¡ÚMLB¡Û¥á¥Ã¥Ä¡¢»¥Â«¹¶Àª¤Ç¥¿¥Ã¥«ー¶¯Ã¥¤«¡¡ÉÙÍµ¥ªー¥Êー¤Î¸ò¾Ä´ØÍ¿¤Ç¡¢¹âÆµ¤ÇÛ¡Ä¡Ä¡Ö¥½¥È¤ÈÆ±³Û¤Ç¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸µGM
¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë»Ô¾ì¤ÎÂçÊª¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤ÎÁèÃ¥Àï¤ò½ä¤ê¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î»¥Â«¹¶Àª¤¬µÞ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¸µGM¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Áー¥à¤¬¥¿¥Ã¥«ー¿Ø±Ä¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¥¾ò·ï¤òÄó¼¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡£ÉÙÍµ¥ªー¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥³ー¥¨¥ó»á¤¬¡¢¸ò¾Ä¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£Ç¯Êð¥¢¥Ã¥×¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤â±äÄ¹
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥Ã¥«ーÁèÃ¥Àï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬ºÇ½ª¸õÊä¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬¤³¤³¤Ë¤¤ÆÇË³Ê¤Î¾ò·ï¤òÏ¢È¯¤·¡¢Â¾µåÃÄ¤ò°ú¤Î¥¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤Ï¡ÖÇ¯Êð5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó79²¯±ß¡Ë¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï3Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤¿¤¬¡¢14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¾åÀÑ¤ß¡£¡ÖÇ¯Êð5100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó81²¯±ß¡Ë¡¢·ÀÌó´ü´Ö4Ç¯¡×¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
2003¡¢04Ç¯¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤ÇGM¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥à¡¦¥Ç¥å¥±¥Ã¥È»á¤ÏÆ±Æü¡¢ÀìÌç¶É¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö»ä¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ï·ÀÌó´ü´Ö¤ò¡Ê3Ç¯¤«¤é¡Ë4Ç¯¤Ë±ä¤Ð¤·¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¾ò¹à¤òÉÕ¤±¤¿¾å¤Ç¡¢Ç¯Êð¤Ï1Ç¯¤¢¤¿¤êÌó5000Ëü¥É¥ë¤òÄó¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¼¡¤ÎÃíÌÜ¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤¬¤µ¤é¤ËÇ¯ÊðÁí³Û¤òÀÑ¤ßÁý¤·¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Êð¤ò¡Êµå³¦ºÇ¹â·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ë¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤Î¿å½à¡Ê5100Ëü¥É¥ë¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡×¤È¤·¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇ¯ÊðÁý³Û¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¢£¥·¥ãー¥¶ー¤é¤ÈÆ±¤¸Î®¤ì
Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¾ò·ï¤¬ÎÉ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±»á¤Ïµå³¦¿ï°ì¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉÙÍµ¥ªー¥Êー¤ÎÂ¸ºß¤ò¤¢¤²¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¿ô»ú¤ËÃ£¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¥³ー¥¨¥ó»á¤¬Ä¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô²ó¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï°ÊÁ°¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ðー¥é¥ó¥ÀーÅê¼ê¤¬Ç¯Êð4300Ëü¥É¥ë¤ËÅþÃ£¤·¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ãー¥¶ーÅê¼ê¤âÆ±¤¸¤¯4300Ëü¥É¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤âº£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·¡¢¥Áー¥à¤¬¥¿¥Ã¥«ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¥½¥È¤ÈÆ±³Û¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤â¶Ã¤¯¤«¡©»ä¤Ï¶Ã¤«¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤·¡¢ºÆ¤Ó¥³ー¥¨¥ó¡¦¥ªー¥Êー¤¬¤½¤ÎºâÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¾ò·ïÌÌ¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥Ä¡£»¥Â«¹¶Àª¤Ç¥¿¥Ã¥«ー¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤Î¤«¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È·èÃå¤ÏÉÃÆÉ¤ßÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤ÎÅú¤¨¤Ïº£½µÃæ¤Ë¤â½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£