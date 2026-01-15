´Ú¹ñ¤Ç¡Ö»Å»ö¤â½¢³è¤â¤·¤Ê¤¤¿Í¸ý¡×250Ëü¿ÍÆÍÇË¡¢²áµîºÇ¹â¡¡¤¦¤Á10¡Á30Âå¤Ç70Ëü¿ÍÄ¶
´Ú¹ñ¤Ç2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö½¢¶È¼Ô¿ô¤Ï19Ëü3000¿ÍÁý¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç10Ëü¿ÍÂæ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£30Âå¤Î¡Ö»Å»ö¤â½¢¿¦³èÆ°¤â¤·¤Ê¤¤¡×¿Í¸ý¤Ï¡¢Åý·×ºîÀ®°Ê¹ß¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Êµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²òÀâ¡Û»Å»ö¤â½¢³è¤â¤·¤Ê¤¤¡È¼ã¼Ô¥Ë¡¼¥È¡É¤¬´Ú¹ñ¤ÇÁý¤¨Â³¤±¤ëÍýÍ³
1·î15Æü¡¢¹ñ²È¥Ç¡¼¥¿½è¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯12·î¤ª¤è¤ÓÇ¯´Ö¸ÛÍÑÆ°¸þ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö½¢¶È¼Ô¿ô¤Ï2876Ëü9000¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê19Ëü3000¿ÍÁý²Ã¤·¤¿¡£½¢¶È¼ÔÁý²ÃÉý¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬ºòÇ¯8·î¤Ë¿·À¯ÉÜ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ë¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿17Ëü¿Í¤è¤ê2Ëü3000¿ÍÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
Ç¯´Ö½¢¶È¼Ô¤ÎÁý²ÃÉý¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë30Ëü1000¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬³È»¶¤·¤¿2020Ç¯¤Ë¤Ï21Ëü8000¿Í¸º¾¯¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï36Ëü9000¿ÍÁý²Ã¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï81Ëü6000¿Í¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢2000Ç¯¡Ê88Ëü2000¿Í¡Ë°Ê¹ß22Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇÂç¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯¤Ï32Ëü7000¿Í¡¢2024Ç¯¤Ï15Ëü9000¿Í¤ÈÁý²ÃÉý¤¬½Ì¾®¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï¤ä¤äÁý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î20Ëü¿ÍÂæ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»º¶ÈÊÌ¤Ç¤Ï¡¢·úÀß¶È¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹12Ëü5000¿Í¡Ë¡¢ÇÀÎÓµù¶È¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹10Ëü7000¿Í¡Ë¡¢À½Â¤¶È¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹7Ëü3000¿Í¡Ë¤Ê¤É¤Ç¸º¾¯¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£·úÀß¶È¤Ï2013Ç¯¤Î»º¶ÈÊ¬Îà²þÄê°Ê¹ß¤Ç¸º¾¯Éý¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¯¡¢À½Â¤¶È¤Ï2019Ç¯¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹8Ëü1000¿Í¡Ë°Ê¹ß6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÉý¤Ê¸º¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÝ·ò¶È¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡Ê23Ëü7000¿Í¡Ë¡¢ÀìÌç¡¦²Ê³Ø¤ª¤è¤Óµ»½Ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡Ê5Ëü4000¿Í¡Ë¡¢¶âÍ»¤ª¤è¤ÓÊÝ¸±¶È¡Ê4Ëü4000¿Í¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤ÏÁý²Ã¤·¤¿¡£ÊÝ·ò¶È¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Î½¢¶È¼Ô¤Ï317Ëü7000¿Í¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¤Ï¡¢20Âå¤Ç17Ëü¿Í¡¢40Âå¤Ç5Ëü¿Í¡¢50Âå¤Ç2Ëü6000¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¸º¾¯¤·¤¿¡£ÀÄÇ¯ÁØ¡Ê15¡Á29ºÐ¡Ë¤Ç¤Ï17Ëü8000¿Í¸º¾¯¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢60ºÐ°Ê¾å¤Ï34Ëü5000¿Í¡¢30Âå¤Ï10Ëü2000¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÁý²Ã¤·¤¿¡£
½¢¶È¾å¤ÎÃÏ°ÌÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÄÂ¶âÏ«Æ¯¼Ô¤Î¤¦¤Á¾ïÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤Ï28Ëü3000¿Í¡¢Î×»þÏ«Æ¯¼Ô¤Ï4Ëü6000¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÁý²Ã¤·¤¿¤¬¡¢Æü¸Û¤¤Ï«Æ¯¼Ô¤Ï5Ëü5000¿Í¸º¾¯¤·¤¿¡£ÈóÄÂ¶âÏ«Æ¯¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¸ÛÍÑ¼Ô¤Î¤¤¤ë¼«±Ä¶È¼Ô¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÆ±¿å½à¤Ç¡¢¸ÛÍÑ¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤¼«±Ä¶È¼Ô¤Ï3Ëü8000¿Í¡¢Ìµµë²ÈÂ²½¾»ö¼Ô¤Ï4Ëü4000¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¸º¾¯¤·¤¿¡£
15ºÐ°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑÎ¨¤Ï62.9¡ó¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê0.2¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£1963Ç¯¤ËÇ¯´ÖÅý·×¤òºîÀ®¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¢¤ë¡£·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë´ð½à¤Î15¡Á64ºÐ¸ÛÍÑÎ¨¤â69.8¡ó¤Ç¡¢0.3¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢1989Ç¯¤Ë´ØÏ¢Åý·×¤òºîÀ®¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¼º¶È¼Ô¤Ï83Ëü¿Í¤Ç¡¢7000¿ÍÁý²Ã¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë30Âå¡Ê15Ëü5000¿Í¡Ë¤Î¼º¶È¼Ô¤¬6000¿ÍÁý¤¨¤¿¡£¼º¶ÈÎ¨¤Ï2.8¡ó¤ÇÁ°Ç¯¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢20Âå¤Ï6.1¡ó¤Ç0.3¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£
Èó·ÐºÑ³èÆ°¿Í¸ý¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö»Å»ö¤â½¢¿¦³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¿Í¸ý¤Ï255Ëü5000¿Í¤Ç¡¢8Ëü8000¿ÍÁý²Ã¤·¡¢2003Ç¯¤ËÅý·×ºîÀ®¤ò»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï30Âå¤ÎÆ±¿Í¸ý¡Ê30Ëü9000¿Í¡Ë¤¬²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¤¢¤ë¡£15¡Á29ºÐ¤ÎÀÄÇ¯ÁØ¤ÎÆ±¿Í¸ý¤â42Ëü8000¿Í¤Ç¡¢2020Ç¯¡Ê44Ëü8000¿Í¡Ë°Ê¹ß¡¢²áµî2ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤¤¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ô¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¹ñ²È¥Ç¡¼¥¿½è¼Ò²ñÅý·×¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö30Âå¤Î¡È»Å»ö¤â½¢¿¦³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¸ý¡É¤Î¾ì¹ç¡¢²áµî¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ëº§¤ä½Ð»º¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é»ù¡¦²È»ö¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¸ý¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¾¯»Ò²½¡¦Èóº§¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÎÍÑÊ¸²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿ï»þºÎÍÑ¤äÃæÅÓºÎÍÑ¤¬²áµî¤è¤êÁý¤¨¡¢¼º¶È¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¡È»Å»ö¤â½¢¿¦³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢º£Ç¯¤âÆâ¼û²óÉü¤¬Â³¤¡¢½¢¶È¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã·¹¸þ¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹âÎð²½¤ä¿Í¸ý¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤Î±Æ¶Á¤ÇÁý²ÃÉý¤Ï¤ä¤ä½Ì¾®¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤À¡£²¼ÊýÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë³È»¶¤Ë¤è¤ëÄã½ÏÎý¡¦ÀÄÇ¯ÁØ¤Î¸ÛÍÑÂåÂØ¸ú²Ì¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯³ÈÂç¤ä´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÄÌ¾¦´Ä¶¤Î°²½¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£·úÀß¶È¡¦À½Â¤¶È¤Î¸ÛÍÑ¤Ï¡¢Í¢½ÐÁý²Ã·¹¸þ¤ä·úÀßÅê»ñÉÔ¿¶¤Î´ËÏÂ¤Ê¤É¤Ç½ù¡¹¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢ºòÇ¯Áý²ÃÉý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ï¤ä¤äÄ´À°¤µ¤ì¤ë¤ÈÀ¯ÉÜ¤ÏÍ½Â¬¤·¤¿¡£
ºòÇ¯12·î¤Î¸ÛÍÑÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö½¢¶È¼ÔÁý²Ã¿ô¤Ï20Ëü¿Í¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£12·î¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤Ï2820Ëü9000¿Í¤Ç¡¢1Ç¯Á°¤è¤ê16Ëü8000¿ÍÁý²Ã¤·¤¿¡£11·î¡Ê22Ëü5000¿Í¡Ë¤Î20Ëü¿ÍÂæ¤«¤é10Ëü¿ÍÂæ¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢ºòÇ¯8·î¡Ê16Ëü6000¿Í¡Ë°Ê¹ß¤ÇºÇ¾®¤ÎÁý²ÃÉý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÀÎÓµù¶È¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹11Ëü7000¿Í¡Ë¡¢·úÀß¶È¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹6Ëü3000¿Í¡Ë¡¢À½Â¤¶È¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹6Ëü3000¿Í¡Ë¤Ê¤É¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¡£
¸ÛÍÑÎ¨¤Ï61.5¡ó¤Ç0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£¼º¶È¼Ô¿ô¤Ï121Ëü7000¿Í¤Ç¡¢10Ëü3000¿ÍÁý²Ã¤·¤¿¡£1999Ç¯6·î¤Ë´ØÏ¢Åý·×¤òºîÀ®¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢12·î´ð½à¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¿å½à¤Ç¤¢¤ë¡£¼º¶ÈÎ¨¤Ï4.1¡ó¤Ç¡¢1Ç¯Á°¤è¤ê0.3¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£12·î´ð½à¤Ç¤Ï2020Ç¯¡Ê4.1¡ó¡Ë¤ÈÆ±¿å½à¤Ç¡¢2000Ç¯¡Ê4.4¡ó¡Ë°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ô¥ó¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö30Âå¤Î½¢¶È¼Ô¤¬48¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ÐºÑ³èÆ°»²²Ã¤Ï²áµî¤è¤ê³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë½é¤á¤Æ»²Æþ¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¼º¶È¾õÂÖ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼º¶ÈÎ¨¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Öµá¿¦³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï60Âå¤Ç¤ÏÍèÇ¯¤Î¹âÎð¼Ô¸ÛÍÑ»ö¶È¤Ø¤Î±þÊç¤¬Áý¤¨¡¢ÀÄÇ¯ÁØ¤Ç¤Ï½ÉÇñ¡¦°û¿©¶È¡¢À½Â¤¶È¡¢·úÀß¶È¤Ê¤É¤Ç¸ÛÍÑ¾õ¶·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏAI¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÀÄÇ¯¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³³ÈÂç¡¢ÃÏ°è¸ÛÍÑÂ¥¿Ê»Ù±ç¶â¤Î³È½¼¡¢µá¿¦Â¥¿Ê¼êÅö¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÛÍÑÊ¬Ìî¤Î¼çÍ×²ÝÂê¤òÃå¼Â¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£µá¿¦Ãæ¤ä¡Ö»Å»ö¤â½¢¿¦³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÀÄÇ¯¤ÎÎà·¿ÊÌÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢½¢¶ÈÇ½ÎÏ¶¯²½¡¢¿¦¶ÈÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¡¢²óÉü»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É·¿ÂÐ±þºö¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±´Ö¸ÛÍÑ´Ä¶¤Î²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë·ÐºÑÃÄÂÎ¤Ê¤É¤È¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¶¯²½¤·¡¢Ì±À¸·ÐºÑ´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¤òÃæ¿´¤Ë¸ÛÍÑÆ°¸þ¤òÄê´üÅª¤ËÅÀ¸¡¤·¤Æ»Ù±çºö¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë