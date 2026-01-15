¡Ú¥³¥á¥À¡Û¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨´Æ½¤ ¥·¥ç¥³¥é¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¡¡¤³¤ÎÅß¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤
¡¡¥³¥á¥À¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÅì¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëµÊÃãÅ¹¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡×¤¬¡¢ÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨´Æ½¤ ¥·¥ç¥³¥é¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¤ò1·î22Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ä¤Ð¤Ã¡ª¡¡¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡¦¥¶¥¯¥¶¥¯¡Ä¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨´Æ½¤ ¥·¥ç¥³¥é¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¤ò¸«¤ë¡ª¡¡¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡ª
¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨´Æ½¤ ¥·¥ç¥³¥é¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¤ÏºòÇ¯¡¢½éÅÐ¾ì¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¥·¥å¥¬¡¼¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Î¤»¡¢¥·¥ç¥³¥é¥½¡¼¥¹¤È¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¡¼¥¯¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¤Î¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÀ¸ÃÏ¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¥·¥ç¥³¥é¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥À¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¼Ô¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤µ¡ÄÂ¿ºÌ¤Ê¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢¤³¤ÎÅß¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¡Ø¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨´Æ½¤ ¥·¥ç¥³¥é¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï980¡Á1040±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ï780¡Á840±ß¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£