Snow Man¡¦ÌÜ¹õÏ¡¡¢¡ÖSPRiNG¡×3·î¹æÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡ÇÐÍ¥¶È¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³ÃÌÌÀ¤«¤¹
¡¡Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¡¢1·î22ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖSPRiNG¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë3·î¹æÉ½»æ¤È´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¡£FENDI¤ÎºÇ¿·¥ë¥Ã¥¯¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÌÜ¹õ¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤¬ËÂ¤¤¤À¡ÈÀ¶¤¯¡¢Àµ¤·¤¯¡¢í÷¤·¤¤¡É¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¹õÏ¡¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤È¤Î¶¦±é¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡¡ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Ï¡Ø¥¥ß¥¹¥¤¡Ù¤«¤é¡Ö¤â¤¦10Ç¯¡×¤Ê¤Ä¤«¤·¤à
¡¡¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¤¤Æ¤ªÃãÌÜ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¤¤Æ¾¯¤·ÉÔ´ïÍÑ¡¢¤½¤ó¤ÊÌÜ¹õ¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀÎ¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¶¸¤¤¤Ê¤¯¹Ô¤¤¡¢´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤À¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¤Ê¤Ë¤«¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åö»þ¤Ï¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¡Ø¤³¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÊÝ¼éÅª¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð»£±Æ¤ÇÁ°È±¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁ°È±¤ò¤¢¤²¤ë¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÌÜ¹õ¡£ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬²£¤òÄÌ¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò³ú¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»£±Æ¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿ºÇ½é¤Î¤³¤í¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥ê¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤ä¤ê¤¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ìò¼Ôº²¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Snow Man¡¦ÌÜ¹õÏ¡¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡ÖSPRiNG¡×3·î¹æ¤ÏÊõÅç¼Ò¤è¤ê1·î22ÆüÈ¯Çä¡£
