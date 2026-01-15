¼·³¤¤Ò¤í¤¡¢½é¤ÎÁ´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
¼·³¤¤Ò¤í¤¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ãHIROKI NANAMI LIVE HOUSE TOUR ¡ÈAKATSUKI¡É¡ä¤ò6·î28Æü(Æü)¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²¤¿¡ÈAKATSUKI¡É¤ÏÌë¤¬ÌÀ¤±¿·¤·¤¤Ä«¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ÖÂÓ¤ò»Ø¤¹¡£¼·³¤¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë°ñ¾ë¤Ç¤Î¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ6ÅÔ»Ô11¸ø±é¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£°ñ¾ë¡¦°¦ÃÎ¡¦Åìµþ¸ø±é¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢Ê¡²¬¡¦Âçºå¡¦µÜ¾ë¸ø±é¤ÏÃåÀÊ¤È¡¢´õË¾¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¼·³¤¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èþ¤·¤¯µ¤ÉÊ¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¿Íµ¤¤Î¼·³¤¤À¤±¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È¤¤¤¦²ñ¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü¤«¤é¼·³¤¤Ò¤í¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö7seas+¡×¤Ë¤ÆFC1¼¡Àè¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£µÜ¾ë¡¦°¦ÃÎ¸ø±é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÂßÀÚ¸ø±é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¥Ä¥¢¡¼»²²Ã²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÜÆü¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãHIROKI NANAMI LIVE HOUSE TOUR ¡ÈAKATSUKI¡É¡ä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È ▶ https://nanami-akatsuki.jp/
¡¦°ñ¾ë¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
2026Ç¯6·î28Æü(Æü)¡¡mito LIGHT HOUSE
1Éô¡¡OPEN 14:45 / START 15:30
2Éô¡¡OPEN 17:45 / START 18:30
¡¦Ê¡²¬¡ÊÃåÀÊ¡Ë
2026Ç¯7·î3Æü(¶â)¡¡Ê¡²¬¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥ë ¥¹¥«¥é¥¨¥¹¥Ñ¥·¥ª
1Éô¡¡OPEN 14:45 / START 15:30
2Éô¡¡OPEN 17:45 / START 18:30
¡¦Âçºå¡ÊÃåÀÊ¡Ë
2026Ç¯7·î7Æü(²Ð)¡¡¤Ê¤ó¤Ðhatch
1Éô¡¡OPEN 14:45 / START 15:30
2Éô¡¡OPEN 17:45 / START 18:30
¡¦µÜ¾ë[FCÂßÀÚ¸ø±é]¡ÊÃåÀÊ¡Ë
2026Ç¯7·î15Æü(¿å)¡¡darwin
OPEN 14:45 / START 15:30
¡¦°¦ÃÎ[FCÂßÀÚ¸ø±é]¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
2026Ç¯7·î18Æü(ÅÚ)¡¡NAGOYA CLUB QUATTRO
1Éô¡¡OPEN 14:45 / START 15:30
2Éô¡¡OPEN 17:45 / START 18:30
¡¦Åìµþ¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
2026Ç¯7·î21Æü(²Ð)¡¡·ÃÈæ¼÷ LIQUIDROOM
1Éô¡¡OPEN 14:30 / START 15:30
2Éô¡¡OPEN 17:30 / START 18:30
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¼·³¤¤Ò¤í¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡¡7seas+ FC1¼¡Àè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î15Æü(ÌÚ) 12:00 ¡Á1·î22Æü(ÌÚ) 23:59
ÅöÍîÄÌÃÎ¡§1·î28Æü(¿å) 18:00¡Á½ç¼¡
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ø±é¡§ 9,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÃåÀÊ¸ø±é¡§11,000±ß¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
