À¸¸å7¤«·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤ 32ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤òÂáÊá¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»à°ø¤Ï¡Ö³°½ýÀÇ¾¾ã³²¡× ²£ÉÍ»Ô
¤ª¤È¤È¤·¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÀ¸¸å7¤«·î¤ÎÃË¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢32ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¤ÎÌµ¿¦¡¦ÇßÂô°¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇßÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ª¤È¤È¤·7·î¡¢²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¤Î¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÀ¸¸å7¤«·î¤À¤Ã¤¿»°ÃË¤Î¸ñ¼ùÅÍ¤Á¤ã¤ó¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ñ¼ùÅÍ¤Á¤ã¤ó¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½1½µ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»à°ø¤Ï¡Ö³°½ýÀÇ¾¾ã³²¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢ÇßÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«¤é119ÈÖÄÌÊó¤ò¤·¡¢·Ù»¡¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¸ñ¼ùÅÍ¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÆµÛ¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï°å»Õ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÄ°¼è¤«¤éÇßÂôÍÆµ¿¼Ô¤¬Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÇßÂôÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇµÔÂÔ¤ÎÇÄ°®¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£