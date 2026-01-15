¡ãBMSG FES¡Ç25¡ä¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¡ãBMSG FES¡Ç25¡ä¤Ç²Î¾§¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö²»¸»Ž¢GRAND CHAMP (Live from BMSG FES¡Ç25)Ž£¤¬¡¢1·î16Æü(¶â)¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢BMSG¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Ê¤ë¡ÈBMSG ALLSTARS¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢HANA¡¢STARGLOW¤¬»²²Ã¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö²»¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹Spotify¡¢YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Prime Video¤Ç¤Ï¡ãBMSG FES¡Ç25¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÂ¾¡¢ÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Þ¤à·×66¶Ê¡¢4»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¡ýs250927-08253_»£±Æ¡§ÅÄÃæÀ»ÂÀÏº
¡Ú³Ú¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡Û
BMSG ALLSTARS / ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ëŽ¢GRAND CHAMP (Live from BMSG FES¡Ç25)Ž£
2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¥ê¥ê¡¼¥¹
Streaming & Download¡§https://lnk.to/GRANDCHAMP_LivefromBMSGFES25
Live Video¡§https://youtu.be/VBuW0aaiuCk
¢¨YouTube¸ø³«Æü»þ¡§1/16 20:00(Í½Äê)
¡ÚÇÛ¿®³µÍ×¡Û
ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§ Prime Video (ÆÈÀêÇÛ¿®)
ÇÛ¿®ÆâÍÆ¡§¡ØBMSG FES¡Ç25¡ÙLIVE±ÇÁü
½Ð±é¡§BE:FIRST / MAZZEL / STARGLOW / SKY-HI / Novel Core / Aile The Shota / REIKO / HANA ÇÛ¿®³Ú¶Ê¿ô¡§66¶Ê