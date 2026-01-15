ÆüËÜÂåÉ½FW¡¢¼éÈ÷¤Î»à³Ñ¤ò¤Ä¤¯¡È¥Ë¥ó¥¸¥ã¥à¡¼¥Ö¡É¤«¤é¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥´¥é¥Ã¥½¡ÖÇ¦¼Ô¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤ä¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë¡×ÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤¹Æ°¤¤Çº£µ¨3ÅÀÌÜ
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à5¡Ý1¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î15Æü¡¿¥×¥ì¥¼¥í¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¼éÈ÷¤Î»à³Ñ¤ò¤Ä¤¯Ç¦¼Ô¥à¡¼¥Ö¡õ¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥´¥é¥Ã¥½
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬¡¢°ÕÃÏ¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤Î¡ÈÇ¦¼Ô¥à¡¼¥Ö¡É¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ°ìÌðÊó¤¤¤ë°ì·â¡£º£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï3ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë°ìÈ¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¤Ç¾Î»¿¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö1·î15Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤«¤é4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÎôÀª¤ÎÃæ¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿ÍFW¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡56Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿Ä®Ìî¤¬¡¢¤½¤Î13Ê¬¸å¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥È¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ18¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Ç¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤·¤¿MF¥í¥Ã¥³¡¦¥é¥¤¥Ä¤ÎÆ°¤¤Ë¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿±þ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤ëÆ°¤¤Ç½Ä¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£Áê¼êDF¥ª¥¶¥ó¡¦¥«¥Ð¥¯¤ÎÎ¢¤Ë²ó¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿Ä®Ìî¤Ï¡¢GK¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤¬¥³¡¼¥¹¤ò¾Ã¤¹Ãæ¡¢¤½¤ÎÂ¸µ¤Î·ä´Ö¤òË¥¤¦¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òº¸¶ù¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡11·î22Æü¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï°ÊÍè¡¢¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨3ÅÀÌÜ¡£µ¯»à²óÀ¸¤Î°ì·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤½¤³¤Ë´¿´î¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¸¡¹¤È¼¡¤Î¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´ó¤»¡¢¡ÖÄ®Ìî¥Ë¥ó¥¸¥ã¥´¡¼¥ëÍè¤¿¤¢¤¢¤¢¡×¡ÖÄ®Ìî¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë¡ª¡×¡ÖÇ¦¼Ô¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤äÄ®Ìî¡×¡Ö¤è¤·¡¢Ä®Ìî¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤È´¤±½Ð¤·¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤È¥´¡¼¥ë¤ò¾Þ»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é¡¢²ÃÆþÄ¾¸å¤Î¹â°æ¹¬Âç¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤Ç2»î¹çÌÜ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç¤ÏÁ°È¾¤Ë34ºÐ¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥¯¥é¥Þ¥ê¥Ã¥Á¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò´Þ¤à4ÆÀÅÀ¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢¹¥Ä´¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ë¤®¤é¤ì¤ëÅ¸³«¡£Ä®Ìî¤Î¥´¡¼¥ë¸å¤Ë¤â1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¡¢Å¨ÃÏ¤Ç1¡½5¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë