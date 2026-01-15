ENHYPEN¤¬¡È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥®¥ã¥ó¥°¡É¤Ë¡ª7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN : VANISH¡Ù¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖKnife¡×MV¥Æ¥£¥¶ー¸ø³«
ENHYPEN¤¬¡¢7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN : VANISH¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖKnife¡×¤ÎMV¥Æ¥£¥¶ー¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£²¡¤·´ó¤»¤ë¶¼°Ò¤ò¤¢¤¶¾Ð¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ËÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖKnife¡×MV¥Æ¥£¥¶ー¤Ï¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÄÉÀ×¼Ô¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿7¿Í¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿½Ö´Ö¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¡È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥®¥ã¥ó¥°¡É¤ËÊ±¤·¤¿ENHYPEN¤Î»Ñ¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´é¤¬ºÜ¤Ã¤¿»ØÌ¾¼êÇÛ¤Î¥Á¥é¥·¤ä¡¢¶¹¤Þ¤ëÊñ°ÏÌÖ¡¢²áÇ®¤¹¤ë¼èºà¹çÀï¤Ë¤âÆ°¤¸¤º¡¢ÎäÅ°¤Ê¤Þ¤Ç¤Îµ¤Ç÷¤òÊü¤Ä7¿Í¡£²¡¤·´ó¤»¤ë¶¼°Ò¤ò¤¢¤¶¾Ð¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ËÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëSUNOO¡¢ÌÔ¥¹¥Ôー¥É¤ÇÁö¤ë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¹¥ê¥ë¤ò³Ú¤·¤àHEESEUNG¡¢JAY¡¢JAKE¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÎÉÔÅ¨¤Ê°ìÌÌ¤¬¡¢À®½Ï¤·¤Ê¤¬¤é¤âÃ×Ì¿Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÇÁü¤Î¿ï½ê¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÃÇÊÒÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤â¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î´üÂÔ¤òÀú¤ë¡£ENHYPEN¤Ï¶ÊÌ¾¤Î¡ÖKnife¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤Ç¥Ê¥¤¥Õ¤ÎÀè¤ò¸þ¤±¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤òÈäÏª¤·¡¢»ëÀþ¤ò°µÅÝ¡£Ç³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¤ÎÃæ¤Ç¤Î±Ô¤¤·²Éñ¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥×¥Óー¥È¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥Àー¥¯¤Ê¥ªー¥é¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖKnife¡×¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¶¼°Ò¤Ë¤â¶þ¤»¤ºÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÎø¿Í¤Î¼«¿®¤ò¹þ¤á¤¿¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¶Ê¡£¥Æ¥£ー¥¶ー¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿À¼¤Ç¶«¤Ö¥ê¥Õ¥ìー¥ó¡Ê¡ÈIt¡Çs a Knife¡É¡Ë¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¡¢³Ú¶ÊÁ´ÊÔ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤ÏDynamic Duo¤ÎGAEKO¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¡£¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î²»³ÚÅª¥·¥Ê¥¸ー¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ENHYPEN¤Ï¡¢1·î16Æü14»þ¤Ë7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN : VANISH¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¡Öºá¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¥·¥êー¥º¡ØTHE SIN¡Ù¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ëËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¶Ø´÷¤òÇË¤ê¡¢°¦¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤ò´º¹Ô¤·¤¿Îø¿Í¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¢²Î»ì¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤¬åÌÌ©¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤è¤ê¿¼¤¤Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈË×Æþ¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¡£
(P)&(C) BELIFT LAB Inc.
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.21 ON SALE¡¡¢¨ÆüËÜ¤ªÆÏ¤±Æü
MINI ALBUM¡ØTHE SIN : VANISH¡Ù
¢¨´Ú¹ñÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ENHYPEN OFFICIAL SITE
https://enhypen-jp.weverse.io/
https://www.universal-music.co.jp/enhypen/