µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ËÂè½½´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¤¬¼õ¤±¤¿118ÈÖÄÌÊó¤Î¤¦¤Á¡¢97%¤¬¤«¤±´Ö°ã¤¤¤äÌµ¸ÀÅÅÏÃ¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

118ÈÖ¤Ï¡¢³¤¾å¤Ç¤Î»ö·ï¡¦»ö¸Î¤ÎÄÌÊó¤ä¡¢Ì©Í¢¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ç¤¹¡£

½½´ÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ë½½´ÉËÜÉô¤¬¼õ¤±¤¿118ÈÖ¤Î·ï¿ô¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤è¤ê¤ª¤è¤½600·ï¾¯¤Ê¤¤1Ëü674·ï¤Ç¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1Ëü370·ï¤Ï¡¢¤«¤±´Ö°ã¤¤¤äÌµ¸À¡¢¤¹¤°¤ËÀÚ¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ê¤É¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î97%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»ö¸Î¡¦»ö·ï¤ÎÄÌÊó¤ä¾ðÊóÄó¶¡¤È¤¤¤Ã¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑ¤Ï304·ï¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¤ª¤è¤½3%¤Ç¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Ç¤â¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑ¤Ï1%¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½½´ÉËÜÉô¤Ï¡Ö°ú¤­Â³¤­¡¢Àµ¤·¤¤ÍøÍÑÊýË¡¤È½ÅÍ×À­¤ò¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

