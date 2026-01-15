AKB48ºäÀîÍÛ¹á¡Ê¤Ò¤æ¤«¡Ë¡ÖÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Á´¹»À¸ÅÌ¤ÎÁ°¤Ç¡ØÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¤òÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÏ¢ºÜ ¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡© Season2¡Û
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ç»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿AKB48¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤é¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤¿AKB48·à¾ì¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë´°Á´¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ø±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡©¡¡º£¡¢AKB48¤ò¸«¤ë°ÕÌ£¤È¤Ï¡©
ºòÇ¯3·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼ã¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ºßÀÒ6Ç¯°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡© Season2¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
Âè5²ó¤Ï2019Ç¯12·î28Æü¤Ë13ºÐ¤Ç¥Á¡¼¥à8Ê¡°æ¸©ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿ºäÀîÍÛ¹á¡Ê¤µ¤«¤¬¤ï¡¦¤Ò¤æ¤«¡Ë¡£Á°ÊÔ¤Ï³èÈ¯¤À¤Ã¤¿»Ò¶¡»þÂå¤ä¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¿··à¾ì¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬¹¥É¾¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Û
¡½¡½ºÇ½é¤Ë³§¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºäÀî¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¡¢AKB48·à¾ì¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÊ¡°æ¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¥í¥±¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£
¿··à¾ì¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¡ÖÍÛ¹á¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ó¤Ê¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ³Ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¤«¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÁý¤¨¤Æ¡¢Â¾¤Ç¤âMC¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºäÀî¡¡¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤éÁ°Æü¤ÎÌë¤ËÂæËÜ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Á´Éô¤¬¡ÖºäÀî¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡ª¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡£
¤·¤«¤âËÜÈÖ¤ÏÅÅÇÈ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¤«¤±¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥½¥í¤Ç¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎConfession¡Ù¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÁªÈ´¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¤ª¤«¤²¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏºäÀî¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡»þÂå¤«¤é¤Õ¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºäÀî¡¡ÀÎ¤«¤é³èÈ¯¤Ç¡¢3¤Ä¾å¤Î·»¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿±é·à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾¡¼ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£5ºÐ¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¤â¡Ö²Ä°¦¤¤¤Í¡×¤È°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³Ø¹»¤ÇÉû²ñÄ¹¤ËÎ©¸õÊä¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤ê¡£
¡½¡½¤½¤³¤Ï²ñÄ¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
ºäÀî¡¡ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤É¤è¤¯ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡©
ºäÀî¡¡º£¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶á½ê¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³¨¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢¥Þ¥Í¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÉÁ¤¯³¨¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢½ñÆ»¤â½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»ú¤â½ñ¤¤¤¿¤ê¡£
¡½¡½¥¯¥é¥¹¤Ç¤ÏÃæ¿´¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
ºäÀî¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤Ç¤â¡¢Ãæ³Ø¤«¤é¤Ï»×½Õ´ü¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¤ËÌÜÎ©¤Ä¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤òµñ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤Îº¢¤ÏËÜÅö¤Ë¹µ¤¨¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½AKB48¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©
ºäÀî¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÁ´¹»À¸ÅÌ¤ÎÁ°¤Ç¡ØÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¤òÍÙ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤ë´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶µ¤¨¤ëÌò¤Ç¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦Àº¿À¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¤Ë³Ð¤¨¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¶µ¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¤¥¬¥Ã¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤âAKB48¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¡©
ºäÀî¡¡ÊÝ°é±à¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£½©ÍÕ¸¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿AKB48¥«¥Õ¥§¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥®¥ã¥ë¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤¿´¶¤¸¤Î¤È¤â¤Á¤ó¡ÊÈÄÌîÍ§Èþ¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤Ï»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤ÈÅú¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½Á´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ºäÀî¡¡Â´¶È¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢MC¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤ÎÍýÁÛÁü¤Ç¡¢»Ø¸¶¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¥¢¥¤¥É¥ë»ÖË¾¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ºäÀî¡¡ÊÝ°é±à¤Îº¢¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤¬·ø¼Â¤Ê»Å»ö¤ËÆ´¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤éAKB48¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡©
ºäÀî¡¡±þÊç¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î2ÆüÁ°¡¢¡ÖÌÀ¸åÆü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¢¤ë¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ö²¿¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖAKB¡×¤È¤À¤±¡£
¡ÖAKB¤¬Ê¡°æ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¸©¤ÎÂåÉ½¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ñÎà¤âÄÌ¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡£½ñÎà¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤½¤ê¤ã¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ö·Ð¸³¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¡½¡½¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ºäÀî¡¡ÀÎ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢»Ò¶¡¤Ë¤Ï¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨¤é¤·¤¯¡£¤¢¤È¡¢»ä¤ÏÀÎ¤«¤é¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ºäÀî¡¡¥À¥ó¥¹¿³ºº¤Î¶Ê¤¬¡Ø47¤ÎÁÇÅ¨¤Ê³¹¤Ø¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¡¢Æ°²è¤òÃµ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¤Û¤Ü¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¤ÅÙ¶»¤Ç¤¹¤Í¡ª
ºäÀî¡¡ÅöÆü¡¢ÀèÀ¸¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ï¤â¤¦ÍÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¥¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð´é¤Ç¸µµ¤¤ËÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤ê¤È¤«´Ö°ã¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¿³ºº¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾Ð´é¤ÇÉ¬»à¤ËÍÙ¤Ã¤¿¤é¼õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
ºäÀî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÌÀÜ¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¡ÖÌ¾Á°¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤·¤¿Êý¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ»ä¤ÎÈÖ¹æ¤À¤±¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡£
¤Þ¤µ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä°Ê¾å¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¶Ã¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤¦¤Á¤â¤ï¤«¤é¤ó¡×¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â°ÕÌ£¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤¹¤°¤ËÅìµþ¤ØÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©
ºäÀî¡¡¥Á¡¼¥à8¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Ë¤¤¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢»ä¤â¤½¤ì¤Ê¤é¼õ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÃæ1¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÅìµþ¤ËÆëÀ÷¤á¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÝ¤¯¤Æ¡£Ê¡°æ¤«¤éÄÌ¤¦¤«¤¿¤Á¤À¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡Ú¤ª»Å»ö¤Î¤¿¤Ó¤ËÊÒÆ»3»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÅìµþ¤Ø¡Û
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¸ø±é¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºäÀî¡¡¡Ö¤½¤Î¼¶¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È·Ò¤¬¤ëÆú¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤ÎÁ°ºÂ¤Ç¡ØÀ±¶õ¤ò·¯¤Ë¡Ù¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÆþ¤ì¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»öÁ°¤Ë±ÇÁü¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ......¡£Åìµþ¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¤¤è¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¶À¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆËèÆüÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Åìµþ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ËÀèÀ¸¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡Ö¤Ç¤¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¼«Ê¬¤Î¼è¤êÊÁ¤ÏÉ½¾ð¤È¤«ÌÀ¤ë¤µ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°ìÈÖ°Õ¼±¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
ºäÀî¡¡Ãç¤ÎÎÉ¤¤Í§Ã£¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Û¥á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Ê¡°æ¤«¤éÅìµþ¤ØÄÌ¤¦¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
ºäÀî¡¡ÊÒÆ»3»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ï¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¡£¿©»ö¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¸¤ã¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ºäÀî¤µ¤ó¤Ï¥Á¡¼¥à8¤ËÅÓÃæ²ÃÆþ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©
ºäÀî¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ð¤¨¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤ËÀèÇÚÊý¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿¶¤ê¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¤ã¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¡½¤Þ¤ï¤ê¤Î¥Á¡¼¥à8¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤â¤¦5Ç¯¤°¤é¤¤³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£
ºäÀî¡¡¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤µ¤ó¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤ËÊÂ¤Ù¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Ç¤âºÇÇ¯¾¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Á¡¼¥à8¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÆëÀ÷¤á¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¡©
ºäÀî¡¡ºÇ¸å¤Î¥Á¡¼¥à8¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó´ü´Ö¤Ç°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹µ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤æ¤¤¤æ¤¤¡Ê¾®·ªÍ°Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£»ä¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥Á¡¼¥à8¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ø47¤ÎÁÇÅ¨¤Ê³¹¤Ø¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬ÎÞ¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à8¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤ÏÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
ºäÀî¡¡¹â¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÃ±°Ì¤ò¼è¤ì¤ë¤«Ä´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤â²ÝÂê¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¶È¤è¤ê¤âAKB48¤Î³èÆ°¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÁ´Á³»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Æ¡¢²È¤Ç¤Ò¤È¤ê¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÁ°Æü¤«ÅöÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡£ÉÔ°Â¤Ê¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÀèÇÚÊý¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤ÏÉ¬»à¤Ë³Ð¤¨¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«......¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¤«¤¬¤ä¤¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
ºäÀî¡¡2024Ç¯¤ËÊ¡°æ¤Þ¤Ç¿·´´Àþ¤¬³«ÄÌ¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤«¤¬¤ä¤¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¿·´´Àþ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³¹¥Ö¥é¥í¥±¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹Àº¿À¤Ë¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤â¿··à¾ì¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë³è¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½ºäÀî¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢AKB48¤Ç¤Ê¤¤¿·¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¥Æ¥ì¥Ó´ë²è¡ÖOUT OF 48¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºäÀî¡¡¤¢¤ì¤Ï»ä¤¬³èÆ°¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¡¢AKB48¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¤·¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÁ´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥Ä¤¯¤Æ¡£AKB48¤È¤Ï°ã¤¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤ò¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¯¤ï¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇÍî¤Á¤¿¤éº£¤Þ¤Ç¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¿å¤ÎË¢¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤âÊ¡°æ¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¿³ºº¤Ï²È¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¡¢ÅöÆü¤ËÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ ¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
