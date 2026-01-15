¹â»ÔÁíÍý¤¬½°µÄ±¡²ò»¶¤òÀµ¼°ÅÁÃ£ ¡ÖÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌîÅÞ¤¬È¿È¯
£±·î£±£µÆü¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤ÇµþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÎÆ£°æÁï»á¤È»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
Æ£°æ»á¡ÖºÇ¤âÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¹â»ÔÁíÍý¤Ï£±£´Æü¡¢Í¿ÅÞ´´Éô¤È´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢£²£³Æü¤Ë¾¤½¸¤¹¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÀµ¼°¤ËÅÁ¤¨¤¿¡££±£¹Æü¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö£±·î£²£·Æü¸ø¼¨―£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡×¤ÎÆüÄø¤ò¼´¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Î¿®¤òÌä¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£²£³Æü²ò»¶¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ï£±£¶Æü´Ö¤ÇÀï¸åºÇÃ»¡£²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ã»¤¯¤·¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¹ñ²ñ¿³µÄ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¹Í¤¨¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë£²£¶Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÁá´üÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£½°±¡Áª¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Í½»»°Æ¤ÎÀ®Î©¤ÏÇ¯ÅÙ¤ò¤Þ¤¿¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢»ÃÄêÍ½»»¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¹½¤¨¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÌîÅÞ¤Ï¡ÖÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤òÁ°¤ËÁíÁªµó¤ò¤ä¤ëÂçµÁ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ûÅç¥¢¥Ê¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
Æ£°æ»á¡ÖÀÐÇËÆâ³Õ¤ÎÊý¿Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£À¯¸¢¸òÂå¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¼ùÎ©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤·¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬(ÁíºÛÁª¤Ç)¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ç¶Û½ÌºâÀ¯¤ÎÀÐÇË¤«¤é¡¢ÊÝ¼é¤ÇÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î¹â»Ô¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤¬µÞ¤Ë(Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î)ÌîÅÄ»á¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤°¤é¤¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÐÇË¤ÈÌîÅÄ¤Ã¤Æ(Êý¿Ë¤¬)´ðËÜÅª¤Ë°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é¤¤¤¤Ê¤êÌîÅÄ¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ñÌ±¤Î¿®¤ÏÌä¤¦¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¹ñÌ±¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ø¤Ê¤Ë¾¡¼ê¤ËÀ¯¸¢ÊÑ¤¨¤È¤ó¤Í¤ó¡Ù¤È¡£¡Ø²¶¤Ï¸µ¡¹¡¢ÀÐÇË¤ä¤È»×¤Ã¤ÆÅêÉ¼¤·¤¿¤ó¤ä¡Ù¤È¡£¡ØÀÐÇË¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ó¤À¤«¤é²¶¤ÎÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤Ø¤ó¤ä¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÈÖ°Î¤¤¤Î¤Ï¹ñÌ±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ñÌ±¼ç¸¢¤À¤«¤é¡£¹ñÌ±¤È¤¤¤¦¼ç¸¢¼Ô¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¾¡¼ê¤Ë¥³¥½¥³¥½¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡Ø¥³¥½¥³¥½¤»¤ó¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²¶¤Ë¤¨¤¨¤«¤É¤¦¤«Ê¹¤¤¤Æ¤³¤¤¤è¡Ù¤È¡¢¹ñÌ±Â¦¤¬¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢µÄ±¡Æâ³ÕÀ©¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÁáµÞ¤Ê²ò»¶ÁíÁªµó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ç¹Í¤¨¤¿¤éµîÇ¯¤Î£±£±·î¤ËÁªµó¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢£±£±·î¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤éÊäÀµÍ½»»¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤âÁ´Á³ÃÍÃÊÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢£±£·£¸Ëü±ß¤Î°ú¤¾å¤²¤ÎµÄÏÀ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÁ´Á³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤Î°ú¤²¼¤²¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÅÅµ¤Âå¤À¤È¤«¥¬¥¹Âå¤À¤È¤«¤ÎÊä½õ¶â¤È¤«¤ÎÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¤Í¡£¤½¤ì¤¬Á´Á³¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï²ÄµÚÅªÂ®¤ä¤«¤ËºÇÄã¸Â¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï²ò»¶¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¤âÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
»ûÅç¥¢¥Ê¡Ö¤Ï¤¤¡×
Æ£°æ»á¡ÖÈãÈ½¤È¤·¤Æ¡ØÍ½»»¤¬Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢²áµî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£²Ç¯¡¢£²£°£±£³Ç¯¡¢£²£°£±£µÇ¯¤Ã¤Á¤å¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï£²£°£±£³Ç¯¤È£²£°£±£µÇ¯¤Î¤È¤Æâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²óÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡Ø¤¢¤ó¤È¤¡¢Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡¢Åö»þ¡¢ËÍ¤ÏÀ¯¸¢¤Ë¤¤¤Æ¡¢º®Íð¤·¤¿¤Ã¤Á¤å¤¦ÏÃ¤ÏÃ¯¤«¤é¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
»ûÅç¥¢¥Ê¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡ª¡×
Æ£°æ»á¡Ö£²£°£±£µÇ¯¤Ï£´·î£¹ÆüÀ®Î©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡££²£°£±£µÇ¯¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï£µ·î£±£µÆü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤«º®Íð¤·¤¿¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¡×