»³ÅÄÍµµ®¡Ê35¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÆü¡×¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹È¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î»³ÅÄ¤Ï¡¢»þ¤Ë¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¡¢¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É´¶·ã¡£¡Ö¤¿¤À¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°Â¿´¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ËÍ¡¢À¼Í¥¡¢¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤«¤ÎÀ¼Í¥¡¢¤ä¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¥¿¥¯¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤¿¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢°Â¿´¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤É¡¢¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¼«¤éÀ¼Í¥¤ò±óÎ¸¤¹¤ë¤Û¤É¶²½Ì¤·¤¿¡£
¥·¥ê¡¼¥º7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡×¡Ê¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½¡õ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢12·î18Æü¤«¤éÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢19Ç¯¤ÎÁ°ºî¡Ö¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡×¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤Î·èÄê¤È¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¥Ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»á¤¬À©ºî¤·¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¥·¡¼¥Ë¥Ã¥¯¡ÊµðÂçÊÉ²è¡Ë¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ì¤ÇÀ¤³¦½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤â¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ï¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£11Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö³¤Â±ÀïÂâ¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡×¤Ç¥´¡¼¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤³¤È¥¸¥ç¡¼¡¦¥®¥Ö¥±¥ó¤ò±é¤¸¡¢23Ç¯¤Î¡Ö¥´¥¸¥é¡Ý1.0¡×¡Ê»³ºêµ®´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤Ï¿åÅç»ÍÏºÌò¤ò¡¢24Ç¯¤ÎNetflix±Ç²è¡ÖUltraman:Rising¡Ê¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó:¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ê¥µ¥È¥¦¡¦¥±¥ó¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¡£¡ÖÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¿È¤·¤¿¤ê¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¥¸¥é¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ëºîÉÊ¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÆüËÜÃæ¡¢³§¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¹¥¤¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡£³§¤ò¥¢¥Ã¥»¥ó¥Ö¥ê¡¼¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡£ËÍ¤¬1¿Í¡¢1¿Í¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò½¸¤á¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÇ®¤Ã¤Ý¤¯¸ì¤ê¡Ö¤Ê¤¼¤«Êâ¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÅ¾å¤ò¾¡¼ê¤ËÊâ¤¤¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎÉ¤µ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»þ¤ËºîÉÊ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¦¡×¤È¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡×¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¤é¤â´õË¾¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç7Ç¯Á°¤ÎÆü¡¢1¿Í¤Ç±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÁÔ´Ñ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢±Ç²èÂÎ¸³¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é°ì½Ö¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¹ø¡¢Éâ¤¤¤¿¤ó¤¹¤è¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶½Ê³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë·ç¤«¤µ¤ºÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¡ÄÂç²èÌÌ¤Ç¸«¤ëÂÎ¸³¤òÆ¨¤·¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡£±Ç²è´Û¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤¿¡¢¤¢¤ÎÂÎ¸³¤ò¡¢ËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü·î¤Ë¡Ä¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤³¤Þ¤Ç´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡°ã¤¦¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡£¤½¤³¤«¤éÁ´¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¿ì¤¹¤ë¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢·ý¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡¢Ç®¤¹¤®¤ë¼«¤é¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥¡¼¤òÂÇ¤Á¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£