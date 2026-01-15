ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡È¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶ー¡É¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥°¥ìー¤ÎÀöÎý¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¥³ー¥ÇÈäÏª¡ªÊÒÉ¨Î©¤Á¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMARK & LONA¡Ê¥Þー¥¯¡õ¥í¥Ê¡Ë¡×¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÌÚÂ¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¿¡ÖMARK & LONA¡×2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£¥Û¥ï¥¤¥È´ðÄ´¤Î¥¦¥§¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÌÚÂ¼ÂóºÈ
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÌÚÂ¼¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¥Õー¥ÉÉÕ¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò½Å¤Í¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Þ¤ÇÆ±·Ï¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥¯¥êー¥ó¤ÊÁõ¤¤¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£º¹¤·¿§¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¥°¥ìー¤¬Á´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
Â¸µ¤Ë¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶ー¤òÃåÍÑ¡£¥´¥ë¥Õ¥·ー¥ó¤é¤·¤¤¼ÂÍÑÀ¤È¥¹¥¿¥¤¥ëÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ýー¥º¤Ï¡¢ÊÒÉ¨¤òÎ©¤Æ¤ÆÄã¤¯¹½¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¡£º¸¼ê¤Ë¤Ï¥°¥íー¥Ö¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤Î²£¤Ç±Ô¤¤»ëÀþ¤òÁ°Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°¤½Ð¤¹Ä¾Á°¤Î°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤Ç¡¢ÀÅ»ß²è¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÌöÆ°´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ÌÚÂ¼¤ÎÃåÍÑ¥â¥Ç¥ëÂè1ÃÆ¤Ï1·î14Æü¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡£Å¹Æ¬¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¡ÖMARK & LONA¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
