ÀÄ³ØÂçÈ¢º¬1¶è¡¦¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡¡SNS½ä¤ê¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤³¤È¤òSNS¤ËºÜ¤»¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡×
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÁí¹ç3Ï¢ÇÆ¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î1¶è¡¢¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌµµö²ÄÅê¹Æ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®²Ï¸¶¤Ï14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤³¤È¤òSNS¤ËºÜ¤»¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¾®²Ï¸¶¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç4¶è¤Î¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1¶è¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¹Ó´¬Êþô¦¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤¤ç1¶è¤òÁö¤ê¡¢¶è´Ö16°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤ÎÈ¢º¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¼«¿È¤Îµ¶Êª¥µ¥¤¥ó¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢11Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»ö¤µ¤ì¤ë¤Èº£¸å¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç·è¤·¤Æ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£