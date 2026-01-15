12ºÐ¥¿¥¤¿Í¾¯½÷¤ò¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ë¾Ò²ð¤«¡ÄºÎÍÑÃ´Åö¤Î¥¿¥¤¿Í½÷ÂáÊá¡Ö¤â¤¦Å¹¤ò¤ä¤á¤¿¤Î¤Ç´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿ÈÝÇ§
¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¾¯½÷¤òÅ¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃç²ðÌò¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¥×¥ó¥·¥ê¥Ñ¥ó¥ä¡¼¡¦¥Ñ¥«¥Ý¡¼¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢Åö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ë¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇµÒ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ó¥·¥ê¥Ñ¥ó¥ä¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢Å¹¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¤È¤·¤ÆSNS¤Ç½¾¶È°÷¤òÊç½¸¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤«¤éÆ¯¤¤¿¤¤¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢¾¯½÷¤òÅ¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ó¥·¥ê¥Ñ¥ó¥ä¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦Å¹¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£