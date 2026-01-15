¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¶Ã¤¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤Ë¤®¤ê¡È¥¬¥Á¡ÉÂÐ·è¤Ç¥¢¥¤¥É¥ëÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡ÈÁ´°÷ÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¡É¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡©
¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤¬TikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô40²¯²ó¡£ºòÇ¯¤Ï¹ÈÇò½é½Ð¾ì¡¢º£Ç¯¤ÏÉðÆ»´Û2DAYS¤â¹µ¤¨¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤ë7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCANDY TUNE¡×¡ÊÄÌ¾Î:¤¤ã¤ó¤Á¤å¡¼¡Ë¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖCANDY TUNE¤Î¤¤ã¤ó¤Á¤å¡¼¤Ç¤¤ë¡©¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌÚÍË¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷Ãæ¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤¬¡¢2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ìë15Æü(ÌÚ)¿¼Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤â¡¢½é²ó¤ËÂ³¤¡¢¡È¤¤ã¤ó¤Ç¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡É¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Ë¼ýÏ¿¸å¡¢CANDY TUNE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¡¢CANDY TUNE¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡©
ÃÓÅÄ¡§¤â¤¦ËÍ¤é¤â¸µµ¤¤â¤é¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤¹¤Ã¤´¤¤¸µµ¤¤Ç¡ª¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ãÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥ó¥Ü¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½½é²óÊüÁ÷¤Î¡ÖÇÜÇÜ¥Ð¥¤¥ÈFIGHT!¡×ÂÐ·è¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡©
ÃÓÅÄ¡§Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¡¢¸ÄÀ¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ð¥¤¥ÈÌ¤·Ð¸³¼Ô¤ÎÎ©²Ö¤Á¤ã¤ó¡ÊÎ©²Ö¶×Ì¤¡Ë¡¢¤Ó¤Ó¤Á¤ã¤ó¡ÊÂ¼ÀîÈì°É¡Ë¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Æ°¤Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Ã¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥Ü¡§²æ¡¹¤â»à¤Ì¤Û¤É¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¤¤ã¤ó¤Á¤å¡¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤â¡¢ÀÎ¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¿Æ¶á´¶¤ï¤¤¤Æ¡¢¹¥´¶ÅÙ¤¬¤¹¤´¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Êº£Ìë¤Î¡Ë2²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤Ë¤®¤êÂÐ·è¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÃÓÅÄ¡§ËÜÅö¡ª
¥¸¥ã¥ó¥Ü¡§¥Þ¥¸¡¢2¹ç¤¯¤é¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¿©¤Ù¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í(¾Ð)
ÃÓÅÄ¡§¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥ó¥Ü¡§ËÜÅö¤ËÁ´ÉôÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢²áµî¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢¥¬¥Á¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý7¤Äºî¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç(¾Ð)¡¢¤½¤ì¤â¿·»þÂå¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½CANDY TUNE¤Î7¿Í¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÓÅÄ¡§½é²ó¼ýÏ¿¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÁ´Á³´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤È¤«ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¥¤¤Ê¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£ËÍ¤é¤â¤â¤¦¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¥¸¥ã¥ó¥Ü¡§Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª
Hulu¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ë¡¢Ëè²óËÜÊÔ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÖCANDY TUNE¤Î¤¤ã¤¤ã¤¤ã¤¤ã¤ó¤Ç¤¡×¤âÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
https://www.hulu.jp/candy-tune-no-kyanchu-dekiru
¡üCANDY TUNE
¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤è¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢Â¼ÀîÈì°É¡¢¶Í¸¶Èþ·î¡¢Ê¡»³ÍüÇµ¡¢¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡¢Æî¤Ê¤Ä¡¢µÜÌîÀÅ¡¢Î©²Ö¶×Ì¤¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£
¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤â·Á¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖCANDY¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤âÀ³Ê¤â°ã¤¦¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¡ÖTUNE¡ÊÄ´ÏÂ¡¦ÀûÎ§¡Ë¡×¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ÖCANDY TUNE¤Î¤¤ã¤ó¤Á¤å¡¼¤Ç¤¤ë¡©¡×
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§
1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë25»þ35Ê¬¡Á26»þ05Ê¬
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë25»þ29Ê¬¡Á25»þ59Ê¬
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë25»þ35Ê¬¡Á26»þ05Ê¬
1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë25»þ35Ê¬¡Á26»þ05Ê¬
¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë
¢£Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡§
Hulu¡ÊHulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖCANDY TUNE¤Î¤¤ã¤¤ã¤¤ã¤¤ã¤ó¤Ç¤¡×¤âÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ë
https://www.hulu.jp/candy-tune-no-kyanchu-dekiru
¢£½Ð±é
¡¦CANDY TUNE¡ÊÂ¼ÀîÈì°É¡¢¶Í¸¶Èþ·î¡¢Ê¡»³ÍüÇµ¡¢¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡¢Æî¤Ê¤Ä¡¢µÜÌîÀÅ¡¢Î©²Ö¶×Ì¤¡Ë
¡¦³Æ²ó¡¢°Û¤Ê¤ë¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬¿Ê¹Ô¥µ¥Ý¡¼¥È¡£½é²ó¡¢2²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤Ï¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡¢ÃÓÅÄÄ¾¿Í¡Ë
¢£À½ºîÃøºî¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡Ú¸ø¼°HP¡Û https://www.ntv.co.jp/candytune/
¡Ú¸ø¼°X¡Û https://x.com/ntv_candytune
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û https://www.instagram.com/ntv_candytune
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û https://www.tiktok.com/@ntv_candytune
ÈÖÁÈ¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ï #¤¤ã¤ó¤Ç¤