¡Ö10Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â10Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÂç³ØÀ¸¤Ê¤É15¿Í¤¬»àË´¡¡·Ú°æÂô¥Ð¥¹»ö¸Î¤«¤é10Ç¯¡¡¸½¾ì¤Ë¤Ï°äÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬°ÖÎî¤Ë¡Ä¡ÚÄ¹Ìî¡Û
ËÌº´µ×·´¡¦·Ú°æÂôÄ®¤Ç¥¹¥ー¥Ä¥¢ー¥Ð¥¹¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ËÅ¾Íî¤·Âç³ØÀ¸¤Ê¤É15¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é15Æü¤Ç10Ç¯¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤é°äÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬»ö¸Î¸½¾ì¤Ë°ÖÎî¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú°æÂôÄ®¤Î»ö¸Î¸½¾ì¤Ç¤¹¡£
²èÌÌ±ü¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥¹¤Ï¡¢¥«ー¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤êÀÚ¤ì¤º¡¢¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤ÆÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿15Æü¤¦¡¢°ÖÎîÈê¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²Ö¤¬¼ê¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÂç³ØÀ¸¤Ê¤É15¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¸áÁ°2»þ¤Þ¤¨¤Ë¤Ï»ö¸Î¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿¿Í¤Î¿Æ¤¬°ÖÎî¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸Â¸¼Ô¤ÎÊì¿Æ
¡Ö°Å¤µ¤È´¨¤µ¤ò»ö¸Î¤Î»þ´Ö¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»ö¸Î¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
¤½¤·¤Æ¸áÁ°10»þ¤´¤í¤Ë¤Ï»ö¸Î¤ÇÆóÃË¤òË´¤¯¤·¤¿°äÂ²²ñÂåÉ½¤ÎÅÄ¸¶µÁÂ§¤µ¤ó¤¬°ÖÎî¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂ²²ñÂåÉ½ÅÄ¸¶µÁÂ§¤µ¤ó
¡Ö10Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â10Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡¢»ÈÌ¿´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î¾ì¤Ç·è°Õ¤·¤¿¡×
15Æü¸á¸å¤«¤é¤Ï°äÂ²²ñ¤ä¹ñ¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê°ÂÁ´¤Ê¥Ð¥¹±¿¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò³«¤¯¤Û¤«¡¢°ÖÎîÈê¤òË¬¤ì¸¥²Ö¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
