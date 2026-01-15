¥·¥ã¥ª¥ß¡¢¡ÖREDMI Note 15¡×¥·¥êー¥ºÈ¯Çä¡¡¡È´è¾æ¡ÉÀß·×¤Ç4Ëü4980±ß～
¡¡¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¿··¿Android¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖREDMI Note 15¡×¥·¥êー¥º¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡ÖREDMI Note 15 Pro 5G¡×¤È¡ÖREDMI Note 15 5G¡×¤Î2µ¡¼ïÅ¸³«¡£²Á³Ê¤Ï¡ÖREDMI Note 15 Pro 5G¡×¤¬5Ëü4980±ß～¡¢¡ÖREDMI Note 15 5G¡×¤¬4Ëü4980±ß～¤È¤Ê¤ë¡£
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥×¥í¥À¥¯¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÉô ËÜÉôÄ¹ °ÂÃ£¹¸É§»á
ÆÈ¼«¤Î¹âÂÑµ×¹½Â¤¤ÈÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖREDMI Note 15 Pro 5G¡×
¡¡¡ÖREDMI Note 15¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¡Ö±Ê¤¯»È¤¨¤ë¡¢´è¾æ¥¹¥Þ¥Û¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼÷Ì¿¤äËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¤Ê¤É¤ÎÂÑµ×ÀÇ½¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£
¡¡¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖREDMI Note 15 Pro 5G¡×¤Ï¡¢ÆâÉô¹½Â¤¤Ë¹â¶¯ÅÙ¤Î¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤ä¥ß¥Ã¥É¥Õ¥ìー¥à¤ò´Þ¤à¡ÖREDMI Titan ¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢2.5m¤ÎÍî²¼ÂÑÀ¤ò¼Â¸½¡£¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Æ¥Ã¥¯¤Î¡ÖDimensity 7400-Ultra¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÌó6.83¥¤¥ó¥Á¤ÎÍµ¡EL¡Ê1.5K¡Ë¤Ç¡¢¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï¡ÖCorning Gorilla Glass Victus 2¡×¤òºÎÍÑ¡£Âç¤¤µ¤ÏÌó163.61¡ß78.09¡ß7.96mm¡¢½Å¤µ¤ÏÌó210g¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¤Ï6300mAh¡£45W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢6Ç¯´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼÷Ì¿¤¬¥µ¥Ýー¥È¤µ¤ì¤ë¡£22.5W¤Î¥ê¥Ðー¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¥«¥á¥é¤Ï¡¢Ìó2²¯²èÁÇ¤Î¹³Ñ¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¡£1/1.4¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥»¥ó¥µー¤È¡¢¸÷³Ø¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¤ª¤è¤ÓÅÅ»Ò¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢»£±ÆÀÇ½¤ò¹â¤á¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ìó800Ëü²èÁÇ¤ÎÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤È¡¢Ìó2000Ëü²èÁÇ¤Î¥¤¥ó¥«¥á¥é¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¤ÏIP66¡¿IP68ÁêÅö¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¤ËÂÐ±þ¡£¿å¿¼2m¡¦24»þ´Ö¤Î»î¸³¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢FeliCa¡Ê¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±ー¥¿¥¤¡Ë¤äeSIM¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ì¥¤¥·¥ãー¥Ö¥ëー¡¢¥Á¥¿¥ó¥°¥ìー¤Î3¿§¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡¢8GB¡Ü256GB¥â¥Ç¥ë¤¬5Ëü4980±ß¡¢8GB¡Ü512GB¥â¥Ç¥ë¤¬6Ëü4980±ß¡£
1²¯800Ëü²èÁÇ¥«¥á¥éÅëºÜ¤ÎÉ¸½à¥â¥Ç¥ë
¡¡É¸½à¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖREDMI Note 15 5G¡×¤Ï¡¢Ìó6.77¥¤¥ó¥Á¤ÎÍµ¡EL¡ÊFHD+¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿Android¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡£¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ï¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤Î¡ÖSnapdragon 6 Gen 3¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤¤µ¤ÏÌó164¡ß75.42¡ß7.35mm¡¢½Å¤µ¤ÏÌó178g¡£IP66ÁêÅö¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Æü¾ïÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¹âÂÑµ×Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥á¥é¤ÏÌó1²¯800Ëü²èÁÇ¤Î¹³Ñ¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ìó800Ëü²èÁÇ¤ÎÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤È¡¢Ìó2000Ëü²èÁÇ¤Î¥¤¥ó¥«¥á¥é¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¤Ï5520mAh¤Ç¡¢45W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¡£18W¤Î¥ê¥Ðー¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡FeliCa¤äeSIM¤Ë¤ÏÈóÂÐ±þ¤À¤¬¡¢ºÇÂç1TB¤ÎmicroSDXC¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ì¥¤¥·¥ãー¥Ö¥ëー¡¢¥ß¥¹¥È¥Ñー¥×¥ë¤Î3¿§¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡¢8GB¡Ü256GB¥â¥Ç¥ë¤¬4Ëü4980±ß¡¢8GB¡Ü512GB¥â¥Ç¥ë¤¬4Ëü980±ß¡£
ÈÎÏ©¤È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡¡ÖREDMI Note 15¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äÄ¾±ÄÅ¹¡¢Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢¸ø¼°TikTok Shop¤Ç¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥È¥êー¥à¡ÊEC¥«¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢d¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢¥³¥¸¥Þ¡¢¾å¿·ÅÅµ¡¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤¬¼è¤ê°·¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¥³¥¸¥Þ¡¢¾å¿·ÅÅµ¡¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤ß¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¡ÖREDMI Note 15 5G¡×¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢2·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÆÃÅµ¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖREDMI Note 15 Pro 5G¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖREDMI Buds 5 Pro¡×¤¬¡¢¡ÖREDMI Note 15 5G¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡ÖXiaomi 67W ¥¿ー¥Ü¥Á¥ãー¥¸ÂÐ±þµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¡¦¥±ー¥Ö¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¤Ê»ÅÍÍ ¹àÌÜ REDMI Note 15 Pro 5G REDMI Note 15 5G Âç¤¤µ Ìó163.61¡ß78.09¡ß7.96mm Ìó164¡ß75.42¡ß7.35mm
Ìó164¡ß75.42¡ß7.4mm¡Ê¥ß¥¹¥È¥Ñー¥×¥ë¡Ë ½Å¤µ Ìó210g Ìó178g ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ Ìó6.83¥¤¥ó¥Á Íµ¡EL¡Ê1.5K¡ËºÇÂç120Hz Ìó6.77¥¤¥ó¥Á Íµ¡EL¡ÊFHD+¡ËºÇÂç120Hz ¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È Dimensity 7400-Ultra Snapdragon 6 Gen 3 ¥á¥â¥êー¡¿¥¹¥È¥ìー¥¸ 8GB¡Ü256GB¡¢8GB¡Ü512GB ¥¢¥¦¥È¥«¥á¥é Ìó2²¯²èÁÇ¹³Ñ¥«¥á¥é¡ÊOIS¡Ë
Ìó800Ëü²èÁÇÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é Ìó1²¯800Ëü²èÁÇ¹³Ñ¥«¥á¥é¡ÊOIS¡Ë
Ìó800Ëü²èÁÇÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é ¥¤¥ó¥«¥á¥é Ìó2000Ëü²èÁÇ¹³Ñ¥«¥á¥é ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー 6300mAh¡¢45WµÞÂ®½¼ÅÅ¡¢22.5W¥ê¥Ðー¥¹½¼ÅÅ 5520mAh¡¢45WµÞÂ®½¼ÅÅ¡¢18W¥ê¥Ðー¥¹½¼ÅÅ SIM nanoSIM¡ÜnanoSIM/eSIM nanoSIM¡ÜnanoSIM/microSDXC Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 Bluetooth Ver.5.4 Ver.5.1 OS Xiaomi HyperOS 2¡ÊAndroid 15¡Ë À¸ÂÎÇ§¾Ú ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»ØÌæÇ§¾Ú¡¢´éÇ§¾Ú ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð IP66¡¿IP68 IP66 FeliCa ÂÐ±þ ÈóÂÐ±þ