¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¤ª¤Ã¤¤¤æÆÊ¿¡ª¡ª¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Ê·°Ïµ¤°Û¤Ê¤ë¥¤¥±¥á¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½êÂ°¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Beats by Dre¤Î¹¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÂçÃ«æÆÊ¿
GIF¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²£¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¡£¶õ¤Î±À¤¬Æ°¤¡¢¼Ö¤¬Æ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ¤¬Æ±»þ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾¯Ç¯¤ÎÍÍ¤Ë¸«¤¨¤ëÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ª¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÌîµå¤ÎÂçËâ¿À¡×¡ÖºÇ¹â¡Á¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¤ª¤Ã¤¤¤æÆÊ¿¡ª¡ª¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÂçÃ«æÆÊ¿
¡ÖÀ¨¤¤¡ª¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡ÖOur city¡×¤ÈÂê¤·¡¢²èÁü1Ëç¤ÈGIF¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò1ËÜºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤òÃåÍÑ¤·¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤¬µðÂç¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÂ¸µ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È»×¤ï¤ì¤ë³¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥³¥Ô¥óÂç¹¥¤¤ÊÂçÃ«Áª¼ê¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢»Å»ö¤ÎÊó¹ð¤ä¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅê¹Æ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«Áª¼ê¡£1·î1Æü¤Ë¤Ï¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â²Ã¹©¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)