¡¡MYERA¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖCrushproof!¡×¤ò2·î2Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±³Ú¶Ê¤¬ANNA SUI ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ 2026 SPRING¤Î¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§HANA¡¢IS:SUE¡¢MYERA¡¢ME:I¡Ä¡Ä·²Íº³äµò¤Î¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥·ー¥ó¡¢ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡©¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÈI don't need a boy¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥Ã¥¯¤ò¡¢µñÀä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í¥Àè½ç°Ì¤ÎÀë¸À¤È¤·¤Æ¶Á¤«¤»¤ë¡£¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¤Î¶³¦Àþ¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡ÈÁª¤Ö¤³¤È¡É¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹ÎÄê¤·¡¢2026Ç¯¤ÎÅù¿ÈÂç¤ò¹¹¿·¡£¼«Í³¤Ë¡¢³Î¼Â¤Ë¡¢Æü¾ï¤¬¾¯¤·¤À¤±¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¡¢1·î31Æü¤Ë¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É¤Ë¤ÆANNA SUI¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤ÎÃêÁª¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï1·î18Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë