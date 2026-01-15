¡Ø¥Ï¥ó¥¿¡¼¡ß¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ùºî¼Ô¡¢¥¯¥é¥Ô¥«ÉÁ¤ÏÃÂê¡ÖÏ¢ºÜºÆ³«¤â´Ö¶á¤«¤Ê¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬À¨¤¯¤Æ¡×
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¡ß¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Îºî¼Ô¡¦ÉÚ³ßµÁÇî»á¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢¥¯¥é¥Ô¥«¤ÎÍî½ñ¤¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Äê´üÅª¤Ë¸¶¹Æ¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ÖNo413¸¶¹Æ´°À®¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ô¥«¤ÎÍî½ñ¤¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÈì¤Î´ã¤Î¥¯¥é¥Ô¥«¡¢Ç÷ÎÏ¤¬À¨¤¯¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö°µÅÝÅª´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë¥¯¥é¥Ô¥«ÉÁ¤¤¤ëHUNTERXHUNTERÏ¢ºÜºÆ³«¤â´Ö¶á¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1998Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥´¥ó¤¬¡¢¿ÆÍ§¥¥ë¥¢¤éÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎ¹¤Ë½Ð¤ëËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¸½ºß¡¢Ì¤³«¤ÎÂçÎ¦¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤òÌÜ»Ø¤¹Á¥¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ô¥«¤ä¸¸±ÆÎ¹ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î»×ÏÇ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡Ö°Å¹õÂçÎ¦ÊÔ¡×¡Ê²¦°Ì·Ñ¾µÊÔ¡Ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡Ë¤Ï8400ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2022Ç¯12·î26ÆüÈ¯Çä¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Âè400ÏÃ¤òºÇ¸å¤Ë½µ´©Ï¢ºÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯10·î7ÆüÈ¯Çä¹æ¤è¤êºÇ¿·ÏÃ¡Ê401ÏÃ¡Á¡Ë¤¬Ëè½µ·ÇºÜ¡£¤·¤«¤·¡¢12·î16ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¿·Ç¯3¹æ¤è¤êºÆ¤Ó·ÇºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Æ±·î9Æü¤Ë¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
