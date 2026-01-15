¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼Ìò¤Ë¹âÅèÀ¯¿¤¬·èÄê¡¡·»Äï¤ò¶¼¤«¤¹ÎòÀï¤ÎÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½
¡¡ÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µÆüÍË20»þ¤Û¤«¡Ë¤è¤ê¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼Ìò¤Ç¹âÅèÀ¯¿¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·»Äï¤ò¶¼¤«¤¹ÎòÀï¤ÎÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¡¢±ÝÌÚ¹§ÌÀ¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤è¤êÎòÀï¤ÎÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Å·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤Î»ëÅÀ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¹âÅè±é¤¸¤ëÉðÅÄ¿®¸¼¤Ï¡¢Àï¹ñºÇ¶¯¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¹ÃÈå¤ÎÀï¹ñÂçÌ¾¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¦ÆÁÀî²È¹¯¤È¤ÏÆ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÂÐÎ©¡£±ó¹¾¤Ø¿¯¹¶¤·¡¢»°Êý¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¤ÇÆÁÀî²È¹¯¤òÇË¤ê¡¢»°²Ï¤Ë¿Ê·³¤¹¤ë¤¬¡½¡½¡£
¡¡²áµî¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½¨µÈ¡Ù¤ÇË¿Ã½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤¿¹âÅè¤Ï¡¢¡Ö·»¼Ô¡Ê½¨µÈ¡Ë¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤â¤´½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡Ø¿·Á¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë1Ç¯´Ö¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â½é¿´Ëº¤ì¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¿·Á¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÝÄÅÍ²¬¾ë¼ç¤Ç¡¢¿®Ä¹¤«¤éÀÝÄÅ°ì¹ñ¤ÎÅý¼£¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¹ÓÌÚÂ¼½Å¡£À¾¹ñ¤Ø¿¯¹¶¤¹¤ë¿®Ä¹¤ÎÌ¿¤ÇÇÅËá¹¶Î¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢ÆÍÇ¡½¨µÈ¤Ë¤½¤ÎÇ¤Ì³¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£½¨Ä¹¡¦½¨µÈ¤¿¤Á¤Ë¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥Þ¥ó¥¬¡Ø¤Ø¤¦¤²¤â¤Î¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¹ÓÌÚÂ¼½Å¤¬¡¢Â¯¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¸Õ»¶½¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤âÂ¼½Å¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡¢¤«¤Ê¤êÆæ¤á¤¤¤¿Éð¾¤Ç¤¹¡£Å·²¼°ì¤ÎÈÜ¶±¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Â¼½Å¤ò¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Ë¿Í´Ö½¤¯±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌòÊÁ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±ÝÌÚ¹§ÌÀ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Àõ°æÄ¹À¯¤ÎÉã¡¦Àõ°æµ×À¯¡£²ÈÆÄ¤òÄ¹À¯¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Âç¤¤ÊÈ¯¸ÀÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£Ä¹À¯¤¬Æ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤À¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ò¤è¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²Ç¤¤¤Ç¤¤¿»Ô¤Ë¤â¤Ä¤é¤¯Åö¤¿¤ë¡£
¡¡±ÝÌÚ¤Ï¡Ö»þÂå·à¤ÎÃæ¤Ç¤â»þÂå¤ÎÂçÅ¾´¹´ü¤òÉÁ¤¯Àï¹ñ»þÂå¤¬ºÇ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢À©ºîÈ¯É½¤Î»þ¤«¤é½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð±é¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Äá¸«Ã¤¸ã¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±ÛÁ°¡ÊÊ¡°æ¸©ËÌÉô¡Ë¤ÎÀï¹ñÂçÌ¾¡¦Ä«ÁÒµÁ·Ê¡£Àõ°æ²È¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤è¤·¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÂÍøµÁ¾¼¤òÊô¤¸¤Æ¾åÍì¤·¤¿¿®Ä¹¤«¤é¤Î¾åÍìÍ×ÀÁ¤Ë½¾¤ï¤º¡¢ÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Äá¸«¤Ï¡ÖÄ«ÁÒµÁ·Ê¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÍ¦¤Þ¤·¤¤ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼å¹ø¤ÇÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Î¤è¤¦¤ÊÉÁ¤«¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¾èÃ«¤ËÊ¸²½Åª¤ÇÀè¿ÊÅª¤ÊÀ¸³èÍÍ¼°¤òÃÛ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ââ»ý¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¡Ë¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ç÷ÅÄ¹§Ìé¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¿ôÀµ¡£ÆÁÀî²È¹¯¤¬ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¶á½¬¡Ê¤¤ó¤¸¤å¤¦¡Ë¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤Æ¤¤¿Ê¢¿´¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¡£¤Î¤Á¤Ë½¨µÈ¤È¤ÎÂÐÎ©¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²È¹¯¤Î¤â¤È¤ò½ÐËÛ¤¹¤ë¡£
¡¡Ç÷ÅÄ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÎÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤Ï¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤Î¼«¸Ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸»þÂå¤òÃ£´Ñ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¡Ä¤é¤ì¤½¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡ÀäÂÐºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥ó¥Ú¥¤¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Àõ°æÄ¹À¯¤ò»Ù¤¨¤ëÌÔ¾¡¦µÜÉô·Ñ½á¡Ê¤±¤¤¤¸¤å¤ó¡Ë¡£Ä¹À¯¤¬¿®Ä¹¤òÎ¢ÀÚ¤êÄ«ÁÒÂ¦¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Á¡¢¾®°ìÏº¡¦Æ£µÈÏº¤Ï·Ñ½á¤ÎÄ´Î¬¡Ê¤Á¤ç¤¦¤ê¤ã¤¯¡Ë¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¥É¥ó¥Ú¥¤¤Ï¡Öº£¤Þ¤ÇÎò»ËÊª¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢µÜÉô·Ñ½á¸ø¡£¤¿¤Àº£²ó¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÕÇ¤½ÅÂç¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Éð¾¤Ç¤¢¤êÁÎÎ·¤Ç¤¢¤ê¿Í´ÖÎÏ¤Î¤¢¤ëµÜÉô·Ñ½á¸ø¤òº²¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¡¢Àï¹ñ¤ÎÀ¤¤òÀ¸¤È´¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡ËûÀÖÑ»¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºØÆ£Æ»»°¡£ÅÚ´ô²È¤Î½Å¿Ã¤«¤é¡¢²¼Ñî¾å¡Ê¤²¤³¤¯¤¸¤ç¤¦¡Ë¤Ë¤è¤êÈþÇ»°ì¹ñ¤ò¼£¤á¤ëÀï¹ñÂçÌ¾¤Ø¤ÈÂæÆ¬¡£¼Â¤ÎÂ©»Ò¡¦µÁÎ¶¤è¤ê¤â¡¢Ì¼Ì»¤Ç¤¢¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Ëû¤Ï¡Öµ¤¹ç¤¤¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËËÜÈÖ¤Î»£±Æ¤Ï½ªÎ»¡£¤É¤³¤«¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç²¿¤é¤«¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¤Þ¤¿¤è¤í¤·¤¯¡£¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÌ¤Îý¤¬¤Þ¤·¤¯¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË20»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¢¨¹âÅèÀ¯¿¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¹âÅèÀ¯¿
¡½¡½½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿¿¿´¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½¨µÈ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·»¼Ô¡Ê½¨µÈ¡Ë¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤â¤´½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡Ö¿·Á¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë1Ç¯´Ö¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â½é¿´Ëº¤ì¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¿·Á¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ
¡½¡½½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï¥Þ¥ó¥¬¡Ø¤Ø¤¦¤²¤â¤Î¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¹ÓÌÚÂ¼½Å¤¬¡¢Â¯¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¸Õ»¶¡Ê¤¦¤µ¤ó¡Ë½¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤âÂ¼½Å¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡¢¤«¤Ê¤êÆæ¤á¤¤¤¿Éð¾¤Ç¤¹¡£Å·²¼°ì¤ÎÈÜ¶±¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Â¼½Å¤ò¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Ë¿Í´Ö½¤¯±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊµÓËÜ²È¤Î¡ËÈ¬ÄÅ¤µ¤ó¤È¤ÏÆóÅÙÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â¥¯¥»¤Î¶¯¤¤Ìò¤ò²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¿®Ä¹¤Î²È¿Ã¤¿¤Á¤¬·ò¹¯¥°¥Ã¥º¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¢£±ÝÌÚ¹§ÌÀ
¡½¡½½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»þÂå·à¤ÎÃæ¤Ç¤â»þÂå¤ÎÂçÅ¾´¹´ü¤òÉÁ¤¯Àï¹ñ»þÂå¤¬ºÇ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢À©ºîÈ¯É½¤Î»þ¤«¤é½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤«¤Ä¤ÆÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡Ù¤ÇÀõ°æÄ¹À¯¤ò±é¤¸¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤½¤ÎÉã¡¦µ×À¯¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶³´¤ä¡¢¼ÂºÝ¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â©»ÒÌò¤ÎÃæÅçÊâ¤µ¤ó¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤ß¤Æ²û¤«¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÄ¹À¯¤Ë²ÈÆÄ¤ò¾ù¤Ã¤¿µ×À¯¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢²¿¤Î°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤¯¥¹¡¼¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Â©»Ò¤ò¸«¼é¤ëÉã¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¤¤«¤Ë½Ð¤»¤ë¤«³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Äá¸«Ã¤¸ã
¡½¡½½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä«ÁÒµÁ·Ê¤òÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©¤ÇÄ¹Ç¯¡¢»ÔÌ±»²²Ã¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤ëµ¤¤Ë¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä«ÁÒµÁ·Ê¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÍ¦¤Þ¤·¤¤ÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼å¹ø¤ÇÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Î¤è¤¦¤ÊÉÁ¤«¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¾èÃ«¤ËÊ¸²½Åª¤ÇÀè¿ÊÅª¤ÊÀ¸³èÍÍ¼°¤òÃÛ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ââ»ý¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¡Ë¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø·³»Õ´±Ê¼±Ò¡Ù°ÊÍè¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¡£º£¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÉ½¸½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ç÷ÅÄ¹§Ìé
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡10Ç¯Á°¤È¼ç·¯¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤Ï¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤Î¼«¸Ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸»þÂå¤òÃ£´Ñ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¡Ä¤é¤ì¤½¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡ÀäÂÐºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤ä¤ë¡ª¡¡¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤ä¤ë¡ª¡¡Àï¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¡¢ÅÂ¤òÅ·²¼¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤ä¤ë!!
¢£¥É¥ó¥Ú¥¤
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¡Ê¡Ø¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡Ù¡Ë¤âÀï¹ñ»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç²ÏºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏÀï¹ñ¤ÎÊª¸ì¤¬¹¥¤¡ª¡¡¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¿¿¤óÃæ¤ÎºîÉÊ¡£¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢¿´¤è¤ê¤Î´¶¼Õ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µÜÉô·Ñ½á¸ø¤Ï¡¢¸µÈæ±Ã»³±äÎñ»û¤ÎÁÎÎ·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÀï¹ñÉð¾¡£¤½¤·¤Æ¡¢±é¤¸¤ëËÍ¤ÏÈæ±Ã»³¹â¹»½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£À¨¤¤¤´±ï¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¿Ã»þÂå¤Ë³èÌö¤·¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î³§¤¬ÃÎ¤ëÉð¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£¤Þ¤ÇÎò»ËÊª¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢µÜÉô·Ñ½á¸ø¡£¤¿¤Àº£²ó¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÕÇ¤½ÅÂç¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Éð¾¤Ç¤¢¤êÁÎÎ·¤Ç¤¢¤ê¿Í´ÖÎÏ¤Î¤¢¤ëµÜÉô·Ñ½á¸ø¤òº²¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¡¢Àï¹ñ¤ÎÀ¤¤òÀ¸¤È´¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËûÀÖÑ»
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¤Î½ÐÈÖ¤À¤¬¡¢ºØÆ£Æ»»°¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Âç¤¤¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¡£´î¤ó¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤ª¼õ¤±¤·¤¿¡£
¡½¡½±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¹ç¤¤¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËËÜÈÖ¤Î»£±Æ¤Ï½ªÎ»¡£¤É¤³¤«¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç²¿¤é¤«¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¤Þ¤¿¤è¤í¤·¤¯¡£¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÌ¤Îý¤¬¤Þ¤·¤¯¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¹â¶¶Í¥¹á»Ò
¡¡ºòÆü¤ËÂ³¤¡¢ËÜÆü¤â7Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉðÅÄ¿®¸¼¡¢Àõ°æµ×À¯¡¢Ä«ÁÒµÁ·Ê¡¢¹ÓÌÚÂ¼½Å¡¢ÀÐÀî¿ôÀµ¡¢µÜÉô·Ñ½á¡¢ºØÆ£Æ»»°¡£Ì¾Á°¤òÊÂ¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÀï¹ñ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉð¾¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Âç²Ï½Ð±éÎòÀï¤ÎÌ¾Í¥¤È¤â¤¤¤¨¤ë³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Êý¡¹¤¬°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¥°¥Ã¤È½Å¸ü¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¨¤ß¤òÆü¡¹¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¶¯Âç¤ÊÊÉ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤òË¿Ã·»Äï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¼¤Òº£¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¸½¾ì¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
