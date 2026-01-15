¡ÖÂ¾¤Î¥°¥ë¥á¤ËÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¡×¥é¡¼¥á¥ó´±Î½¤¬¸ì¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Î¾å¸ÂÃÍ¡¡TRY¿³ºº°÷¤Ø¤ÎÆ»¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿
2000Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡ÖTRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ¡×¡ÊÄÌ¾Î¡ÖTRY¡Ê¥È¥é¥¤¡Ë¡×¡Ë¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¤ä¶È³¦¤«¤é¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¡È¶È³¦ºÇ¹â¸¢°Ò¡É¤Î¾Þ¤À¡£Ä¹Ç¯¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÎTRY¿³ºº°÷¤ÈÌ¾Å¹¿³ºº°÷¤Î·×7¿Í¤¬¿³ºº¤·¤ÆÁª¤ó¤À³ÆÅ¹¤ò¡¢ËèÇ¯1ºý¤Î¥à¥Ã¥¯ËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯12·î¤«¤é¤ÏWEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÅ¸³«¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ²È¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ëµ¤é¡¢¡È¤«¤º¤¢¤Ã¤¤£¡ÁÄÌ¾Î¡¦¥é¡¼¥á¥ó´±Î½¡Á¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤Ê¤É¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ°ìÌÀ¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Ï2020Ç¯¤«¤é¡ÖTRY¡×¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¯3²óÏ¢ºÜ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ËÇ÷¤ë¡£
±ó¤«¤Ã¤¿¡ÖTRY¡×¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç
¡Ö¡ØTRY¡Ù¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð»Ï¤á¤Æ¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¤½¤í¤½¤í¡ØTRY¡Ù¤Î¿³ºº°÷¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖTRY¡×¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¤Ç¡Ö¥é¡¼¥á¥ó²¦¡×¤Ë¤Ê¤ë¡¢¡ÖTRY¡×¤Î¿³ºº°÷¤òÄ¹¤¯Ì³¤á¤¿¥é¡¼¥á¥óÉ¾ÏÀ²È¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂçºêÍµ»Ë¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬2019¡ÊÊ¿À®31¡¢ÎáÏÂ¸µ¡ËÇ¯¡¢2004¡ÊÊ¿À®16¡ËÇ¯¤«¤é¡ÖTRY¡×¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ëÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Î¿äÁ¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡Ö¡ØTRY¡Ù¤Î¿³ºº°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Â¾¤Î¿³ºº°÷¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2020Ç¯ÅÙ¤«¤é¡ÖTRY¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØTRY¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤ËÌ¾Å¹¤È¿·Å¹¤Î¥é¥ó¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎËÜÍèÅª¤ÊÍßµá¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¤É¤Á¤é¤«¡£¤·¤«¤·¿³ºº°÷¤Ï¥³¥ì¥¯¥¿¡¼Åª¤Ë¿·Å¹¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¾Å¹¤ò¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¤³¤È¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ä°ì½ï¤Ë¿³ºº°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈøÀ¥¤¯¤ó¤Ï¡¢¸µ¡¹¥³¥ì¥¯¥¿¡¼·¿¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¿·Å¹¤Ð¤«¤ê²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¶¯À©Åª¤Ë¶ºÀµ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ØTRY¡Ù¤Î¿³ºº¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÍ¤¬¡ØTRY¡Ù¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤äÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖTRY¡×¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ëÅÄÃæ°ìÌÀ¤µ¤ó
Ì¾Å¹¿³ºº¤¬ÂçÊÑ
¡ÖTRY¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¡¢¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¡ØTRY¡Ù¤Ï¿·Å¹ÉôÌç¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬Åö¤¿¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤Þ¤ÇºÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Å¹¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¿·Å¹ÉôÌç¤·¤«¸«¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼Â¤ÏÌ¾Å¹¤Î¿³ºº¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¿³ºº¤Ë¤«¤±¤ë¼ê´Ö¤ä¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¹Í¤¨¤ë²áÄø¤¬¿·Å¹¤ËÈæ¤Ù¤Æ²¿½½ÇÜ¤âÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¡ØTRY¡Ù¤ò³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢Ì¾Å¹ÉôÌç¤ÇËè²ó¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÅ¹¤Ð¤«¤êºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊÑ¤ï¤ê±Ç¤¨¤·¤Ê¤¤¤Ê¡¢Â¾¤Ë¤â¤¤¤¤Å¹¤Ï¤â¤Ã¤È¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
É®¼Ô¤Ï¡ÖTRY¡×¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËèÇ¯¡¢Ì¾Å¹ÉôÌç¤Î¥é¥ó¥¯¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤äÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¾Å¹¤¬ÆÍÇ¡ºÜ¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙÈÇ¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢°Ê¹ß·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1955¡Ê¾¼ÏÂ30¡ËÇ¯ÁÏ¶È¤Î¡Ø±ÊÊ¡Ä®Âç¾¡¸®¡Ù¡ÊÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡Ë¤À¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¿©¤Ù²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¹Ô¤³Î¤«¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éÂ¾¤Î¿³ºº°÷¤Ë¾ðÊó¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¸«Ä¾¤·¤Î²áÄø¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌ¾Å¹¤Î´é¤Ö¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤ÈÊì¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¤ÏÁ°Ç¯¤Î¿·Å¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å°ÌÅ¹¤ÏÍâÇ¯¤â¤¤Ã¤Á¤ê¤È½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢²þ¤á¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¤ä¤Ï¤ê»Ý¤¤¤È¤¤¤¦Å¹¤¬¿·¤¿¤ËºÜ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¿³ºº°÷¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬Áý¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ËèÇ¯¿·¤·¤¤µ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸þ¤¹ç¤¤Êý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿³ºº°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥¤ß¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÅ¹Â¦¤ÎÅöÆü¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¬·ÇºÜ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¸½¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¿³ºº°÷¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹
¡ÖTRY¡×¤Î¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤ÎÊý¡¹¤Î¡ÖTRY¡×¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ä¿³ºº°÷¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âÅÓÊý¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£°Ç±À¤Ë¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Öº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿³ºº°÷¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯ÅÙÈÇ¤Î¡Ø¥é¡¼¥á¥ó À±°õ¡Ù¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤ä¡Ø¼«²ÈÀ½ÌÍ ÌÍ²° ÍøÈ¬¡Ù¡ÊÀîºê»Ô¡Ë¤Ï¡¢¿·Å¹¤Î»þ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¿¤Ó¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ØÆù¤á¤ó Æù¤á¤· ¤¹¤ºµ¤¡Ù¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡Ë¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¦ÅÄÃæ°ìÌÀ¤µ¤ó
Å¹¼ç¤Î¿ÍÊÁ¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¾Íè¤ò¤ß¤ë
Ì£¤Î·ÏÅý¤ä·¹¸þ¡¢¤µ¤é¤ËÅ¹¼ç¤Î¿ÍÊÁ¤äÀ³Ê¤Ê¤É¤â´Õ¤ß¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ê¿¤Ó¤·¤í¤òÌÜÍø¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ¶áÏÃÂê¤Ë¤Ï¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¤³¤Î¿ôÇ¯¤ÇÌ¾Å¹ÉôÌç¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡ØÌÍÊÞ ½½Ï»¡Ù¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤ä¡Ø»ÙÆá¥½¥Ð ¾®¤à¤í¡Ù¡ÊÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡Ë¡¢¡ØThe Noodles & Saloon Kiriya¡Ù¡ÊÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¡Ë¤Ê¤ó¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤ë¤¢¤ÎÅ¹¤Ïº£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¿³ºº°÷¤¿¤Á¤¬·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·ÇºÜ¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
³«¶È¤«¤é1Ç¯¤ÇÌó3³ä¡¢3Ç¯¤ÇÌó7³ä¡¢5Ç¯¤Ç¤ÏÌó8³ä¤¬ÊÄÅ¹¤Ë»ê¤ë¤È¤µ¤ì¤ë°û¿©Å¹¡£¤â¤Á¤í¤óÈþÌ£¤·¤¤¤«¤éÄ¹¤¯Â³¤¡¢Ì¾Å¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÎò»Ë¤òËÂ¤®Â³¤±¤ë¤ªÅ¹¤â¤¹¤´¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿³ºº°÷¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤Ë¤âÃ¦Ë¹¤â¤Î¤À¡£
¡ØÆù¤á¤ó Æù¤á¤· ¤¹¤ºµ¤¡Ù¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡Ë¤Î¡ÖÆù¤á¤ó¡×¡Ê800±ß¡Ë¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¦ÅÄÃæ°ìÌÀ¤µ¤ó
ÆóÈÖ¼ê¡¢»°ÈÖ¼ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤³¤È¤â
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤·¤ç¤¦Ìý¤ä¤ß¤½¡¢¤·¤ª¤Ê¤É¤ÎÉôÌç¤´¤È¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡ØTRY¡Ù¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¡£
¡Ö¥³¥ì¥¯¥¿¡¼»þÂå¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¼¡¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØTRY¡Ù¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÌç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅ¹¤ÎÁ´¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌÖÍå¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹¼ç¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÀß·×»×ÁÛ¡¢Å¹¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤Ê¤É¤¬¤è¤ê¿¼¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î¾ðÊó»ï¤Ç¤Ï¸÷¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÆóÈÖ¼ê¤ä»°ÈÖ¼ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¼Â¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡ØTRY¡Ù¤¬Âç¡¹Åª¤ËÀëÅÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤ò¤â¤ÄÍ£°ì¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Î¼Â¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¿ôÇ¯¤ÇÌ¾Å¹ÉôÌç¤Î¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤é¡¼¤á¤ó ¤È¤¦¤«¤ó¤ä¡Ù¡ÊÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡Ë¤ä¡Ø¤È¤â¤Î¤â¤È¡Ù¡ÊÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡Ë¤Ê¤É¤âÊ£¿ôÉôÌç¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤é¡¼¤á¤ó ¤È¤¦¤«¤ó¤ä¡Ù¤Î¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¤é¡¼¤á¤ó¡×¡Ê950±ß¡Ë¤Ï¥é¥ó¥¯³°¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¼Â¤Ë»Ý¤¤
Ì£¤ï¤¤¤Ø¤Î´¶ÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¿©¤ÙÊâ¤
Àè¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡ÖTRY¡×¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿·Å¹ÉôÌç¡£¤½¤ì¤³¤½¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿©¤¤¤·¤óË·¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¸ø»ä¶¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥ï¥¿¥¯¥·¡¢Àå¤âÈî¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢½ã¿è¤ËÃ±½ã¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Æ´¶Æ°¤¹¤ë¡ª¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¿©¤ÙÊâ¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤Î¼ïÎà¤ä¥ì¥ó¥¸¡ÊÉý¤äÈÏ°Ï¡Ë¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÈþÌ£¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë´ð½à¤Ï¡¢µÕ¤ËËÍ¤é¤Î¤Û¤¦¤¬´Å¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
¡Ö¿·Å¹¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤¬ÆÃ¼ì¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é°ì¼¡¾ðÊó¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤Ç¤¹¡£Ì£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿³ºº°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÓÏ¹¥À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿·Å¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ö¥ì¤¬À¸¤¸¤¿»þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢Å¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â³Æ¿³ºº°÷¤Ï¡¢ËèÇ¯¿·¤·¤¤µ¤¤Å¤¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¿³ºº¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼õÀ¤Ï·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤Û¤É¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¡×
¡Ö·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤á¤ÐÀÑ¤à¤Û¤É»Ý¤¤¤â¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¯Àâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ï¡¼¥É¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÈþÌ£¤·¤¤Å¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤¿¤Á¤È²ó¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀå¤Ï°Û¾ï¤ËÈî¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ì¾Å¹¤È¤µ¤ì¤ëÅ¹¤Ð¤«¤ê¤ò½ä¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤³¤³¤Ï¤µ¤Ã¤¤ÎÅ¹¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌ£¤¬Íî¤Á¤ë¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¶Ã¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²¼¸Â¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤«¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¡ÈÈþÌ£¤·¤¤¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼õÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤Û¤É¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÌ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤Ï²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Åö½é¤ÏËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤È¤ÏÇÕ¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¿©¤ÙÊâ¤¤Î½é´üº¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÏ·ÊÞ¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·Ð¸³ÃÍ¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤è¤ë¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¡ØÃæ²Ú¤½¤Ð ±ê¡Ù¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡Ë¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¦ÅÄÃæ°ìÌÀ¤µ¤ó
¿´¤«¤éÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤¨¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤È½Ð¹ç¤¨¤¿»þ¤Î´î¤Ó
¥é¡¼¥á¥ó¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÆÃ¼ìÀ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤ËÊì¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¤ÎÅ¹¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂçÂ¿¿ô¤ÎÅ¹¤Î¿ô¤¬ÈæÎã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÎé¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ø¤ÎÂÑÀ¤â¹â¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿´¤«¤é»Ý¤¤¤È´¶¤¸¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤È½Ð¹ç¤¨¤¿»þ¤Î´î¤Ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ØTRY¡Ù¤Î¿³ºº°÷¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¼Á¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ï¡ØÃæ²Ú¤½¤Ð ±ê¡Ù¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡Ë¤Î¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð ±ö¡×¡Ê1000±ß¡Ë¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¦ÅÄÃæ°ìÌÀ¤µ¤ó
¿©¤ÙÊª¤Î¸Â³¦ÃÍ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤Ï
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ËÂÐ¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸«²ò¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¾å¸ÂÃÍ¤¬¹â¤¤¿©¤ÙÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â¾¤Î¥°¥ë¥á¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È°µÅÝÅª¤Ë¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¤Æ¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ë¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢±ö¤ä¤·¤ç¤¦Ìý¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¥¿¥ì¤Î»Ý¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç½Ð½Á¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£Æ°Êª·Ï¤äµû²ð·Ï¤Ê¤É¤Î¤É¤ó¤ÊÁÇºà¤Ç¹½À®¤µ¤»¤ë¤Î¤«¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Î¹½ÃÛ¤¬Ìµ¸Â¤Ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Å¹¼ç¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»½ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ß¤½¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£Á¹¤ò¤É¤¦»È¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ½Ð½Á¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤¬Ì£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ì£Á¹¼«ÂÎ¤¬Èó¾ï¤Ë»Ý¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÍ¤È´¤±¤ÆÈþÌ£¤·¤¤°ìÇÕ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁêÅö¤Êµ»ÎÌ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ì¤ÂÎ¸³ÎÎ°è¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤é¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅ¹¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤½¤ÎÅ¹¤ÎÌ£¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì£¤ï¤¤¤äÅ¹¤Î·ÏÅý¤Î¾å°Ì¡¦²¼°Ì¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐAÅ¹¤Î·ÜÇòÅò¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢B¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤ÇC¤è¤ê¤Ï¾¯¤·²¼¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅ¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²¿É´ËÜ¡¢²¿ÀéËÜ¤È¤¤¤¦¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤ÎÊªº¹¤·¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿³ºº¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò°ìÈÌ²½¤·¤¿¼´¤ÎÃæ¤ÇÂ¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÖTRY¡×¤Î¿³ºº°÷¤¿¤Á¤Ï¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿·Å¹¤Ç¤â¤½¤ÎÊªº¹¤·¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¿³ºº°÷¤¿¤Á¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÌ£¤ÎÃæ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤ä²æ¡¹¿³ºº°÷¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ì£¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ë·ã¾Þ¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤Á¤Ê¤ß¤ËÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¿¦¶È¥é¡¼¥á¥óÉ¾ÏÀ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÐ²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ï°ì±þ¼ñÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Ì¡²è¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þ·×¤ä·¤¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·ë¹½¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥é¡¼¥á¥ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤¤ë¤À¤±¡Ö»Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤º¡¢Ì¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë
±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¼ñÌ£¤â¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤âÆ±¤¸¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤â¡¢·Ð¸³¤Î¿¼¤µ¤È¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ø¤Î´¶³Ð¤ÎÆëÀ÷¤ßÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÃ¸Îï¤Ç¼êÙæ¤ß·Ï¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï20Ç¯Á°¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢°ã¤¦¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¤ÏÄ®Ãæ²Ú¤Ã¤Ý¤¤¡¢¡È¥Î¥¹¥é¡¼¡Ê¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¥é¡¼¥á¥ó¡Ë¡É¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ï¤³¤Ã¤Æ¤ê·Ï¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤è¤¯Ç¯Îð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï°ßÂÞ¤ÎÇÕ¿ôÂÓ¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã±¤Ë·Ð¸³¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤É¤³¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿»þ´ü¤Ï¤È¤¦¤Ë²á¤®µî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ïÅª¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢ÂÎ¤Î°ìÉô¤À¤È¤«¡¢¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¤«¡¢¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÁ´¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤ò¡È»Ý¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤ÇÉ½¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÏÈ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ËÎ±¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤³¤½¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡È»Ý¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤â¤³¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÇû¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ËÜÇ½¤À¤±¤ÇÆ°¤¯¤è¤¦¤ËÇ¾¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÂ¿Ê¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¸µ¡¹¤ÏÊÌ¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¼¡©¤È¹Í¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¡È¶È¡Ê¥«¥ë¥Þ¡Ë¡É¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë½ÉÌ¿ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¸å¡¢¤É¤¦¥é¡¼¥á¥ó¤ò¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤â¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÆ»¤òÀä¤Ã¤Æ°ã¤¦Æ»¤Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¶õµ¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤«¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È¤«¡¢É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¼«Ê¬¤Î·ì±Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀõ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
