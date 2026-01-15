BLACKPINK¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä·èÄê
BLACKPINK¤¬Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEADLINE¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¤Ë¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥ÖÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤¬ÀèÃå¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤â·èÄê¡£Í½Ìó¤Ï1·î16Æü10»þ¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡ØDEADLINE¡Ù
2026Ç¯2·î27Æü(¶â) 13:00È¯Çä
¡BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE] BLACK Ver.¡¡
²Á³Ê¡§¡ï3,584(ÀÇÈ´)¡¡¡ï3,942(ÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVC1-97297/P
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ (72p / 19226018 mm)
CD (120120 mm) ¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (4ea / 5585 mm)
¥Õ¥©¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ (4ea / 6090 mm) ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ (10425 mm)
ÃÄÂÎÀÞ¤êÉÕ¤¥Ý¥¹¥¿¡¼ (400*240 mm)
¢BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE] PINK Ver.
²Á³Ê¡§¡ï3,584(ÀÇÈ´)¡¡¡ï3,942(ÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVC1-97315/P
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ (72p / 19226018 mm)
CD (120120 mm) ¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (4ea / 5585 mm)
¥Õ¥©¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ (4ea / 6090 mm) ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ (10425 mm)
ÃÄÂÎÀÞ¤êÉÕ¤¥Ý¥¹¥¿¡¼ (400*240 mm)
£BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE] SILVER Ver._JISOO
²Á³Ê¡§¡ï2,800(ÀÇÈ´)¡¡¡ï3,080(ÀÇ¹þ)¡¡
ÉÊÈÖ¡§AVC1-97298/P
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ (16p / 148210 mm) CD (120120 mm)
ÀÞ¤êÉÕ¤¥Ý¥¹¥¿¡¼ (236340 mm) ¥Õ¥©¥È¥Õ¥£¥ë¥à¥Á¥±¥Ã¥È (50160 mm)
¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (3ea / 55*85 mm)
¤BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE] SILVER Ver._JENNIE
²Á³Ê¡§¡ï2,800(ÀÇÈ´)¡¡¡ï3,080(ÀÇ¹þ)¡¡
ÉÊÈÖ¡§AVC1-97299/P
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ (16p / 148210 mm) CD (120120 mm)
ÀÞ¤êÉÕ¤¥Ý¥¹¥¿¡¼ (236340 mm) ¥Õ¥©¥È¥Õ¥£¥ë¥à¥Á¥±¥Ã¥È (50160 mm)
¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (3ea / 55*85 mm)
¥BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE] SILVER Ver._ROSÉ
²Á³Ê¡§¡ï2,800(ÀÇÈ´)¡¡¡ï3,080(ÀÇ¹þ)¡¡
ÉÊÈÖ¡§AVC1-97300/P
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ (16p / 148210 mm) CD (120120 mm)
ÀÞ¤êÉÕ¤¥Ý¥¹¥¿¡¼ (236340 mm) ¥Õ¥©¥È¥Õ¥£¥ë¥à¥Á¥±¥Ã¥È (50160 mm)
¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (3ea / 55*85 mm)
¦BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE] SILVER Ver._LISA
²Á³Ê¡§¡ï2,800(ÀÇÈ´)¡¡¡ï3,080(ÀÇ¹þ)¡¡
ÉÊÈÖ¡§AVC1-97301/P
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ (16p / 148210 mm) CD (120120 mm)
ÀÞ¤êÉÕ¤¥Ý¥¹¥¿¡¼ (236340 mm) ¥Õ¥©¥È¥Õ¥£¥ë¥à¥Á¥±¥Ã¥È (50160 mm)
¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (3ea / 5585 mm) ¢¨SILVER Ver.½é²óÀ¸»º¸ÂÄê4¼ï¥»¥Ã¥ÈÆÃÅµ¡ÊEC¡¦²ñ¾ì¸ÂÄê¡Ë¡§ÉõÅû (7090 mm)/¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (4ea / 55*85 mm)
§BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE] GRAY Ver.
²Á³Ê¡§¡ï4,669(ÀÇÈ´)¡¡¡ï5,136(ÀÇ¹þ)¡¡
ÉÊÈÖ¡§AVC1-97302/P
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§
¥¢¥¦¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ (16121923 mm)
CD (120120 mm) ¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥È (32ea / 205150 mm)
ÃÄÂÎ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É (205150 mm) ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ (10425 mm)
¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É A (4ea / 5585 mm) ¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É B (4ea / 5585 mm)
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É (205150 mm) ¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É (9555 mm)
¨BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE] MOOD LIGHT Ver.
²Á³Ê¡§¡ï9,496(ÀÇÈ´)¡¡¡ï10,446(ÀÇ¹þ)¡¡
ÉÊÈÖ¡§AVC1-97303/P
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§
³°È¢ (134210105 mm)
º½»þ·×¥à¡¼¥É¥é¥¤¥È (8686160 mm)
¥ß¥ËCD (8080 mm) ÉõÅû (95100 mm)
¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (4ea / 5585 mm) USB-C to A¥±¡¼¥Ö¥ë »ÈÍÑÀâÌÀ½ñ (7090 mm)
¢§ÀèÃå¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É
³ÆÈÎÏ©¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤òÀèÃå¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦³¨ÊÁÊÌ ÂÐ¾ÝÈÎÇä¥µ¥¤¥ÈµÚ¤ÓÅ¹ÊÞ ÆÃÅµ
¡ÚYGEX OFFICIAL SHOP¸ÂÄêÆÃÅµ¡Û
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡¡³¨ÊÁA¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌÁ´4¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1Ëç¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¡Ê³¨ÊÁA¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úmu-mo SHOP¸ÂÄêÆÃÅµ¡Û
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡¡³¨ÊÁB¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌÁ´4¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1Ëç¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¡Ê³¨ÊÁB¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚBLACKPINK Weverse Shop¸ÂÄêÆÃÅµ¡Û
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡¡³¨ÊÁC¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌÁ´4¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1Ëç¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¡Ê³¨ÊÁC¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚTOWER RECORDS / HMV / Amazon ¶¦ÄÌÆÃÅµ¡Û
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡¡³¨ÊÁD¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌÁ´4¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1Ëç¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¡Ê³¨ÊÁD¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡ËCDÈÎÇä¥Ö¡¼¥¹¸ÂÄêÆÃÅµ¡Û
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡¡³¨ÊÁE¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌÁ´4¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1Ëç¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¡Ê³¨ÊÁE¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚPOP-UP STORE³«ºÅµÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡Û
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡¡³¨ÊÁF¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌÁ´4¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1Ëç¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¡Ê³¨ÊÁF¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï·èÄê¼¡Âè¿ï»þ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ª¤è¤ÓÆÃÅµ¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¾¦ÉÊ¤È°ì½ï¤Ë¸åÆüÈ¯Á÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷
https://BLACKPINK2026.lnk.to/DEADLINE
¡¦YGEX OFFICIAL SHOP
¡¦mu-mo SHOP
¡¦BLACKPINK Weverse Shop
¡¦TOWER RECORDS
¡¦HMV
¡¦Amazon
¡¦POP UP STORE³«ºÅµÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È