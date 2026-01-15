¼êÄ¢¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÉ¡© ¥¢¥Ê¥í¥°ÇÉ¡© ¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤Ã¤Á!?¡Öº£Ç¯¤Î¼êÄ¢¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡Ä¡×Çº¤àÁêÃÌ¼Ô¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¡¢¸¤¤»È¤¤Ê¬¤±½Ñ¤Ê¤É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¼êÄ¢¤Î¥¢¥Ê¥í¥°²óµ¢¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Öº£Ç¯¤Î¼êÄ¢¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ê¥í¥°²óµ¢¤·¤è¤¦¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Äê¤Î¶¦Í¤äÍøÊØÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¸µ¡¹¤Ï¼ê½ñ¤¹¥¤¤ÊÀÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ñ¤¯³Ú¤·¤µ¤âÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£³§¤µ¤ó¤Î¼êÄ¢»ö¾ð¤ò¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 33ºÐ ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¤³¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¤È¤Ã¤Æ¤âÇº¤à¤·¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¶¯¤¯¶¦´¶¡£½»µÈ¼«¿È¤âÂç¤Î¼ê½ñ¤¼êÄ¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÊÁ°¤ÏËèÇ¯¡¢¡È¼êÄ¢¤Ïº£Ç¯¤òÀ¸¤¤¿¾Ú¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ä»×¤¤½Ð¤Î¤â¤Î¤ò¸Ò¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢1Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ø¤¢¤¡¡¢º£Ç¯¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤ÈµÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢·ë¶É¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼êÄ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ËÍ½Äê¤òÊ¹¤«¤ì¤ÆËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»Å»ö¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë½»µÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¼ê½ñ¤Ê»ÍÑ¡×¤ò·×²èÃæ¤À¤È¤«¡£¡ÖºòÇ¯½©¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¡Ø¤³¤ì¤Ê¤é´èÄ¥¤ì¤ë¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¼êÄ¢¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤ÀÉõ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤í¤½¤íÍ½Äê¤ò½ñ¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¶áÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°²óµ¢¡×¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤â¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤ò¸¤¯»È¤¤Ê¬¤±¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡ÖËº¤ìÊªËÉ»ß¡×¤È¡ÖµÏ¿¡×¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¢¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡Ö¥¢¥é¡¼¥àµ¡Ç½¡×¤ÇËºµÑ¤òËÉ¤°
»ä¤ÏËº¤ì¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÉ¤Ç¤¹¡£¼êÄ¢¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢³«¤¯¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤Ê¤é¡¢ÅöÆü¤Ë¡Ö¥Ô¥³¡¼¥ó¡ª¡×¤ÈÄÌÃÎ¤ò½Ð¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÂçÊÑ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 61ºÐ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡¡Ö¤ªºâÉÛ¤ËÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¡×¤Ç¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯
¤â¤Ã¤Ñ¤é¼êÄ¢ÇÉ¤Ç¤¹¤¬¡¢µÙÆü¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ìËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¡Ö¤ªºâÉÛ¡×¤ËÆþ¤ë¥«¡¼¥É¥µ¥¤¥º¤Î¼êÄ¢¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 67ºÐ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²áµî¤Î¼«Ê¬¡×¤È·Ò¤¬¤ë¼ê½ñ¤¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡²È·×Êí¤ä»Å»ö¤ÎÈ÷ËºÏ¿¤È¤·¤Æ
¸¥Î©¤ä»Å»ö¤Î³«»Ï½ªÎ»»þ¹ï¡¢Î¹¹Ô¤Î¥Ð¥¹¤Î»þ¹ï¡¢²È·×Êí¤Ê¤É¤ò¼ê½ñ¤¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯Ê¬¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡ÖÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê°Æ·ï¤¬Íè¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¤¹¤°¤Ë»×¤¤ÊÖ¤»¤ë¡£¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï¼ê½ñ¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÉ¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀéÍÕ¸© 44ºÐ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
½»µÈ¤Ï¡Ö¾å¼ê¤¤Ê»ÍÑÊýË¡¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ê¥í¥°²óµ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¶¦Í¤äÄÌÃÎ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤ä»×¹Í¤ÎÀ°Íý¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤¬¡¢¸½Âå¤Î¼êÄ¢»ö¾ð¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦À¼¤âÂ¿¿ôÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
