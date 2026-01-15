¥Õ¥¡¥ó´¿´î¤Î¾ºµé·à¡¡µ×ÊÝ¶åÃÊ¤¬´ËµÞ¼«ºß¤ÎÃæÈô¼Ö¹¶Î¬¤Ç£¸Ï¢¾¡¡¡Âè84´ü½ç°ÌÀï£Âµé£²ÁÈ£¸²óÀï
Âè84´ü½ç°ÌÀï£Âµé£²ÁÈ¡Ê¼çºÅ¡§Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¡¦ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡¦ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢£¸²óÀï·×13¶É¤Î°ìÀÆÂÐ¶É¤¬³ÆÃÏ¤ÎÂÐ¶É¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÅìµþ¡¦¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ×ÊÝÍøÌÀ¶åÃÊ¡½¸ÍÊÕÀ¿¼·ÃÊ¤Î°ìÀï¤Ï99¼ê¤Çµ×ÊÝ¶åÃÊ¤¬¾¡Íø¡£¿¶¤êÈô¼ÖÅÞÆ±»Î¤Î·èÀï¤òÀ©¤·¡¢£¸ÀïÁ´¾¡¤Î°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç£²¶É¤ò»Ä¤·¤Æ£Âµé£±ÁÈ¾ºµé¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¾ºµé¤Ë¸þ¤±¤¿Âç°ìÈÖ
¤³¤³¤Þ¤Ç£·ÀïÁ´¾¡¤Îµ×ÊÝ¶åÃÊ¤Ï¾¡¤Æ¤ÐÂè81´ü°ÊÍè¤Î£Âµé£±ÁÈÉüµ¢¤¬·è¤Þ¤ëÂç°ìÈÖ¡£ÂÐ¤¹¤ë¸ÍÊÕ¼·ÃÊ¤â»ÃÄê£³°Ì¤È¾ºµé¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ç¤¹¡£¿¶¤êÈô¼ÖÅÞÆ±»Î¤Î¾å°ÌÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿°ì¶É¤Ï¸ÍÊÕ¼·ÃÊ¤Î¥´¥¥²¥óÃæÈô¼Ö¤ËÂÐ¤·µ×ÊÝ¶åÃÊ¤¬µïÈô¼Ö¤«¤é±¦¶ä¤ò·«¤ê½Ð¤¹Ä¶Â®¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¶ðÂ»¤ò¶²¤ì¤º£µ¶Ú¤ÎÊâ¤òÆÍ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸ÍÊÕ¼·ÃÊ¤Ç¡¢Ä¶Â®¢¥£³¼·¶äÀïË¡¤Î½é´ü¤Ë¸«¤é¤ì¤¿·ã¤·¤¤ÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
·ã¤·¤¤¶ð¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ÆÀï¤¤¤Ï°ìÃÊÍî¡£¼ê½ç¤Î¤Ê¤«¤Çµ×ÊÝ¶åÃÊ¤Ï²¦¼êÈô¼Ö¼è¤ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤ì¤âÄêÀ×¼ê½ç¤Ç¤¹¡£·ÁÀª¤Ï¤ä¤äµïÈô¼Ö¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¼êÈÖ¤ò°®¤Ã¤¿Àè¼ê¤¬¤É¤¦¹¶¤á¤ò¤Ä¤Ê¤°¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ô¼ê¸å¡¢Ã±¤ËÈô¼ÖÂÇ¤Á¤Î²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬µ×ÊÝ¶åÃÊ¤ÎÅú¤¨¡£Á°Îã¤Î¤¢¤ë¶â¤ò¼è¤ë¼ê¤òÊÝÎ±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Èô¼Ö¤òÊá³Í¤µ¤ì¤ë´í¸±À¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥Õ¥¡¥ó°Â¿´¤Î¿¶¤êÈô¼ÖÀë¸À
µ×ÊÝ¶åÃÊ¤Î¹¶Àª¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¶â£²Ëç¤ÈÈô¼Ö¤ÎÆóËç´¹¤¨¤ò·è¹Ô¤·¤¿¤Î¤Á¥Ù¥¿¤Ã¤È¶â¤òÄ¥¤êÉÕ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö´ó¤»¤ÏÂ¯¼ê¤Ç¡×¤Î³Ê¸ÀÄÌ¤ê¤Î°ì¼ê¡£¸å¼ê¶Ì¤Ø¤Î¹¶¤á¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤êÀè¼êÍ¥Àª¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¼Â¤Ê¹¶¤á¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤Æ¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¼«¿Ø¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤â´ËµÞ¼«ºß¤Î¸ÆµÛ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ö¹¶¤á¤Æ¤è¤·¡¢¼é¤Ã¤Æ¤è¤·¡×¤ÎÈ×ÀÐ¤ÎÂÎÀ©¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ª¶É»þ¹ï¤Ï23»þ17Ê¬¡¢ºÇ¸å¤Ï·Á¤òºî¤Ã¤¿¸ÍÊÕ¼·ÃÊ¤Î¶Ì¤òµ×ÊÝ¶åÃÊ¤¬Â¨µÍ¤ß¤ËÆ¤¤Á¼è¤ê½ª¶É¡£ÃæÈô¼Ö¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹Î¾¼Ô¤é¤·¤¤ÄêÀ×¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¶É¤Ï¡¢±Ô¤¤Æ§¤ß¹þ¤ß¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤Àµ×ÊÝ¶åÃÊ¤¬´ËµÞ¼«ºß¤Î¼ê½ç¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤¹¤ë²÷¾¡Éè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££¸¾¡£°ÇÔ¤Ç£²¶É¤ò»Ä¤·¤Æ¾ºµé¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿µ×ÊÝ¶åÃÊ¤Ï¶É¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¶¤êÈô¼ÖÅÞ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÎ±·¼¡Ê¾´ý¾ðÊó¶É¡Ë
¡û¾ºµé¤Ë¸þ¤±¤¿Âç°ìÈÖ
¡û¥Õ¥¡¥ó°Â¿´¤Î¿¶¤êÈô¼ÖÀë¸À
¿åÎ±·¼¡Ê¾´ý¾ðÊó¶É¡Ë
