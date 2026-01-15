¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¡ß¤¤Î¤³¤Î»³¡ß¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡¡¡É¤É¤Á¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âËþÂ¡É½é¤Î»î¤ß¤ÇÌ´¥³¥é¥Ü
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬¡¢ÌÀ¼£¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Î¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò¡¢1·î21Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ä¤Ã¤Ð¡Ä¡¡¡É¤´¤í¤Ã¤´¤í¡É¤Î¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡¡¥³¥Á¥é¤¬¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡õ¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ë2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤È¡¢¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Î¸ý¤É¤±¤Î¤è¤¤¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¿©´¶¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·Á¤ä¿©´¶¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î°Û¤Ê¤ëÂç¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Î¾¼Ô¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¾¦ÉÊ¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡ÈÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±·î20Æü¤«¤é¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHANA¡×¤ÎMAHINA¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¡£¿·CM¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¡Ö¤¤Î¤³¤¿¤±¤Î¤³¥À¥ó¥µ¡¼¡×¤¿¤Á¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ëMAHINA¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï370±ß¡Á¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç3·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1000±ßÊ¬¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö#´ñÀ×¤Î¤¤Î¤¿¤±¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¡ÖX¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£