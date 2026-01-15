ÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤¬¡Ö¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤òÀÊ´¬Ãæ¡×¡¡¥Ç¥å¥¨¥ë¾¡Íø¿ô¤Ç¾å°Ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï¡×
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¾¡Íø¿ô2°Ì¤Ëº´Ìî³¤½®¡¢3°Ì¤ËÆ²°ÂÎ§
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¾¡Íø¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÎMFº´Ìî³¤½®¤¬2°Ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎMFÆ²°ÂÎ§¤¬3°Ì¤ÈÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È»þÂå¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¡Ê¸½¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡È¥Ç¥å¥¨¥ë²¦¡É¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï2¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤½¤Î²¦¤ÎºÂ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ï¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¸½ÃÏ»þ´Ö1·î13Æü¡¢14Æü¤Ë³ÆÃÏ¤ÇÂè17Àá¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ë¤è¤ë¤È13Æü¤Î»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¥Ç¥å¥¨¥ë¾¡Íø¿ô¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ïº´Ìî¤¬187²ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢Æ±184²ó¤ÇÆ²°Â¤¬2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢14Æü¤Ë»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍDF¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤¬190²ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤ØÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æº´Ìî¤¬2°Ì¡¢Æ²°Â¤¬3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢15Æü¤Ë¤Ï¤â¤¦¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥óÂÐ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Î1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤á¡¢4°Ì¤Ç179²ó¤Î¥¦¥Ë¥ª¥óDF¥À¥Ë¡¼¥ê¥ç¡¦¥É¥¥¡¼¥Ò¤¬Æ²°Â¤é¤òÈ´¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º´Ìî¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹Ä©Àï1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤ËÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ç¥ê¡¼¥°1°Ì¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥å¥¨¥ë¾¡Íø¿ô¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°4°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Î¹ÈÏ°Ï¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¥å¥¨¥ë¤òÀ©¤¹¤ë¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¼éÈ÷ÅªMF¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Æ²°Â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç4ÆÀÅÀ5¥¢¥·¥¹¥È¤È¹¶·âÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼Â¤Ïºòµ¨¤â¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÆ²°Â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¾å¼ê¤¤¤Ê¤¡¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï¡×¡Ö¾å°Ì2¿Í¤Ã¤Æ¤Î¤¬¥¢¥Ä²á¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤òÀÊ´¬Ãæ¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤âÀ¨²á¤®¤ë¡×¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤Î¿å¤¬¹ç¤¦¤Î¤«¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë2¿Í¡£±óÆ£°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÎÆüËÜ¿Í¥Ç¥å¥¨¥ë²¦¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë