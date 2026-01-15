¡Ö¤â¤¦·Ý½ÑÉÊ¡×¡¡¥Ù¥Æ¥é¥óÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤ÎÇØ¸å¤«¤é¤¯¤Ã¤¤ê¡Ä39ºÐ¤ÎµÓ¤Ë¹¤¬¤ë¾×·â¡Ö¤¹¤²¤§¡×
FCÅìµþ¸ø¼°X¤¬¸ø³«
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¥Ù¥Æ¥é¥ó39ºÐDFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤Î¶ÚÆùÈþ¤¬¡¢²þ¤á¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¸þ¤±¡¢²Æì¥¥ã¥ó¥×¤ò¼Â»ÜÃæ¡£ÇØ¸å¤«¤éÂª¤¨¤¿í÷¤·¤¤µÓ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë·Ý½ÑÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¡¢È®Ñï¤È¤·¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤¿Ä¹Í§¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤«¤éº¸µÓ¤Ë¥«¥á¥é¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£É½ÌÌ¤«¤é¤Ïí÷¤·¤¤¶ÚÆù¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ç¯À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¼Â¤òÊª¸ì¤ë¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤Î¸ø¼°X¤¬Ê¸ÌÌ¤Ë¡Ö¤â¤¦¤³¤ÎµÓ¤Ï·Ý½ÑÉÊ¡£¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£½Ö¤¯´Ö¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦!!¡×
¡Ö¤¹¤²¤§¡×
¡Ö¤Æ¤«²¿ºÐ¤Ç¤¹¤«¡×
¡ÖÀ¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿µÓ¤À¤Ê¡×
¡ÖÈþ½Ñ´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤½¤¦¡×
¡ÖÌÜ¤Ç¸«¤ë·Ý½ÑÉÊ¡×
¡Ö¤â¤¦¡¢¥®¥ê¥·¥ãÄ¦¹ï¥ì¥Ù¥ë¡×
¡¡Ä¹Í§¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á144»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£Ç¯6·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë5ÅÙÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë