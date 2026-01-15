¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ØISLAND¡Ù¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ÖÊÝ¼¾¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¤¬¡¢15Æü¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ISLAND¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ØNatural Diamond Essence Stick¡Ù¿·CM¡¦¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ISLAND¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¡£2·îÃæ½Ü¤è¤êTVCM¤Ç¤âÊü±Ç³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤×¤ë¤×¤ë¤Î¿°¤Ë¡Ä¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤ë¹â¶¶¶³Ê¿
¡Ö¤µ¤é¤Ë²ÚÎï¤ÊÈ©¤Ø¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤è¤¦¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿º£²ó¡¢´¥¤¤¤¿¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÀ¤³¦¡Ä¤Ò¤È¤·¤º¤¯¤Î½á¤¤¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç²Ö¤Îé²¤¬¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ³«¤¯½Ö´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢È©¤ËÀ¸Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¿å¤Î¤è¤¦¤ËÆ©ÌÀ¤Ç¡¢²Ö¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ¶¯¤¤¡ÈÀ¸Ì¿ÎÏ¡ÉÈ©¤ÏÌÜ³Ð¤á¡¢µ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£¡È½á¤¤¡É ¤¬½ä¤ê¡¢²Ö¤¬ºé¤¡¢¿å¤¬Î®¤ì¡¢À¸Ì¿¤¬Â©¤Å¤¯½Û´Ä¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡È½á¤¤¡É ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢Ìµ²»¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¶Á¤¯¡£¹â¶¶¤Î²ÚÎï¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¹â¶¶¶³Ê¿¥³¥á¥ó¥È¡Ê¥á¥¤¥¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤ê¡Ë
¡½¡½¤É¤ó¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
åºÎï¤Ê¤ª²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤¿¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ö¤ÎÃæ¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤È¤«¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿å¤ò¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢¿§¤ó¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¶³Ê¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Æü¡¹¤Î¤ªÈ©¤ÎÊÝ¼¾¥±¥¢¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ISLAND¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿²¤ëÁ°¤ËHand ¡õ Body Butter¤ò¤Ä¤±¤ë½¬´·¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£²ó¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿°¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤¿¤é¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤è¤¯¿°¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡Ö¿°¤Î·Á¤¬åºÎï¡ª¡×¤È¤«¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¡¢¡Ö¤¤¤¤·Á¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿°¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡¼³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò-
ISLAND¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â2Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤µ¤é¤ËÊÝ¼¾¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¤³¤Á¤é¤ÎÈþÍÆ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊÆü¾ï¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
