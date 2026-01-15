¡ØBMSG FES¡Ç25¡Ù¤Ç²Î¾§¤µ¤ì¤¿¥Æー¥Þ¶Ê¡ÖGRAND CHAMP¡×¥é¥¤¥Ö²»¸»¤¬ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡HANA¡¢STARGLOW¤â»²²Ã
¡¡2025Ç¯9·î27Æü¡¢28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏÌî³°¥Õ¥§¥¹¡ØBMSG FES¡Ç25¡Ù¤Ç²Î¾§¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö²»¸»¡ÖGRAND CHAMP (Live from BMSG FES'25)¡×¤¬¡¢1·î16Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢BMSG¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥°¥ëー¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Ê¤ë¡ÈBMSG ALLSTARS¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢HANA¡¢STARGLOW¤¬»²²Ã¤·¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö²»¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹ Spotify¤ÈYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡ØBMSG FES¡Ç25¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¡¢¸½ºßPrime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë