¼£Ïº¡Ê66¡Ë¡õ»ÔÀî±îÌï¡Ê58¡Ë¤Ï½ÐÈÖ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬Çú¾Ð¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤¦¡£Ãæ¼Ö¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ÎºÙ¤«¤¤·Ý¤È¥¢¥É¥ê¥Ö¤â¸ú¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ·§¸ÞÏº¤ÈÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤¹¤ëÉ¿ÊÑ¤Ö¤ê¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏºÇ¸å¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡Öµþ¼¯»ÒÌ¼Æ»À®»û¡×¡£±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢µÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤È²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤¬Éñ¤Ã¤¿¡ÖÆó¿ÍÆ»À®»û¡×¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉñÍÙ·à¡£¾â¶¡ÍÜ¤Ë¸½¤ì¤¿ÇòÇï»Ò¤¬¼ê¤Þ¤ê¡¢²Ö³Þ¡¢¼ê¤Ì¤°¤¤¡Ä¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÆ»¶ñ¤ä°áÁõ¤òÁáÂØ¤¨¤·¤Ê¤¬¤éÍÙ¤êÂ³¤±¡¢ºÇ¸å¤ÏËÜÀ¤Î±åÎî¡¦µðÂç¤Ê¼Ø¤È¤Ê¤Ã¤ÆËë¤È¤Ê¤ë¡£ÃæÂ¼°íÂÀÏº¡Ê35¡Ë¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Øá°Í¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤¤¡Ë¤·¤Æ¼Ø¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌó1»þ´Ö5Ê¬¡£¡Ö¤³¤ì¤¾ËÜ²È¤Î²ÎÉñ´ì¡×¤È¤Ð¤«¤êºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤µ¤»¤ºµÒÀÊ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊÅÚÃ«Èþ¼ù¡Ë
