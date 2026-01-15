¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¥¤¥±¥á¥óÂ©»ÒÅÐ¾ì¤·È¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¤¬14Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÈäÏª¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¡ª¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¥¤¥±¥á¥ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¡¢¥¤¥±¥á¥óÂ©»Ò¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¶ÌÂÞ¤¬¡ÖºòÌë¤ÏÂ©»Ò¤È°û¤ó¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¶¦±é¤·¤¿Â©»Ò¤ÈÃçÎÉ¤¯Ì©Ãå¤¹¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¶ÌÂÞ¤Ï¡Ö³°¤ÇÌîÏº2¿Í¤Ç°û¤à¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÇËþÂ¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¡ª¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¥¤¥±¥á¥ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¡Ê¤¿¤Þ¤Ö¤¯¤í ¤¹¤¸¤¿¤í¤¦¡Ë
1967Ç¯6·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Ë»Õ»ö¤Ë1987Ç¯¤Ë¤Ï¿åÆ»¶¶Çî»Î¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀõÁð¥¥Ã¥É¡×¤ò·ëÀ®¡£¡ØÀõÁð¶¶¥ä¥ó¥°ÍÎÉÊÅ¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ä¡ØËÌÌî¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥¿¥â¥ê¶æ³ÚÉô¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤Ï¡ØÄ®Ãæ²Ú¤Ç°û¤í¤¦¤¼¡Ù¡ÊBS-TBS¡Ë¡¢¡Ø¶âÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªTOKYO ¤¨¤ó¤¬¤ï¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@sunatamaradon¡Ë
