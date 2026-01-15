¡ÖÌ¼¤Ï²¶¤¬°é¤Æ¤Þ¤¹¡×½Ð»º¤ÇºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿É×¤¬¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Ë¿½¤·½Ð¤¿·ë²Ì
º£²ó¤Ï¡¢½Ð»º¤ÇºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿É×¤¬¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Ë¡ÖÌ¼¤Ï¼«Ê¬¤¬°é¤Æ¤ë¡×¤È¿½¤·½Ð¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÁÎ¾¿Æ¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬°é¤Æ¤ë¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡Ä
¡Ö²¶¤ÎºÊ¤ÏÌ¼¤Î½Ð»ºÄ¾¸å¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç²¿¤â¼ê¤ËÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µÁÎ¾¿Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê²¶¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬°é¤Æ¤ë¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¶¤âÌ¼¤ò°ì¿Í¤Ç°é¤Æ¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó»Ò°é¤Æ¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Ì¼¤¬Âà±¡´Ö¶á¤È¤¤¤¦Æü¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¼¤Ï²¶¤¬°ú¤¼è¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Ë¡ØÌ¼¤Ï²¶¤¬°é¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¡ØÄê»þ¤Çµ¢¤ì¤ëÉô½ð¤Ë°ÛÆ°¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡Ù¤È¿½¤·½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈµÁÎ¾¿Æ¤Ï¿´ÇÛ¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¶¤¬Ì¼¤ò°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ì¼¤Î°é»ù¤Î¤¿¤á¡¢¿¦¾ì¤Ç¡Ø±Ä¶È¤«¤é½îÌ³¡Ê»Ä¶È¤¬¤Ê¤¤Éô½ð¡Ë¤Ë°ÛÆ°¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤º¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§40ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2023Ç¯2·î¡Ë
¢¦ ¤³¤Î¸å¡¢Ìµ»ö½îÌ³¤Ë°ÛÆ°¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¶ìÏ«¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
