TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¤ÇMAPPA¤¬Ä©¤à¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¥¢¥Ë¥ª¥ê±é½Ð¤Î¿¿²Á
¡¡³©¸«²¼¡¹¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢¼ö¤¤¤òã±¤¦¡È¼ö½Ñ»Õ¡É¤Î²á¹ó¤ÊÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーºîÉÊ¤À¡£½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤ËÁÔÂç¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡¢Á°¥·ー¥º¥ó¤Î¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×ÊÔ¤Ç¤Î¾×·âÅª¤ÊËë°ú¤¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§±ÝÌÚ½ßÌï¡õ½ïÊý·ÃÈþ¤¬¸ì¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÂè48ÏÃ¡¢Âè49ÏÃ¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤ÏÆæ¤Î½Ñ»Õ¡¦æ°º÷¡Ê¤±¤ó¤¸¤ã¤¯¡Ë¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡¢¼ö½Ñ»ÕÆ±»Î¤¬»¦¤·¹ç¤¦µðÂç¤Ê¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¥²ー¥à¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ëÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ªMAPPA¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¥·¥êー¥º¤ò¤É¤¦ÉÁ¤½Ð¤¹¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ÎÂè3´ü¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢MAPPA¤ÎÄ©Àï¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÉ½¸½¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ÎÂè2´ü¤Þ¤Ç¤ÎÆâÍÆ¤È¡¢Âè3´ü¡¦Âè48ÏÃ¡¢Âè49ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡Âè3´ü¤Ï¡¢ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¼öÎî¤ä¼ö½Ñ»Õ¡¢¼°¿À¡¢¤½¤·¤Æ¡È¼ö¤¤¤Î²¦¡É¤¿¤ëÎ¾ÌÌ½ÉÑµ¤Þ¤Ç¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤À¡¢À¨Àä¤ÊÁíÎÏÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤Î±Æ¶Á¤Ï½ÂÃ«¤À¤±¤Ë¼ý¤Þ¤é¤º¡¢Åìµþ¤ÎÅÔ»ÔÉôÁ´°è¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÈï³²¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Û¤È¤ó¤É¡ÈºÇ°¡É¤È¤¤¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁûÆ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿æ°º÷¤È¡¢¤½¤Î´ë¤ß¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼ö½Ñ¹âÀì¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½Ñ»Õ¤¿¤Á¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ì¤Þ¤Þ¤Ë½ªËë¤È¤Ê¤ê¡¢Ã±¿È¤Ç¶ÉÌÌ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ÈºÇ¶¯¤Î½Ñ»Õ¡É¸Þ¾ò¸ç¤Þ¤Ç¤â¤¬Êá¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Î¾ÌÌ½ÉÑµ¤ËÆùÂÎ¤ò¾è¤Ã¼è¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÈï³²¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸×¾óÍª¿Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Å¤¤ºá°´¶¤òÇØÉé¤¤¡¢¤¤¤Þ¤ÀÅÔ»ÔÉô¤Ë»Ä¤ë¼öÎî¤ò¡¢¡È¼õÆùÂÎ¡ÉÄ±Áê¤È¤È¤â¤Ë¼í¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Ä±Áê¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸×¾óÍª¿Î¤Î¼ö½Ñ»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¿¿¿Í¤È¤Î»àÆ®¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿¤³¤È¤Ç³ÊÃÊ¤ËÎý¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤Ï¡Èµ´¿À¡É¤Î¤´¤È¤ÎÎ°è¤Ë¤Þ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè48ÏÃ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¸×¾ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢¼ö½Ñ³¦¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢¼ö½Ñ¹âÀì2Ç¯¤Î¡ÈÆÃµé¼ö½Ñ»Õ¡É²µ¹üÍ«ÂÀ¤¬¸½¤ì¤ë¡£Èà¤Ï¼ö½Ñ³¦¤Î¾åÁØÉô¤«¤é¤ÎÌ¿Îá¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Þ¾ò¸ç¤ÎÈß¸î²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸×¾ó¤Ë»à¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¼¹¹Ô¿Í¤È¤·¤ÆÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¡È¼ö½Ñ³¦¸æ»°²È¡Éã¸±¡²È¤ÎÅö¼ç¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¦ã¸±¡Ä¾ºÈ¤â¼«Ê¬¤ÎÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¸×¾óÍª¿Î¤È²µ¹üÍ«ÂÀ¡¢ã¸±¡Ä¾ºÈ¤ÈÄ±Áê¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡²µ¹üÍ«ÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÈà¤ÏÎäÅ°¤«¤ÄÉÔµ¤Ì£¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢Åá¤Ë¤è¤ëÌµ»üÈá¤Ê¹¶·â¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£¸Þ¾ò¸ç¤Ë¼¡¤°¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤â±½¤µ¤ì¤ëÈà¤¬»ÉµÒ¤È¤·¤ÆÌ¿¤òÁÀ¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¶¯¤µ¤òÁý¤·¤¿¸×¾ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¡£¸Þ¾ò¸ç¤ò¤âÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦²µ¹ü¤ÎËÄÂç¤Ê¼öÎÏ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë±é½Ð¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÀäË¾Åª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤Î¤Ê¤«¤ÇÅì¶äºÂ¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë·úÂ¤Êª¤¬À¹Âç¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤ëÉÁ¼Ì¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¤ÏÅìÊõ¤¬¿Ê¤á¤¿´ë²è¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºîÃæ¤Ç¾¾ÃÝ¤¬½êÍ¤¹¤ëÎò»Ë¤¢¤ë·à¾ì¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¾¾ÃÝËÜ¼Ò¤È¤ÏÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡ÈÆìÄ¥¤ê¡É¡¢¤¤¤ä¡È·ë³¦¡É¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¡£Î¾¼Ò¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤Ç¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥·ー¥ó¤â¤â¤Á¤í¤ó¡È¿ÎµÁ¤òÄÌ¤·¤Æ¡É¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥¿Åª¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÌÌÇò¤¤»î¤ß¤À¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¥¢¥Ë¥áÈÇ¤È¤·¤Æ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤à¤·¤íÄ±Áê¤ÈÄ¾ºÈ¤ÎÀï¤¤¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê¥¢¥Ë¥ª¥ê¡Ë¤Î±é½Ð¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾ºÈ¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¤Î¹¶·â¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢Ä±Áê¤Î´éÌÌ¤òÊÒ¼ê¤Ç²¥¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤ÇÈ±¤ò¤«¤¤¢¤²¤ë¥Ê¥ë¥·¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈçÓ¤á¤¿¥×¥ì¥¤¡ÊçÓ¤á¥×¡Ë¡É¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥·ー¥ó¤ÏÊüÁ÷¡¢ÇÛ¿®¸å¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥ßー¥à²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥Ë¥ª¥ê¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Ã±¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ã¸±¡Ä¾ºÈ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£³©¸«²¼¡¹¤ÏÀ³Ê¤Î°¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬°ÛÍÍ¤Ë¾å¼ê¤¯¡¢¤½¤Î²òÁüÅÙ¤â¹â¤¤¡£¿¿¿Í¤È¤¤¤¦¡¢¿À·Ð¤òµÕÉï¤Ç¤¹¤ëºÇ°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーË´¤¸å¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¸ý¤ò³«¤±¤Ð°ÂÖ¤ò¤Ä¤¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÂ¾¿Í¤ä½÷ÀÁ´ÂÎ¤Þ¤Ç¤ò¤â¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ºÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¡ÈçÓ¤á¥×¡É¤¬±Ç¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÂè3¥·ー¥º¥ó¡¢°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¥¢¥Ë¥ª¥ê¤ÎÉôÊ¬¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÍÌ¾¤Ê³¨²èºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¥Ñ¥í¥Ç¥£¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊOP¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤¬¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ä¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ç¤¢¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¡¢Ä¾ºÈ¤ÎÀïÆ®Ãæ¤ÎÆ°¤¤Îºî²è¤òÊø¤·²á¤®¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤ÀOP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤È¤â¤È¸¶ºî¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¡ØAKIRA¡Ù¤ä¡Ø¤¦¤º¤Þ¤¡Ù¡¢¡Ø´óÀ¸½Ã¡Ù¤ä¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ÇÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¤ß¤Ç¤Ê¤¯»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¾²è¤ò¥Ñ¥í¥Ç¥£²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤»þÂå¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¼ö½Ñ¥Ð¥È¥ë¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç¡¢¤½¤ÎÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤È²ò¼á¤¹¤ì¤Ð¡¢°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¥·ー¥ó¤Ï¤É¤ì¤â¥«¥Ã¥È¤ò°ì½Ö¥¤¥ó¥µー¥È¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¥Æー¥ÞÀ¤ò±¾¡¹¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶ËÃ¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¾ºÈ¤Îºî²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë½ÉÑµÂÐËâµõÍåÀï¤ÇÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î»ëÇ§¤Î¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼«Í³¤Ê¥¢¥Ë¥áÅªÌöÆ°¤Î±äÄ¹¾å¤ÎÉ½¸½¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥êー¤ÎÁÇÁá¤¤Æ°¤¤ò±Ç²è¥Õ¥£¥ë¥à¤¬»£±Æ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¾ºÈ¤ÎÆ°¤¤ò»ëÄ°¼Ô¤¬ÄÉ¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÎÄÉµá¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡¢°ìÉÃ´Ö¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò24¤ËÊ¬³ä¤·¤Æ¼ÂÂÎ¤ò¥È¥ìー¥¹¤¹¤ë¡ÖÅê¼Í¼öË¡¡×¤¬¡¢¡È24fps¡É¤Ë¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢Èô¤ÓÈô¤Ó¤ÎÀÅ»ß²è¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ë»ëÇ§¤µ¤»¤ëÉ½¸½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Íý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Á°´ü42ÏÃ¤Ç¸×¾ó¤È¿¿¿Í¤¬¼¡Âè¤Ë¶¹¤¯¤Ê¤ë¶õ´Ö¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¼¡Âè¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤¯±é½Ð¤Ï¡¢À¾Éô·à¤ÎºÇ¸å¤Î·èÆ®¤Î¤è¤¦¤ÇºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤¬¿¿¿ÍÀï¤Î¥Ôー¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥Ë¥ª¥ê±é½Ð¤Ï¤ä¤ä²á¾ê¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬²¿¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤¦¤·¤¿É½¸½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥Ë¥ª¥êÁ´ÂÎ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤Ï¤º¤À¡£¥¢¥Ë¥ª¥ê¤òÈÝÄê¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸¶ºî¤ÎÉÁ¼Ì¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ï´ÊÁÇ¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Ä¾ºÈ¤Î¡ÈçÓ¤á¥×¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢King Gnu¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤ëOP¤Ç¡¢°Å°Ç¤Î¤Ê¤«¥Ó¥ë·²¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥áー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤¬É½¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ïáã¤ì¤ëÂ¾¤Ê¤¯¡¢Âè2¥·ー¥º¥ó¤è¤êÃ±ÆÈ¤Ç²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¾È°æ½çÀ¯¤Î¥¯ー¥ë¤Ç¼Â¸³Åª¤ÊËÜÊÔ¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶Ê¡¢ã¸±¡²È¤Î¾öÉß¤¤Î¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¸Å¤¤·Ö¸÷Åô¤¬ºî¤ê½Ð¤¹°ÛÍÍ¤Ê¸÷¤È±Æ¤Î±é½Ð¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉôÊ¬¤Ï¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÃæ¿´ÉôÊ¬¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤òÉ¾²Á¤»¤º¤Ë¥¢¥Ë¥ª¥ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥§¥¢¤Ê¸«Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¢Íø¸µ¤ä¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÌÜ¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÎÉ¤¤ÉôÊ¬¡¢°¤¤ÉôÊ¬¤òÁª¤êÊ¬¤±¤Æ¡¢À§¡¹Èó¡¹¤Ç·àÃæ¤ÎÉÁ¼Ì¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÊý¤¬·úÀßÅª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ÎÎÎ°è¤Ï¡¢°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¤¤¿ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¡£É®¼Ô¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÀçÂæ»Ô¤â¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½ÂÃ«¤Î³¹¤ä²ÎÉñ´ìºÂÆ±ÍÍ¡¢¤Þ¤¿¸«ÃÎ¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤Ë¤Ö¤Á²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Å¸³«¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î½ø¾Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Î»àÆ®¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¾®Ìî»û·Ï¡Êk.onodera¡Ë¡Ë