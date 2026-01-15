¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÍ£Èþ¿Í·Á¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬É½¸½¤¹¤ëÈþ¤ò¤â¤Ã¤ÈÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÈÃ¿Èþ¤ÊÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ë¤ª¿Í·Á¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Í£Èþ¿Í·Á¡Ê¤è¤ß¡§¤æ¤Ó¤Ë¤ó¤®¤ç¤¦¡Ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë·²Íº³äµò¤Î¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢¡ÈÎ®¹Ô¤ê¡É¤È¤ÏÊÌ¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÍ£Èþ¿Í·Á¤¬ºòÇ¯12·î¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÈëÌ©¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°Á´À¹´ü¤Î¤¤¤Þ¡¢¤³¤Á¤é¤Î³Ú¶Ê¤â¤½¤ì¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤À¡£
º£²ó¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òµ¡¤ËÍ£Èþ¿Í·Á ½é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Èà½÷¤¿¤Á¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¨¡¨¡Í£Èþ¿Í·Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬½é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ£Èþ¿Í·Á¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤éÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
»ç·î¤Ê¤Ê¡§Í£Èþ¿Í·Á¤Ï¡ÖÃ¿Èþ¤ÊÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ë¤ª¿Í·Á¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤éÈþ¤òÄÉµá¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÈþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¼êÊü¤·¤Æ¿Í·Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡³Î¤«¤ËMV¤ä¥é¥¤¥Ö¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡¢¸Ä¡¹¤Î´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Å°Äì¤·¤¿À¤³¦´Ñºî¤ê¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇSNS¤Ç¤Ï³§¤µ¤óÇ¯Áê±þ¤ÎÁÇ¤ÎÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î³§¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»ç·î¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏMC¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¤«¤¿¤Þ¤¿¤Þ´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤«¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤¬Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¤À¤ÈMC¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤È¤«¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Áó°æ¥á¥ê¥Ã¥µÈþ²Ú¡§³Ú²°¤Ç¤â·ë¹½Ãý¤ë¤è¤Í¡£
»ç·î¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤È¤¤À¤È¡¢¤Û¤«¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤µ¤ó¤è¤ê¤âÃý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤¢¤ë¼ï¤ÎÈ¿Æ°¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÃæ¤À¤È¿å¾ë¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯8·î²ÃÆþ¤È¡¢°ìÈÖ¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿å¾ë¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿Í£Èþ¿Í·Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡©
¿å¾ëÎ°°á¡§²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë2¿Í¤ÎSNS¤ò¡¢ºÇ½é¤«¤é¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÁ´Éô¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¿Í¤È¤â°µÅÝÅª¤Ë´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö»ä¡¢¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤ÏÁ´Éô¤Î»ö¾Ý¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜµ¤¤À¤·¡¢Èþ²Ú¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ç·î¡§´ò¤·¤¤¡£½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥ë¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áó°æ¡§¤³¤ó¤ÊÏÃ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£
¿å¾ë¡§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤»¤Ã¤«¤¯¤Î½é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡© ¤Þ¤º¤ÏÁó°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ç·î¡§¥á¥ê¥Ã¥µ¤È¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¦2Ç¯·Ð¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¥Ô¥å¥¢¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÄÏ¤á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Á¤ã¤ó¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¤«¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÌÌ¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤â¤¢¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¾ë¡§¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÇ¯Îð¤Ç¤ÏÇ¯²¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯Áê±þ¤ÎËå¤é¤·¤¤²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ£´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ç·î¡§¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤â¡¢´¶¾ð¤ò½Ð¤µ¤º¤ËÌµ¤Î¿´¶¤ÇÎ©¤Ä¤Î¤Ã¤Æ·ë¹½Æñ¤·¤¯¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤«¥é¥¤¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤È¤«½Ð²á¤®¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ê¥Ã¥µ¤Ï¤¤¤Ä¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â´¶¾ð¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤º¤Ë¡¢Ã¸¡¹¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¾ë¡§Æ·¤¬¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ÈÌÀ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆ·¤¬¸«¤¨¤ë¤È¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤ÎÆâÂ¦¤ò¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Áó°æ¡§¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢º£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡Â³¤¤¤Æ¡¢¿å¾ë¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Áó°æ¡§²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¿»þ´ü¤ÏºÇ¶á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤Î¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Î¤Û¤¦¤¬ÀèÇÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó´¶¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
»ç·î¡§¥á¥ê¥Ã¥µ¤Ï¤¹¤°ÂÇ¤Á²ò¤±¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤ÏµÕ¤ËºÇ½é¤ÏÎ°°á¤Á¤ã¤ó¤È¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â»þ´Ö¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¹¤´¤¯²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼«Á³¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ë¤Ï¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Î°°á¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Áó°æ¡§Î°°á¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÍ£Èþ¿Í·Á¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥é¥¤¥ÖÃæ¤â¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÎ°°á¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ê¤ÎÉ½¸½¤¬¤¹¤´¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤¤¤í¤¤¤í±Æ¶Á¤ò¼õ¤±»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¿å¾ë¤µ¤ó¡¢´é¤¬¤Ë¤ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿å¾ë¡§Ë«¤á¤é¤ì¤¹¤®¤Æ¡Ä¡Ä¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë»ç·î¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áó°æ¡§¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÏºÇ½é¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢°ìºòÇ¯¤Î10·î¤Ë»ä¤È¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éµÞ¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾å¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¿Í¤«¤éÍê¤é¤ì¤ë¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ³Ê¤È¤«ÆâÌÌ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
»ç·î¡§³Î¤«¤Ë¡¢2¿Í¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÇÍ£Èþ¿Í·Á¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤Ã¤Æ¡¢¤ª»Å»ö¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹µ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡£
Áó°æ¡§¤½¤³¤Ç°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¤ª»Å»ö°Ê³°¤ÎÏÃ¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê´Ø·¸À¤¬Ì©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤·¤Í¡£
¿å¾ë¡§»ä¤ÏÍ£Èþ¿Í·Á¤Ë²ÃÆþÅö½é¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³ÊÅª¤Ë¤¢¤Þ¤êÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£ºÇ½é¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÈ¯¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤â¡¢¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òº¬µ¤¶¯¤¯ÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Î¿Ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤ò¤È¤Ð¤Ê¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»ä¤â¤À¤ó¤À¤óÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡Ä¸À¤¤Êý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤ò»¦¤·¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ìÆ±¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Áó°æ¡§¤ï¤«¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È¤³¤í¤Ç·ë¹½¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤·¡£
»ç·î¡§¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»¦¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿å¾ë¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¾ï¤Ë´°àú¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ò¸«¤ëÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£
Áó°æ¡§³Î¤«¤Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Èþ°Õ¼±¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁ´ÂÎÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡»ç·î¤µ¤ó¤ÈÁó°æ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÍ£Èþ¿Í·Á¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢Æ±Ç¯7·î¤Î2¼þÇ¯¸ø±é¤ÇÀµ¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¡£¤·¤«¤·¡¢ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ´¶È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢Àè¤Û¤É¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÆ±Ç¯10·î¤«¤é2¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£Ìó1Ç¯¶á¤¯Â³¤¤¤¿2¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ª2¿Í¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Áó°æ¡§¤È¤Ë¤«¤¯´°À®ÅÙ¤ò¾å¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ç·î¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤·¤Æ¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Àè¤Ë·Ò¤²¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯2¿Í¤Ç¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤è¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤³¤Î3¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¶¯¤ß¤äÉð´ï¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«_
Áó°æ¡§3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¸ÄÀ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÉð´ï¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤¬º£¤ÏÍ£Èþ¿Í·Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
»ç·î¡§°ì¿Í¤Ò¤È¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬°ã¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢3¿ÍÂ·¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¾ë¡§¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤¤¤Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÉð´ï¤È¤«¶¯¤ß¤È¤«·è¤á¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡³§¤µ¤ó¤Îºî¤ê½Ð¤¹À¤³¦´Ñ¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÐÊ¤Þ¤¤´Þ¤á¡¢¤«¤Ê¤ê¡Ö±é¤¸¤ë¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
Áó°æ¡§»ä¤ÏÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ë¡¢¤½¤³¤Þ¤Çº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤â¤½¤âÉáÃÊ¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë´¶¾ð¤¬¶¯¤¯½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¤ª¿Í·Á¤é¤·¤µ¤ò¤¦¤Þ¤¯½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
¿å¾ë¡§µÕ¤Ë»ä¤Ï²æ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¼Çµï¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÏÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤È²æ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¤¦¤Þ¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ç·î¡§»ä¤âÉáÃÊ¤«¤é´¶¾ð¤¬¶¯¤á¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¤ª¿Í·Á¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶Ë¤á¤è¤¦¤È¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤¿Êý¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¿Í·Á¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ¹â¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸°Ê³°¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ºòÇ¯11·îËö¤Ë¤Ï½é¤Î¥¿¥¤±óÀ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»ç·î¡§½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¸ø±é¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤ÇÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í£Èþ¿Í·Á¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¡¢¡ÖÍ£Èþ¿Í·Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¹¤´¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¹¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÍ§Ã£¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥³¡¼¥ë¤ò¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¾ë¡§ÆüËÜ¤À¤È¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦Àµ²ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¤¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ã¤È¤ª¤ª¤é¤«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤¹¤´¤¯¿¤Ó¿¤Ó¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä²»³Ú¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áó°æ¡§¸À¸ì¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢Í£Èþ¿Í·Á¤Î²»³Ú¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ç¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ºòÇ¯12·î19Æü¤Ë¤Ï1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÈëÌ©¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Õ³°¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤¬Í£Èþ¿Í·Á¤Ë¤È¤¤¤Ã¤Æ½é¤ÎCD¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»ç·î¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤¬CD¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëCD¤¬Å¹Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¼Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÁ´Á³¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áó°æ¡§¼«Ê¬¤¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëCD¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤éÈ¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¿å¾ë¡§ÉáÃÊ¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È¡¢Ã±½ã¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ã¤ÆCD¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤äÍ£Èþ¿Í·Á¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ËÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿Êý¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤ËÍ£Èþ¿Í·Á¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡É½Âê¶Ê¤Î¡ÖÈëÌ©¡×¤òºÇ½é¤ËÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Áó°æ¡§ÌÀ¤ë¤µ¤È°Å¤µ¤ÎÎ¾Êý¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶ÊÄ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»ç·î¡§¤³¤Î¶Ê´Þ¤á¤ÆÍ£Èþ¿Í·Á¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅçÂ¼½¨ÃË¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëè²óº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¶Ê¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡Ö¤³¤³¤«¤é¿·¤·¤¤Í£Èþ¿Í·Á¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¾ë¡§¤Á¤ç¤Ã¤È²û¤«¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¶ÊÄ´¤Ç¡£¥¥é¥¥é¤·¤¿²»¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¼¤Î¤Û¤¦¤Î²»¤Ë°Õ¼±¤ò·¹¤±¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï°Å¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤Î¸þ¤³¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ¤Î¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Î»ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Áó°æ¡§¡ÒÌîé¬é¯¡Ó¤È¤«¡Ò¥ô¥§¡¼¥ë¡Ó¤È¤«¡Ò¥¢¥â¡¼¥ì¡Ó¤È¤«¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤¬Í£Èþ¿Í·Á¤é¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¾ë¡§º£¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤Î²»³Ú¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤Ö¤ó¤³¤Î²Î»ì¤Ï2¿Í¤ÎÈëÌ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤¬Ä°¤¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÁÛÁü¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢Í£Èþ¿Í·Á¤é¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ç·î¡§ºÇ½é¤ËÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Ê¤¤¤Ç¡¢Ã¸¡¹¤È²Î¤¦¤Ù¤¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢Î°°á¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏºÇ¶á¤ÎÎ®¹Ô¤È¤Ï°ã¤¦À¤³¦´Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¼ÏÂ¤Î²ÎÍØ¶Ê¤È¤âÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¥º¤ë¡×¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëºòº£¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ë¶Á¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿ÆÀ¤Âå¤Ê¤É¾¼ÏÂ¤äÊ¿À®½é´ü¤Î²ÎÍØ¶Ê¤ò°¦Ä°¤·¤Æ¤¤¿À¤Âå¤Ë¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¶¯¤ß¤â¤¢¤ë¡£¼Â¤ÏÀ¤Âå¤òÁª¤Ð¤º¤ËÆÏ¤¯²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿1¶Ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ç·î¡§´ò¤·¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡MV¤â¤¹¤´¤¯¶¯Îõ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áó°æ¡§¤½¤ì»ä¤¿¤Á¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤â¡Ö±Ç²è¤ò1ËÜ´Ñ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ê»ç·î¤¬¡Ë¥É¥¢¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¡¢Í£Èþ¿Í·Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇØÆÁ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
»ç·î¡§»ä¤¿¤Á¤Ï»£±ÆÁ°¤Ë¡Öº£²ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤¿Êý¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í»¡¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¡ÖÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏMV¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥é¥¤¥Ö¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Æ¡£ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤Ï¾ï¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¾ë¡§¶Ê¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«ÌµÀ¼±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÀÎ¤Î¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤Î±Ç²è¤â¥»¥ê¥Õ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Æ°¤¤äÉ½¾ð¤È²»³Ú¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Í£Èþ¿Í·Á¤ÎMV¤â¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ËÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¤Ã¤¿¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó2¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áó°æ¡§2¶ÊÌÜ¤Î¡Öé¬é¯¤Î»í¡×¤Ï°ÊÁ°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤è¤ê¤âÁÔÂç¤µ¤¬Áý¤·¤¿¡¢²»¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÎÌ´¶¤È¤«¤¬Áý¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Á°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¾ë¡§¡ÖÈëÌ©¡×¤Ï2¿Í¤Î¶Ê¤À¤±¤É¡¢¡Öé¬é¯¤Î»í¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Èþ²Ú¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï²»¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼ä¤·¤µ¤È¤«°¥½¥¤¬¤è¤êÉº¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ç·î¡§»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍ£Èþ¿Í·Á¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òº£¤ÎÂÎÀ©¤ÇÏ¿¤êÄ¾¤·¤¿¤é¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤òÄ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤éÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤Û¤É¿·¤·¤¤·Á¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¸½»þÅÀ¡Ê¢¨¼èºà¤Ï12·îËö¤Ë¼Â»Ü¡Ë¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤Ã¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡3¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¾®¤µ¤Ê³Ú±à¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
»ç·î¡§¡Ö¾®¤µ¤Ê³Ú±à¡×¤âµìÂÎÀ©¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤É¤Ã¤Á¤âÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤¿´¶¤¸¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤µ²±¤ò¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¿å¾ë¡§¡Ö¾®¤µ¤Ê³Ú±à¡×¤Ï¡ÖÈëÌ©¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë2¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÊª¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÈëÌ©¡×¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê³Ú±à¡×¤ÏÊÒÊý¤Î°¦¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤½¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¿·¤¿¤Ê²»¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬¤è¤ê¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áó°æ¡§»ä¤Ï¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë°Â¿´´¶¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯È¾Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í£Èþ¿Í·Á¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤ò¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Áó°æ¡§ºÇ½é¤Ë3¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤À¤¤¤ÖÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¿´¶¤¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤ä¸ÄÀ¤¬°ú¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¾ë¡§»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤¬½ù¡¹¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÆÏ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤ÀÍ£Èþ¿Í·Á¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤âÀäÂÐ¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ç·î¡§»ä¤¿¤Á¤¬É½¸½¤¹¤ëÈþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤È¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¹ñÆâ¡¢³¤³°Ìä¤ï¤º¤Ç¡¢¤³¤Î3¿Í¤ÎÍ£Èþ¿Í·Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ç·î¡§»ä¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤è¤ê¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Æ¡£ÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤Ï3¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ã¥µ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎ°°á¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿å¾ë¡§»ä¤Ï²ÃÆþ¤·¤ÆÈ¾Ç¯¶á¤¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·´·¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ü¥í¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º£¤Î´Ä¶¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ò¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Áó°æ¡§»ä¤ÏÍ£Èþ¿Í·Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´¶À¤¬¾¯¤·¤º¤ÄËá¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£²ÃÆþÁ°¤Ï²»³Ú¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÄ°¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í£Èþ¿Í·Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï²»³Ú¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Î´¶À¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÊýÌÌ¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÍ£Èþ¿Í·Á¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤íµÛ¼ý¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤ÆÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
