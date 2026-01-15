ÌÀÆü16Æü¡Á17Æü¤Î¶áµ¦¤Ï²«º½¤ËÃí°Õ¡¡20Æüº¢¤«¤éº£µ¨ºÇÄ¹´¨ÇÈ¤ÇÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì
¶áµ¦¤Ç¤Ï¡¢º£Æü15ÆüÍ¼Êý¤«¤éÌÀÆü16ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü16ÆüÆüÃæ¤«¤é17Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢µ¨Àá³°¤ì¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Íè½µ20Æü(²Ð)º¢¤«¤é¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢º£µ¨ºÇÄ¹´¨ÇÈ¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤ËÂçÀã¤ä´¨¤µ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü15Æü¡¡¶áµ¦¤Ç¤ÏÍ¼Êý°Ê¹ß¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«
º£Æü15ÆüÃëº¢¤Î¶áµ¦¤Ï¡¢ÃæÉô¡¢ÆîÉô¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌÉô¤Ç¤Ï±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü15ÆüÌë¤ÏÆüËÜ³¤±è´ß¤ËÁ°Àþ¤¬¤Î¤Ó¤ë¤¿¤á¡¢¶áµ¦¤Ç¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¼¡Âè¤ËÃæÉô¡¢ÆîÉô¤Ç¤â±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü16Æü¡Á17Æü¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤Î²«º½ÈôÍè
ÌÀÆü16Æü¤Ï¡¢Ä«¤Þ¤Ç±«¤Î»Ä¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï15¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÍÛµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤ÎÈôÍè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÒ´¶¤ÊÊý¤Ï³°½Ð¤ÎºÝ¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢ÀöÂõÊª¤Î³°´³¤·¤ò¹µ¤¨¤¿¤ê¡¢ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²«º½¤ÎÈôÍè¤Ï¡¢17Æü(ÅÚ)¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö½Õ¤Î»È¼Ô¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤Ï½Õ¤ËÂ¿¤¤¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£1·î¤ËÈôÍè¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¤â¤·1·î¤ËÂçºå¤Ç²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢1999Ç¯1·î27Æü°ÊÍè27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢2024Ç¯3·î¤«¤é¡¢ÌÜ»ë¤Ë¤è¤ë²«º½¤Î´ÑÂ¬¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÅìµþ¡¦Âçºå¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20Æüº¢¤«¤éº£µ¨ºÇÄ¹´¨ÇÈ¤Î½±Íè¤«
17Æü(ÅÚ)¤«¤é18Æü(Æü)¤Î¶áµ¦¤Ï¡¢ËÌÉô¤Ç±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£17Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢Ä«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë°ìÊý¡¢ÆüÃæ¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£18Æü(Æü)¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êºÇ¹âµ¤²¹¤¬¤ä¤äÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊ¿Ç¯¤è¤ê¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£17Æü(ÅÚ)¤È18Æü(Æü)¤Ï¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Å·µ¤¤ÎÂç¤¤ÊÊø¤ì¤Ï¿´ÇÛ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´¨ÃÈ¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¼õ¸³À¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤¬½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Ã¦¤®Ãå¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤äËÉ´¨¥°¥Ã¥º¤ÇÂÐºö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
19Æü(·î)¤ÏÆüËÜÉÕ¶á¤òµ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶áµ¦¤Ç¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Îµ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤È¡¢20Æü(²Ð)¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶áµ¦¤Ë¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Íè½µ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯´¨µ¤¤ÎÎ®Æþ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¨µ¤¤¬Ä¹´ü´ÖµïºÂ¤ê¡¢º£µ¨ºÇÄ¹´¨ÇÈ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶áµ¦¤Ç¤Ï¡¢20Æü(²Ð)°Ê¹ß¤ÏËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ÎÆü¤¬Â³¤¤¤ÆÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÃæÉô¡¢ÆîÉô¤Ë¤âÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¡¢Àã¤Î¾¯¤Ê¤¤½ê¤Ç¤âÀÑÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤¤¤¦¤Á¤«¤éÂçÀã¤È´¨¤µ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
20Æü(²Ð)¤Ï¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡ÖÂç´¨¡×¤Ç¡¢Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤º¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤ÏÎñÄÌ¤ê¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£