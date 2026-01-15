¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ±ÍÅÍ¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ø¡¡µÜ¸ÅÅç¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾åÂô¤é¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯³Ø¤Ö
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾åÂô¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦»³ËÜÂó¡¢ÌøÀî¤é¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ç½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¤Ï£¶£²ÅÐÈÄ¤Ç£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£³¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£±¦ÂÇ¼ÔÆâ³Ñ¤Ë±Ô¤¯¿©¤¤¹þ¤à¥·¥å¡¼¥È¤òÉð´ï¤Ëµ®½Å¤ÊÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤ÆÄêÃå¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÏÄÌ»»£·Ç¯´Ö¤Ç£±£°ÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¬Âç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¡¢º£²ó¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¤Åê¼ê¤ËÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾åÂô¡¢ÌøÀî¤Ï½Ä¤ËÍî¤Á¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î»È¤¤¼ê¡£¡ÖµÜ¸ÅÅç¥Õ¥©¡¼¥¯¡×¤Î½¬ÆÀ¡¢½Ä¤ÎÊÑ²½µå¤Î¸þ¾å¤ØìÅÍß¤ËÊ¹¤¤Ê¤¬¤é´À¤òÎ®¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é±Ô¤¤ÊÑ²½µå¤òÈäÏª¤·¡¢Â®µå¤âÎÏ¶¯¤¤µå¤òÈäÏª¤·¤Æ»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£