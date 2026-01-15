¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¢ª¥®¥ã¥ë¢ªMMA¤ØÅ¾¿È!? ÃíÌÜ¤ÎÈþ¿ÍMMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦Âç°æ¤¹¤º¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥é¡¼¥á¥ó¤ËÌ´Ãæ!?¡Ú¸åÊÔ¡Û
¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜÅÙµÞ¾å¾ºÃæ¤ÎMMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦Âç°æ¤¹¤º¡£
¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëDEEPJEWELS¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¥×¥í2Ï¢¾¡Ãæ¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤Ë»ý¤ÄÈà½÷¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½÷»Ò47¥¥íµé¤Ç2Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¡£MMA¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ï¡¢¥®¥ã¥ë¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¤È¤¤¤¦´ñÈ´¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÁ°²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¼«¿È¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤«!!?¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â......!?
¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¢¥®¥ã¥ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¼å´§20ºÐ¤Ê¤¬¤éäþÍ¾¶ÊÀÞ¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¤ÊÈà½÷¤Î³ÊÆ®²È¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÊÁ°ÊÔ¡§¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÆüËÜ°ì¤«¤é¥®¥ã¥ë¤Ø!?¡¡ÃíÌÜ¤ÎÈþ¿ÍMMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦Âç°æ¤¹¤º¤Î´ñÈ´¤Ê³ÊÆ®²È¿ÍÀ¸¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤¦Âç°æ¤¹¤º
¡½¡½ËÜ³ÊÅª¤ËMMA¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤ÎÇÔÀï¡ÊÂÐ¡§ÅÏÊÕ¿¿±ûÀï¡¿DEEP JEWELS49¡¦2025Ç¯5·î25Æü¡Ë¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
Âç°æ¡¡¤Ï¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯¥¤¥ä¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ¡ÖÉé¤±¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¾¡¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤âÅÏÊÕÁª¼ê¤Ë°ìËÜÉé¤±¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÉé¤±¤òÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿´¤«¤é¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¼Â¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡©¡¡¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©
Âç°æ¡¡»ä¡¢Îø°¦¤·¤Æ¤â¡ÖÈá¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢Îä¤¿¤¤¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢MMA¤ÇÉé¤±¤¿»þ¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢²ù¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¿´¤«¤é»×¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£¡Ö»ä¡¢¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏMMA¤ÎÁ´¤Æ¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤â½µ3¤«¤é½µ6¡¢»î¹çÁ°¤Ï½µ7¤ËÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÉã¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ò´î¤ó¤À¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»î¹ç¤Î»þ¤Ï¡¢ ¥±¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë»Ñ¤â¤è¤¯±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç°æ¡¡¤¢¤ì¡¢¥«¥á¥é¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½³ÊÆ®µ»¤Î¤³¤È¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
Âç°æ¡¡²È¤Ç¤Ï³ÊÆ®µ»¤ÎÏÃ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÂçÂô¤µ¤ó¡ÊÏÂ½Ñ·Å½®ÐòHEARTSÂåÉ½¤ÎÂçÂô¥±¥ó¥¸»á¡Ë¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤Þ¹â¹»¤ÎÎÀ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄï¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¡£¤ª¸ß¤¤¤Î»Å»ö¤Ë¤â¿¼Æþ¤ê¤·¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤ËÉáÄÌ¤Î²ÈÂ²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
DEEP JEWELS51¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡ËÂÐ¡§¾®ÀãÀï¤è¤ê¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿DEEP JEWELS
¡½¡½¤ªÉãÍÍ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç°æÁª¼ê¼«¿È¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ø¤Î¶½Ì£¤Ï¡©
Âç°æ¡¡¤¤¤ä¡¼¡¢¤¸¤Ä¤Ï»ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¡ª ÇµÌÚºä46¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â°®¼ê²ñ¤Ë¤â¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤ËÃ¯¿ä¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Âç°æ¡¡°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¢¤È¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âiLiFE!¤ä¥¤¥³¥é¥Ö¡Ê¡áLOVE¡Ë¤È¤«¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤ò²Ô¤¤¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¿ä¤·³è¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤ò¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡¡Âç°æÁª¼ê¼«¿È¤â¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê²Ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Âç°æ¡¡¥Û¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£¹â¹»¼¤á¤Æ¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¸å¤«¤Ê¡©¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢4¡Á5²ó¼õ¤±¤ÆÍî¤Á¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£1¡Á2²ó¤Ï1¼¡¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÊª¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¹ü³Ê¤«¤é¤·¤Æ°Û¼¡¸µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤âºÍÇ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ò¶Ë¤á¤¿°Û¼¡¸µ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤Î°¦¤¬Ç®¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç°æÁª¼ê¼«¿È¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¥¤¥ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Âç°æ¡¡²Ä°¦¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥¤¥ä¤À¤È»×¤¦½÷¤Î»Ò¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÉáÄÌ¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Î¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ø¤Î¡ËÃíÌÜÅÙ¤È¼«Ê¬¤Î³ÊÆ®µ»¤Î¼ÂÎÏ¤È¤ÏÄà¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Âç°æ¡¡¤Ï¤¤¡£¤Ç¤â¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é´°àú¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤Ï³ÊÆ®µ»¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Âç°æ¡¡»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢DEEPJEWELS¥ß¥¯¥íµé¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ß¥¯¥íµé¤Î²¦¼Ô¤ÏÂçÅçº»½ïÎ¤Áª¼ê¡£RIZIN²¦¼Ô¤ÇºòÇ¯Ëö¤ËRENAÁª¼ê¤òÇË¤Ã¤¿°Ëß·À±²ÖÁª¼ê¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÆ®¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡£Âç°æÁª¼ê¤â¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏRIZIN¤Ë¤â......¡£
Âç°æ¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤«¤é¡ÖRIZIN¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤Þ¤À»ë³¦¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£RIZIN¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤ÎÉñÂæ¡£¤½¤³¤Ë»÷¹ç¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢½Ð¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°ìÊâ¤º¤Ä¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È¡£
Âç°æ¡¡¤Ï¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......°ÊÁ°¤Î»ä¤Ï¡¢¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä±þ±ç¤òÇÓ½ü¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¡Ö´üÂÔ¡×¤òÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£MMA¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Âç°æÁª¼ê¤Ï¡¢MMA¤ÎÃæ¤À¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤ë²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËRIZIN»²Àï¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎ½Å¤â²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£½÷»Ò¤Ï¤¤¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¡Ê49¥¥í¡Ë¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡£
Âç°æ¡¡¾ÍèÅª¤Ë¤Ï49¥¥í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢³ÊÆ®²È¤é¤·¤¤¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È·Ü¶»Æù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ......¡Ø¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃæÌÜ¹õ¤Î¡ØÆóÏº¡Ù¤È¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹Ô¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ì¿Í¤Ç¡ØÆóÏº¡Ù½ä¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡£¤¢¤ÈºÇ¶á¤ÏÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀéÍÕ¤Î¡Ø»³²¬²È¡Ù¤Þ¤Ç±ó½Ð¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Ç¼Ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤Þ¤Ç¥é¡¼¥á¥ó²°½ä¤ê¤ò¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Âç°æ¡¡¤Ç¤â³ÊÆ®²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£ÂçÂô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÊÆ¤ò¿©¤Ù¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡õ¥é¥¤¥¹¡×¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÂç°æÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¬¿¿·õ¤ËMMA¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢À¨¤¯³ÊÆ®µ»²ó¤ÎÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Âç°æ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÝ¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤â¤··ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤ÆÌë¤Ë¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¡£¤¢¤Î»ä¡¢RIZIN²¦¼Ô¤Î°Ëß·À±²ÖÁª¼ê¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Âç°æ¡¡1²ó¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤Êý¤Ç¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Âç¹¥¤¤ÊÊý¤¿¤Á¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Î»õ¼Ö¤Ï²ó¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ò°ì¿Í¤º¤Ä¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Âç°æ¤¹¤º¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡üÂç°æ¤¹¤º¡¡Suzu OI¡¡
2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£155cm¡¢44kg¡£ÏÂ½Ñ·Å½®ÐòHEARTS½êÂ°¡£¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹â¹»1¡¦2Ç¯À¸»þ¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½÷»Ò47¥¥íµé¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å¡¢¥®¥ã¥ë¤Î»þ´ü¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆMMA¤ØÅ¾¸þ¤·2025Ç¯9·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼çÀï¾ì¤ÎDEEPJEWELS¤Ç¤Ï¸½ºß2Ï¢¾¡Ãæ¡£Éã¿Æ¤Ï¿Íµ¤ÊüÁ÷ºî²È¤ÇÂè2ÂåTHE OUTSIDER55-60¥¥íµé²¦¼Ô¤ÎÂç°æÍÎ°ì»á¡£
