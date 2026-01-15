IVE¥æ¥¸¥ó¤¬¿åÃå¤ä¥¥ã¥ß¤Ê¤É³«ÊüÅª¤Ê»Ñ¤ÇµÙ²Ë¤òËþµÊ¡ª¥°¥¢¥à¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ä¥¹¥Æー¥¡¢¥·¥å¥Îー¥±¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤ÎYUJIN¡Ê¥æ¥¸¥ó¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£µÙ²ËÃæ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVE¥æ¥¸¥ó¤¬¸«¤»¤¿³«ÊüÅª¤Ê¥°¥¢¥à¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡Û2023Ç¯¤Î¥Ï¥ï¥¤°ì¿ÍÎ¹¤ÎÍÍ»Ò①～③
¢£IVE¥æ¥¸¥ó¤¬ÀÄ¤¤³¤¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£¥·¥å¥Îー¥±¥ê¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤â¡ª
¥æ¥¸¥ó¤Ï¥°¥¢¥à¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿12Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤º¤ÏÀÄ¤¯µ±¤¯³¤¤È¶õ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¿åÃå»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¿åÃå¤Î¾å¤Ë¤Ï¥¯¥í¥·¥§¥¥ã¥ß¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£2ËçÌÜ¤Ï±Ë¤¤¤À¤¢¤È¤Ê¤Î¤«È±¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¤òÃ¦¤®¹ø¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¡¢¥¿¥³¥¹¤È¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼ê¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
3ËçÌÜ¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥ã¥ß¥½ー¥ë»Ñ¡£¤½¤·¤Æ6ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇËË¾ó¤òÉÕ¤¤¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎø¿Í¤È¥Çー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ³¤¤òË¾¤à¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥¹¥Æー¥¤ä¥ï¥¤¥ó¤ò´®Ç½¡Ê7¡¢8ËçÌÜ¡Ë¡£11ËçÌÜ¤Ç¤Ï´é¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÊ¤¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥·¥å¥Îー¥±¥ê¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯¤òÉÕ¤±¤¿¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç°ì¿ÍÎ¹¤ò¤·¤¿IVE¥æ¥¸¥ó
¤Ê¤ª¥æ¥¸¥ó¤Ï2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç°ì¿ÍÎ¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£