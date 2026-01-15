Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¼Ö¶È¼Ô¡¢25Ç¯12·îËö¤Ç395¼Ò¤Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¸òÄÌ±¿Í¢Éô¤¬15Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Á´¹ñ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¼Ö´ÆÆÄ´ÉÍý¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Ç±Ä¶Èµö²Ä¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¼Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¼Ô¤Ï2025Ç¯12·î31Æü»þÅÀ¤Ç395¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢Á°·îËö¤«¤é1¼ÒÁý¤¨¤¿¡£Æ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿³Æ¼ÒÍ½Ìó·ï¿ô¤Ï9²¯6300Ëü·ï¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡¡¡
¡¡Í½Ìó·ï¿ô¾å°Ì10¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¶È¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Î¨¡Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¼ÖÎ¾¤¤¤º¤ì¤âÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍ½Ìó¤ÎÈæÎ¨¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹½£µ¥¼Ö½¸ÃÄ»±²¼¤Î¡ÖÇ¡ã²½Ð¹Ô¡×¤Ç¡¢ºÇ²¼°Ì¤ÏÅ©Å©½Ð¹Ô¡Ê¥Ç¥£¥Ç¥£¡Ë»±²¼¤Î¡Ö²Ö¾®Ãö½Ð¹Ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÍ×Ãæ¿´ÅÔ»Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Î¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¡·ú¾Ê¥¢¥â¥¤»Ô¤Ç¡¢ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÌµþ»Ô¤À¤Ã¤¿¡£