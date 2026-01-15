¡Ú¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¡Û·è¾¡¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¡¡21Ç¯²¦¼Ô¡¦¥»¥Í¥¬¥ë¤¬³«ºÅ¹ñ¥â¥í¥Ã¥³¤ÈÂÐÀï
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢(ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥â¥í¥Ã¥³)
¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¤Ï15Æü¤Þ¤Ç¤Ë½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥»¥Í¥¬¥ë¤È¥â¥í¥Ã¥³¤¬¾¡Íø¤··è¾¡Àï¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¸¥×¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥»¥Í¥¬¥ë¤Ï½øÈ×¤«¤éÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¡¢¥¨¥¸¥×¥È¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¤¬Á°È¾¤Ï0-0¡£¸åÈ¾¤â¹¶¤á¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¥»¥Í¥¬¥ë¤Ï78Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é°ìÃ¶¸å¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÌá¤¹¤È¥é¥ß¥ó¡¦¥«¥Þ¥éÁª¼ê¤¬¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥ÍÁª¼ê¤¬½¦¤¤¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ1-0¤Ç2021Ç¯²¦¼Ô¤Î¥»¥Í¥¬¥ë¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½à·è¾¡¤â¤¦°ì»î¹ç¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥â¥í¥Ã¥³ÂÐ¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï0-0¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤ºPKÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾¥Á¡¼¥à2¿ÍÌÜ¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢Àè¹¶¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤Ï3¿ÍÌÜ¤È4¿ÍÌÜ¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï4¿ÍÌÜ¤¬¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ï5¿ÍÌÜ¤¬·è¤á4-2¤Ç¥â¥í¥Ã¥³¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¦½à·è¾¡·ë²Ì
¥»¥Í¥¬¥ë1-0¥¨¥¸¥×¥È
¥â¥í¥Ã¥³0-0(PK4-2)¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢