»È¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ëÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ½ÉÊ8Áª¡Ú¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¿ä¤¹¡Ö¿À¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡×¡Û

¡ãPART 1¡ä
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª&¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ëÊÔ
1. ¶Ã¤¤ÎÊÉºÝ14cm Ä¶Ã»¾ÇÅÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼
¥¨¥×¥½¥ó
¡ÖLifestudio Grand¡ØEH-LS670B¡¿W¡Ù¡×¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê:33Ëü±ß¡Ë
¤³¤ì¤¾²ÈÄíÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Î´°À®·Á¡£ºÇÂç120¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç¡¢Ãë´Ö¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯Èþ¤·¤¤±ÇÁü¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Sound by Bose¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÅëºÜ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ëÎ×¾ì´¶¤¢¤ë²»¤âÌ¥ÎÏ¡Ê¤Î¤ê¤´¤È¡¼¤µ¤ó¡Ë
Ä¶Ã»¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÉ¤«¤éÌó14cm¤Ç80¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌÅê±Æ¤¬²ÄÇ½¡£¥Æ¥ì¥ÓÂæ¤ËÃÖ¤±¤Æ¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¤ä¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤È¤â´ÊÃ±¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¡¢¹©»öÉÔÍ×¤ÇÄÂÂß¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥·¥¢¥¿¡¼´Ä¶¤ò¼Â¸½¡£
2. °Û¼¡¸µ¤Î¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤ÇÄ°¤¤¿¤¤²»¤À¤±¤¬ÆÏ¤¯
Apple
¡ÖAirPods Pro 3¡×¡Ê3Ëü9800±ß¡Ë
AirPods Pro¡Ê½éÂå¡Ë¤«¤éÇã¤¤ÂØ¤¨¡£¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¡¢ÁõÃå´¶¤â¼«Á³¡£²»³Ú¤âÄÌÏÃ¤âÌµ²»¤â¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¡ª Æü¾ï¤ÎÁêËÀ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤¹¡Ê¤Î¤ê¤´¤È¡¼¤µ¤ó¡Ë
¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬½¾ÍèÈæºÇÂç2ÇÜ¤Ë¿Ê²½¡£¼¡À¤Âå¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¤¥³¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼ª¤Î·Á¾õ¤äÁõÃå¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤Æ²»³Ú¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡£AirPods»Ë¾å½é¡¢IP57Åùµé¤ÎËÉ¿ÐÀÇ½¤ÈÂÑ´ÀÂÑ¿åÀÇ½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Î¤ê¤´¤È¡¼¤µ¤ó
¥ì¥Ó¥å¡¼¤äDIY¡¢¥Æ¥Ã¥¯¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡È¤è¤í¤º¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡É¡£³×¡¦ÌÚ¹©¡¦¶âÂ°²Ã¹©¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äEC±¿±Ä¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ©ºî¤ËÀºÄÌ¡£YouTube¡§¤Î¤ê¤´¤È¡¼/n5
3. ÊØÍø¤Ç°ÂÁ´¤Ê´éÇ§¾Ú¥É¥¢¥í¥Ã¥¯
SwitchBot
¡ÖSwitchBot ¥í¥Ã¥¯Ultra ´éÇ§¾Ú¥»¥Ã¥È¡×¡Ê3Ëü4980±ß¡Ë
¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¤Î³×Ì¿Åª¥¹¥Þ¡¼¥È²ÈÅÅ¡£¼ê¤Ö¤é¤Ç²ò¾û¤Ç¤¤ëÊØÍø¤µ¤Ï¡¢°ìÅÙ»È¤¦¤È¤ä¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°Å¤¯¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êÇ§¾Ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ÂÁ´À¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡ÊMikasu¤µ¤ó¡Ë
¥É¥¢¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¸°¤¬³«¤¯3D´éÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥àºÎÍÑ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡£ÀÖ³°Àþ¥é¥¤¥È¤òÆâÂ¢¤·¡¢Ìë´Ö¤ä¾ÈÌÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤½ê¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÇ§¾Ú¡£99.9¡ó¤Î¸°¤Ë¸åÉÕ¤±ÂÐ±þ¤·¡¢¹©»öÉÔÍ×¤ÇÄÂÂßÊª·ï¤Ç¤â¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¡£
¢¥»ØÌæÇ§¾Ú¤ä¥Ñ¥¹¥³¡¼¥ÉÆþÎÏ¡¢¸òÄÌ·ÏIC¤ÎSuica¤ò»È¤Ã¤¿²ò¾û¤Ê¤ÉºÇÂç20¥¿¥¤¥×¤Î²ò¾ûÊýË¡¤ËÂÐ±þ
4. ¼è¤êÉÕ¤±¼«ºß¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é
TP-Link
¡ÖTapo C660 KIT¡×¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê¡§2Ëü2800±ßÁ°¸å¡Ë
ºòº£¼ûÍ×¤Î¹â¤¤ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ¬¤Ò¤È¤Ä½Ð¤Æ¤¤¤ë¹âÀÇ½¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¡£¸¡ÃÎ¥¨¥ê¥¢¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÀßÄê¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¥ë¥È¤ÎÁàºî²ÄÇ½¤Ç»à³Ñ¤Ê¤·¡ª¡ÊMikasu¤µ¤ó¡Ë
¹â²òÁüÅÙ4K¥«¥á¥é¤¬±óµ÷Î¥¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤ËÂª¤¨¡¢³ÈÂç¤·¤Æ¤â¹â²è¼Á¤ò°Ý»ý¡£AIµ¡Ç½¤¬¿ÍÊª¡¢¥Ú¥Ã¥È¡¢¼ÖÎ¾¤ò¸¡ÃÎ¤·É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ØÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£360¡ë¼«Æ°ÄÉÈø¤Ç¹ÈÏ°Ï¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢ÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ï¸÷¤È²»¤Ç·Ù¹ð¤â½Ð¤»¤Æ¡¢°Â¿´¤À¡£
Mikasu¤µ¤ó
¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢¼Ö¡¢¥Ð¥¤¥¯¡Ê¥â¥È¥Ö¥í¥°¡Ë¤ò¼´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÅ¸³«¡£ÃË¤Î¥í¥Þ¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¡£YouTube¡§Mikasu-Channel
5. ¥é¥¤¥«¤Î¸÷³Ø5ÇÜË¾±ó¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¡ª
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡ÖXiaomi 15T Pro¡×¡Ê12GB¡¿256GB¥â¥Ç¥ë¡§10Ëü9800±ß¡Á¡Ë
¥é¥¤¥«¶¦Æ±³«È¯¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤¿10Ëü±ßÂæ¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ëSIM¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡£¹âµ±ÅÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤ÂÐ±þµ¡¡Ê¥è¡¼¥¤¥Á¤µ¤ó¡Ë
¥é¥¤¥«¶¦Æ±³«È¯¤ÎSummilux¸÷³Ø¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¤·¡¢¸÷³Ø5ÇÜ¥º¡¼¥à¤ä8KÆ°²è»£±Æ¤Ê¤É¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤Î»£±Æ¤ËÂÐ±þ¡£6.83¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ù¥¼¥ë¥ì¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢5500mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥¥é¥¤¥«¤Î¸÷µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¹âÀÇ½Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤Ë¤è¤ê¡¢20ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥º¡¼¥à»£±Æ¤ò¼Â¸½¢¨ÈÎÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¦¥â¥Ç¥ë¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
6. ¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½
BOSE
¡ÖQuietComfort Ultra Headphones¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¡×¡Ê5Ëü9400±ß¡Ë
¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤Ï¶È³¦°ì¡£Âè1À¤Âå¤è¤ê²»¼Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¹¤¬¤ë²»¶õ´Ö¤ÇË×Æþ´¶¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥Ü¡¼¥º¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÅëºÜ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡Ê¥è¡¼¥¤¥Á¤µ¤ó¡Ë
¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Ï¡¢²»³Ú¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ä¼þ°Ï¤Î²»¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤ë¥¢¥¦¥§¥¢¥â¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£¿·ÅëºÜ¤Î¥·¥Í¥Þ¥â¡¼¥É¤Ç±Ç²è¤âÂçÇ÷ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥è¡¼¥¤¥Á¤µ¤ó
³Ê°Â¤«¤é¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Þ¤Ç¡¢¡È»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡É¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥ß¥ËPC¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¡£YouTube¡§¥è¡¼¥¤¥Á ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë
7. ¿·¼¡¸µ¤Î¹â²»¼Á¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ÇÂÎ´¶¡ª
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯
¡Ö´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó Technics¡ØEAH-AZ100¡Ù¡×¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê:3Ëü9600±ßÁ°¸å¡Ë
¸½¾õ¡¢2025Ç¯¤ÎÁí¹çÎÏNo.1¡£²»¼Á¡¢¥Î¥¤¥¥ã¥óÀÇ½¡¢ÄÌÏÃ²»¼Á¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¿å½à¡£ÆÃ¤Ë²»¼Á¤Ï²Á³Ê°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¡£3ÂæÆ±»þÀÜÂ³¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¸ÄÀÅª¤ÇGood¡ª¡Ê¤â¤Î¤¬¤Þ¤µ¤ó¡Ë
ÆÈ¼«³«È¯¤Î¼§ÀÎ®ÂÎ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¡£¼õÏÃ»þ¤ÎAI¥Î¥¤¥º½üµî¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖVoice Focus AI¡×¤ÇÄÌÏÃ¤â¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡£
¢¥¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤ËÁõÃå¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò³°¤¹¤È¼«Æ°¤Ç²»³Ú¤¬°ì»þÄä»ß¡¢ºÆÅÙÁõÃå¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë
8. ¼ª¤Ë¤Ï¤µ¤à¤À¤±¤Î¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤òÄã²Á³Ê¤Ç
DAISO
¡Ö¥¤¥ä¥Ô¥¿¥Ã ´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¡Ê1100±ß¡Ë
1100±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¼ª¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤ÇÁõÃå¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ä´ã¶À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ª¤¬ÄË¤¯¤Ê¤é¤º¡¢Åß¾ì¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡Ê¤â¤Î¤¬¤Þ¤µ¤ó¡Ë
¼ª¤òºÉ¤¬¤º¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡£Äã²Á³Ê¤Ê¤¬¤éBluetooth 6.0¤ËÂÐ±þ¡£AAC¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹â²»¼Á¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§Å¸³«¡£¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÊÂ·¤¨¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¤â¤Î¤¬¤Þ¤µ¤ó
500°Ê¾å¤ÎÉý¹¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¡¢¥¬¥Á¥ì¥Ó¥å¡¼¡£½é¿´¼Ô¤â¥Þ¥Ë¥¢¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë»ëÅÀ¤Ç²òÀâ¡£¡Ö¸å²ù¤·¤Ê¤¤Çã¤¤Êª¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×YouTube¡§¤â¤Î¤¬¤Þ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥ì¥Ó¥å¡¼
>> ÆÃ½¸¡Ú¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¿ä¤¹¡Ö¿À¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡×¡Û¢¨2025Ç¯12·î5ÆüÈ¯Çä¡ÖGoodsPress¡×1·î2·î¹çÊ»¹æ106-107¥Ú¡¼¥¸¤Îµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÅèÅÄºé´î¡¢ÀîÂ¼¤·¤è¤ê¡ä
