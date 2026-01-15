LE SSERAFIM¡¢¡Ö¥¸¥§¥é¥Ô¥±¡×¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼Â³Åê·èÄê¡¡Âè1ÃÆ¤Ï¡ÈÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¹¬¤»¡É¤òÆÏ¤±¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¤¬gelato pique¡Ê¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¡Ë¤Î2026Ç¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿·ºî¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤â¡Ä¥¸¥§¥é¥Ô¥±¤òÃå¤³¤Ê¤¹LE SSERAFIM
¡¡2025Ç¯¤ËÂ³¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆLE SSERAFIM¤ÎÂ³Åê¤¬·èÄê¡£Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖValentine¡Çs Sweet Bear Collection¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤¤ç¤¦15ÆüÀµ¸á¤«¤é¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢23Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±Å¹ÊÞ¡×¡¢¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖMASH STORE¡×¡¢¡ÖUSAGI ONLINE¡×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥¢¥¤¥¹¤ò¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´Å¤µ¤ò¡¢¥¢¥¤¥¹¥µ¥ó¥É¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡ÈÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¹¬¤»¡É¤òÆÏ¤±¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥Ù¥¢¤ä¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥¢¥¤¥¹¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡LE SSERAFIM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿·ºî¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ä¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ëLE SSERAFIM¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ÇÃå¤³¤Ê¤¹ÍÍ»Ò¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£LE SSERAFIM with GELATO PIQUE ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«Í½Äê
Âè1ÃÆ Valentine¡Çs Sweet Bear Collection with LE SSERAFIM¡§1·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÀµ¸á
Âè2ÃÆ SPRING NEW LIFE with KIM CHAEWON of LE SSERAFIM¡§1·î²¼½Ü
Âè3ÃÆ ¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ä with KAZUHA of LE SSERAFIM¡§1·î²¼½Ü
