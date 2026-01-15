¡ØBMSG FES¡Ç25¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡¢HANA¤äSTARGLOW¤é»²²Ã
ºòÇ¯9·î27Æü¡¦28Æü¤ËÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ìBMSG FESÆÃÀß²ñ¾ì¤ËÁíÆ°°÷¿ô8Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿Âçµ¬ÌÏÌî³°¥Õ¥§¥¹¡ØBMSG FES25¡Ù¤Ç²Î¾§¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö²»¸»Ž¢GRAND CHAMP ¡ÊLive from BMSG FES'25¡ËŽ£¤¬¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢BMSG¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Ê¤ë¡ÉBMSG ALLSTARS¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¿ô¡¹¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß¡¢Ž¢Âè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞŽ£¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Ž¢Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀïŽ£¤Ë½Ð¾ì¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÉHANA¡É¡¢BMSGÂè3¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ëŽ¢Star WishŽ£¤Ç¡¢ÂÔË¾¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÉSTARGLOW¡É¤¬»²²Ã¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö²»¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹Spotify¡¢YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØBMSG FES25¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸½ºß¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÂ¾¡¢ÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Þ¤à·×66¶Ê¡¢4»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
BMSG ALLSTARS
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ëŽ¢GRAND CHAMP ¡ÊLive from BMSG FES'25¡ËŽ£
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://lnk.to/GRANDCHAMP_LivefromBMSGFES25
X : https://x.com/BMSG_official
Instagram : https://www.instagram.com/bmsg_official/
YouTube : https://www.youtube.com/@BMSG_official
Facebook : https://www.facebook.com/BMSGofficial
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢BMSG¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Ê¤ë¡ÉBMSG ALLSTARS¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¿ô¡¹¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß¡¢Ž¢Âè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞŽ£¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Ž¢Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀïŽ£¤Ë½Ð¾ì¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÉHANA¡É¡¢BMSGÂè3¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ëŽ¢Star WishŽ£¤Ç¡¢ÂÔË¾¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÉSTARGLOW¡É¤¬»²²Ã¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö²»¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØBMSG FES25¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸½ºß¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÂ¾¡¢ÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Þ¤à·×66¶Ê¡¢4»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
BMSG ALLSTARS
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ëŽ¢GRAND CHAMP ¡ÊLive from BMSG FES'25¡ËŽ£
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://lnk.to/GRANDCHAMP_LivefromBMSGFES25
X : https://x.com/BMSG_official
Instagram : https://www.instagram.com/bmsg_official/
YouTube : https://www.youtube.com/@BMSG_official
Facebook : https://www.facebook.com/BMSGofficial