⽉ÄÉ¤¦Èà⽅¡¢1Ç¯4¥«⽉¤Ö¤êEP¤è¤ê¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤ÏÌÄ¤ê⽌¤Þ¤Ê¤¤¡×MV¸ø³«
00ʼs J-ROCKÄ¾·Ï¤Î⾳³ÚÀ¤È⽩Ç®¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃí⽬¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿·±Ô3⼈ÁÈ¥®¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦⽉ÄÉ¤¦Èà⽅¤¬¡¢1Ç¯4¥«⽉¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë5th EP¡Øthe face¡Ù¤ò1·î14Æü¡Ê⽔¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ºòÇ¯1⽉¤Ë¡¢¤Ê¤Ê¤ß¡ÊDr/Cho¡Ë¤Î²Ã⼊¤ò·Ð¤Æ3⼈ÁÈ¥Ð¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Î¿¶¤êÉý¡¢É½¸½¤ÎÎýÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Î¸ÄÀ¤òµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤µ¤»Â³¤±¤ëÈà⼥¤¿¤Á¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿6¶Ê⼊¤ê¤ÎEP¡£³ëÆ£¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê⽌¤Þ¤Ê¤¤¡×¤Ïº£¤Î⽉ÄÉ¤¦Èà⽅¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤µ¤È¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÍ×ÁÇ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ºÇ⾼¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤«¤Ä¥Ñ¥ó¥¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥ó¥»¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ÎMusic Video¤¬⽉ÄÉ¤¦Èà⽅¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£³Ú¶Ê¤ÎÌ¥⼒¤ò120%È¯´ø¤·¤¿⼒¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢Èà⼥¤¿¤Á¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¿Æ¶á´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë 2·î12Æü¡Ê⽊¡Ë¤Î¿À⼾¡¦ÂÀÍÛ¤È⻁¤ò⽪ÀÚ¤ê¤Ë¡¢4·î24Æü¡Ê⾦¡Ë¤Î½Â⾕¡¦Spotify O-Crest¸ø±é¤Þ¤ÇÁ´¹ñ11²Õ½ê¤ò¤Þ¤ï¤ëÂÐ¥Ð¥ó·Á¼°¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼¡Ø⽉ÄÉ¤¦Èà⽅ pre.¡Ö¡Éthe face ¡ÉTOUR¡×¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
⽉ÄÉ¤¦Èà⽅
5th EP¡Øthe face¡Ù
ÇÛ¿®Ãæ
https://linkco.re/301NtmDp
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. ¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê⽌¤Þ¤Ê¤¤
2. beginning
3. Í¾⽩
4. ¤¦¤¿¤«¤¿
5. ¥Ï¥ë¥¸¥ª¥ó¡Êthe face ver.¡Ë
6. Æâ½ï¤ÎÏÃ
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
⽉ÄÉ¤¦Èà⽅¤Î¿·Ç¯²ñ 2026
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê⽔¡Ë²¼ËÌÂô FlowersLoft
OPEN 18:00/START 18:30
ADV \2,800/DOOR \3,500
½Ð±é¡§⽉ÄÉ¤¦Èà⽅¡¿JIJIM
¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ URL¡¡https://eplus.jp/tsukiou_kanata/
⽉ÄÉ¤¦Èà⽅ pre.¡Ö¡Éthe face ¡ÉTOUR¡×
2⽉12⽇¡Ê⽊¡Ë¿À⼾¡ÃÂÀÍÛ¤È⻁
2⽉13⽇¡Ê⾦¡ËÊ¡²¬¡ÃOPʼs
2⽉18⽇¡Ê⽔¡Ë¹Åç¡ÃALMIGHTY
2⽉20⽇¡Ê⾦¡ËÌ¾¸Å²°¡Ãell.SIZE
3⽉11⽇¡Ê⽔¡Ë⾼¾¾¡ÃTOONICE
3⽉12⽇¡Ê⽊¡Ë⼤ºå¡ÃLIVE SQUARE 2nd LINE
3⽉20⽇¡Ê⾦¡¦½Ë¡Ë⼩ÁÒ¡ÃFUSE
3⽉30⽇¡Ê⽉¡ËÀÅ²¬¡ÃUMBER
4⽉9⽇¡Ê⽊¡ËÀçÂæ¡ÃFLYING SON
4⽉10⽇¡Ê⾦¡Ë¿·³ã¡ÃCLUB RIVERST
4⽉24⽇¡Ê⾦¡ËÅìµþ¡ÃSpotify O-Crest
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
Á°Çä¤ê¡¡⼀ÈÌ \3200 / ³Ø³ä \2200
Åö⽇·ô¡¡\3700 / ³Ø³ä \2700
¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ URL¡¡https://eplus.jp/tsukiou_kanata/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¡https://tsukioukanata.com
ºòÇ¯1⽉¤Ë¡¢¤Ê¤Ê¤ß¡ÊDr/Cho¡Ë¤Î²Ã⼊¤ò·Ð¤Æ3⼈ÁÈ¥Ð¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Î¿¶¤êÉý¡¢É½¸½¤ÎÎýÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Î¸ÄÀ¤òµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤µ¤»Â³¤±¤ëÈà⼥¤¿¤Á¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿6¶Ê⼊¤ê¤ÎEP¡£³ëÆ£¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê⽌¤Þ¤Ê¤¤¡×¤Ïº£¤Î⽉ÄÉ¤¦Èà⽅¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤µ¤È¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÍ×ÁÇ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ºÇ⾼¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤«¤Ä¥Ñ¥ó¥¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥ó¥»¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë 2·î12Æü¡Ê⽊¡Ë¤Î¿À⼾¡¦ÂÀÍÛ¤È⻁¤ò⽪ÀÚ¤ê¤Ë¡¢4·î24Æü¡Ê⾦¡Ë¤Î½Â⾕¡¦Spotify O-Crest¸ø±é¤Þ¤ÇÁ´¹ñ11²Õ½ê¤ò¤Þ¤ï¤ëÂÐ¥Ð¥ó·Á¼°¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼¡Ø⽉ÄÉ¤¦Èà⽅ pre.¡Ö¡Éthe face ¡ÉTOUR¡×¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
⽉ÄÉ¤¦Èà⽅
5th EP¡Øthe face¡Ù
ÇÛ¿®Ãæ
https://linkco.re/301NtmDp
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. ¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê⽌¤Þ¤Ê¤¤
2. beginning
3. Í¾⽩
4. ¤¦¤¿¤«¤¿
5. ¥Ï¥ë¥¸¥ª¥ó¡Êthe face ver.¡Ë
6. Æâ½ï¤ÎÏÃ
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
⽉ÄÉ¤¦Èà⽅¤Î¿·Ç¯²ñ 2026
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê⽔¡Ë²¼ËÌÂô FlowersLoft
OPEN 18:00/START 18:30
ADV \2,800/DOOR \3,500
½Ð±é¡§⽉ÄÉ¤¦Èà⽅¡¿JIJIM
¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ URL¡¡https://eplus.jp/tsukiou_kanata/
⽉ÄÉ¤¦Èà⽅ pre.¡Ö¡Éthe face ¡ÉTOUR¡×
2⽉12⽇¡Ê⽊¡Ë¿À⼾¡ÃÂÀÍÛ¤È⻁
2⽉13⽇¡Ê⾦¡ËÊ¡²¬¡ÃOPʼs
2⽉18⽇¡Ê⽔¡Ë¹Åç¡ÃALMIGHTY
2⽉20⽇¡Ê⾦¡ËÌ¾¸Å²°¡Ãell.SIZE
3⽉11⽇¡Ê⽔¡Ë⾼¾¾¡ÃTOONICE
3⽉12⽇¡Ê⽊¡Ë⼤ºå¡ÃLIVE SQUARE 2nd LINE
3⽉20⽇¡Ê⾦¡¦½Ë¡Ë⼩ÁÒ¡ÃFUSE
3⽉30⽇¡Ê⽉¡ËÀÅ²¬¡ÃUMBER
4⽉9⽇¡Ê⽊¡ËÀçÂæ¡ÃFLYING SON
4⽉10⽇¡Ê⾦¡Ë¿·³ã¡ÃCLUB RIVERST
4⽉24⽇¡Ê⾦¡ËÅìµþ¡ÃSpotify O-Crest
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
Á°Çä¤ê¡¡⼀ÈÌ \3200 / ³Ø³ä \2200
Åö⽇·ô¡¡\3700 / ³Ø³ä \2700
¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ URL¡¡https://eplus.jp/tsukiou_kanata/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¡https://tsukioukanata.com