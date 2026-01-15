Î©Ì±¤È¸øÌÀ¤¬¡Ö¿·ÅÞ¡×·ëÀ®¤Ë¸þ¤±µÍ¤á¤Î¶¨µÄ¡Ä¼«Ì±¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ë¤â»²²Ã¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ø
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï£±£µÆü¡¢½°±¡Áª¤Ç¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Î¤¿¤á¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅÞÆâ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¸øÌÀ¤ÏÆ±Æü¸áÁ°¤ÎÃæ±û´´»ö²ñ¤Çº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤òÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ë°ìÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£Î©Ì±¤Ï¸á¸å¤ËÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«¤¤¤Æ½êÂ°µÄ°÷¤«¤é°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾ÅÞ¤ÏÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¸øÌÀ¤ÎÃæ±û´´»ö²ñ¤ÏÅÞËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÀÆÆ£»á¤Ï²ñµÄ¤ÎËÁÆ¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦ÊýË¡¤ÇÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÄó°Æ¤·¡¢Î»²ò¤òÆÀ¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢½°±¡Áª¤Ç¤ÏÀÆÆ£»á¤é¸øÌÀ¤Î¸½¿¦µÄ°÷¤¬¤¤¤ë»Í¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤ò´Þ¤á¡¢¾®Áªµó¶èÁª¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë°Æ¤¬¸øÌÀÆâ¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÅÞ¤Ï½°±¡¤Ë¸Â¤ê¡¢»²±¡¤Ç¤ÏÎ©Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ò»Ä¤¹Êý¸þ¤À¡£¼«Ì±¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤Ë¤â¿·ÅÞ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î©Ì±¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢£±£³Æü¤Î¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤Çº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÇ¤¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£±£µÆü¸á¸å¤Ë¹ñ²ñÆâ¤ÇÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«¤¡¢¿·ÅÞ¤Î¹½ÁÛ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½êÂ°µÄ°÷¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Î©Ì±¤Ï¸øÌÀ¤Ë¡¢ÈæÎãÁª¤Ç¤ÎÅý°ìÌ¾ÊíÊý¼°¤Ç¤Î¶¨ÎÏ°Æ¤âÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤ÏÆ±Æü¸áÁ°¡¢ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËºÇ½ªÅª¤ÊÅÞÆâ¼êÂ³¤¤Î¶ÉÌÌ¤À¡£¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤ÏÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇµÍ¤á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Î©Ì±¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤âÅÞËÜÉô¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¸øÌÀ¤È¡ËÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ¡¢ÀÆÆ£Î¾»á¤Ï£±£²Æü¡¢¡Ö¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ç¤ÎÏ¢·È¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢Î¾ÅÞ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£